"Giọng ca họa mi" nức tiếng miền Nam, nhiều năm bôn ba xứ người giờ ra sao?

Ca sĩ Họa Mi sinh năm 1955, tên thật là Trương Thị Mỹ. Bà là giọng ca ăn khách trên các sân khấu miền Nam thập niên 1970, từng được khán giả nhớ đến bởi chất giọng trong trẻo, thánh thót như chim họa mi.

Cuối thập niên 1980, ca sĩ Họa Mi sang Pháp sinh sống. Sau nhiều năm vắng bóng vì mưu sinh ở nước ngoài, nữ ca sĩ trở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Bà làm giám khảo ở các cuộc thi ca nhạc, biểu diễn trong một số chương trình.

Ca sĩ Họa Mi ngày ấy - bây giờ (Ảnh: Tư liệu, The Khang show).

Mới đây, ca sĩ Họa Mi xuất hiện trong The Khang show, chia sẻ với MC Nguyên Khang về cuộc sống ở tuổi 70, đồng thời nhìn lại những thăng trầm trong đời tư, sự nghiệp.

Ca sĩ Họa Mi cho biết, trong nhiều thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, bà trải qua không ít khó khăn. Sang Pháp, bà làm nghề bán bánh mì, tất bật mưu sinh. Mỗi ngày, nữ ca sĩ dậy từ sáng sớm để nhào bột, nướng bánh, bán hàng rồi dọn dẹp, làm việc liên tục đến đêm khuya. Sự cực nhọc khiến bà không còn thời gian giao lưu hay gặp gỡ bạn bè.

Một ngày nọ, ca sĩ Họa Mi nhận được cuộc điện thoại từ đàn chị Bạch Yến. Ca sĩ Bạch Yến ngỏ lời mời bà tham gia một đêm nhạc, nhưng bà từ chối vì không đủ tự tin quay trở lại sân khấu. Thời gian sau đó, ca sĩ Bạch Yến vẫn kiên trì đến tiệm bánh nơi Họa Mi làm việc để thuyết phục.

"Chị vừa khuyên nhủ, vừa động viên tôi trở lại với âm nhạc. Nhờ chị Bạch Yến, tôi thấy mình như được tiếp thêm niềm tin, dần dần quay trở lại với nghệ thuật", danh ca Họa Mi bộc bạch.

Danh ca Họa Mi ở tuổi 70 (Ảnh: The Khang show).

Nói về đời tư, Họa Mi chia sẻ bà có 4 người con, 2 cháu nội, ngoại. Khi mới sang Pháp, bà tìm cách chữa chạy bệnh về mắt cho chồng cũ - nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc. Vì không muốn Họa Mi là gánh nặng, nghệ sĩ Lê Tấn Quốc chủ động chia tay. Ca sĩ Họa Mi làm mẹ đơn thân nuôi 3 người con.

Năm năm sau đó, bà tái hôn và có thêm một người con với chồng thứ hai. Đó là quãng thời gian cuộc sống của bà có nhiều áp lực, nặng gánh cơm áo gạo tiền.

"Tôi thấy số mình vất vả. Người ta chỉ cực nhọc vài năm, còn đời tôi giai đoạn khó khăn cứ kéo dài mãi. Chỉ đến khi trở lại Việt Nam vài năm gần đây, tôi mới cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn, ít nhọc nhằn hơn so với trước", Họa Mi nói.

Những năm gần đây, ca sĩ Họa Mi xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ở Việt Nam (Ảnh: Ký ức vui vẻ).

Ở tuổi 70, ca sĩ Họa Mi vẫn ước mơ có một ngôi nhà riêng cho chính mình. “Từ nhỏ tôi sống trong nhà của cha mẹ, lấy chồng thì ở nhà chồng, sau đó sang Pháp lại phải thuê nhà. Người ta nói dù nghèo hay giàu cũng phải có một mái ấm, tôi cũng ước có được điều đó mà vẫn chưa thể”, bà tâm sự.

Nói về cuộc sống hiện tại, nữ danh ca cho biết những ngày không phải đi diễn, bà thường dành thời gian đi uống cà phê, xem phim hoặc làm bánh. Khi có lịch diễn, bà lại miệt mài với sân khấu, tìm lại cảm xúc nghệ thuật. Bà cũng thực hiện các bản thu âm đăng lên kênh YouTube riêng, gửi tặng khán giả.

“Tôi đã trải qua đủ buồn vui. Giờ tôi chỉ muốn được hát, được mỉm cười và bình yên với chính mình”, ca sĩ Họa Mi nói.