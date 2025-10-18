Giảng viên Việt Nam giành cúp vàng Asia Arts Festival 2025 tại Singapore

Khi được xướng tên nhận cúp vàng Asia Arts Festival 2025 (Liên hoan Nghệ thuật châu Á) lần thứ 12, giảng viên Phạm Thị Thu Trang xúc động, vì đó không chỉ là niềm hạnh phúc của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

“Tôi hạnh phúc vì mình đã góp một phần nhỏ bé cho nền âm nhạc nước nhà”, nữ giảng viên chia sẻ với Dân trí.

Giảng viên Thu Trang xuất sắc giành cúp vàng tại Asia Arts Festival 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Thu Trang, Festival Nghệ thuật châu Á năm nay quy tụ hơn 14 quốc gia với hàng trăm tiết mục dự thi, quy mô chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Tại cuộc thi, nữ giảng viên mang đến ca khúc “Cô gái vót chông”, một tác phẩm gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng trong kháng chiến. Ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao, đặc biệt ở những nốt cao dễ chênh phô nếu xử lý không tinh tế.

Thu Trang đã khéo léo kết hợp phong cách hát dân gian Việt Nam với kỹ thuật bel canto (chỉ kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao) của opera Ý, tạo nên một màn trình diễn vừa đậm chất dân tộc, vừa đạt độ vang sáng, hàn lâm. Qua tiết mục này, chị muốn gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về vẻ đẹp và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam - kiên cường, mềm mại, và sáng tạo không ngừng.

Chia sẻ về áp lực tại một sân chơi lớn, Thu Trang thừa nhận rằng thử thách lớn nhất không đến từ đối thủ, mà từ chính kỳ vọng của bản thân.

“Tôi chỉ mong mình hát bằng cả trái tim Việt Nam. Khi cảm xúc chân thành được gửi gắm qua âm nhạc, khán giả ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ cảm nhận được”, chị nói. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng cảm xúc chân thành và phong thái biểu diễn tự tin đã giúp phần thi của chị chinh phục ban giám khảo quốc tế.

“Giải thưởng không chỉ là niềm hạnh phúc cá nhân mà còn là thành quả chung của nghệ thuật Việt Nam. Tôi tin rằng nếu hát bằng cả trái tim và tâm hồn Việt Nam, khán giả ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ cảm nhận được”, giảng viên Thu Trang chia sẻ.

Thu Trang hiện là giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phạm Thị Thu Trang (SN 1987, quê tại Hải Dương cũ, nay thuộc Hải Phòng) đến với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ những năm tiểu học, chị đã say mê đứng trên sân khấu, vừa hát vừa hướng dẫn các bạn cùng biểu diễn.

Niềm đam mê ấy đã đưa chị theo học tại Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, rồi tiếp tục học lên đại học và thạc sĩ chuyên ngành Lý luận - Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trước khi được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

“Các thầy cô tại học viện là người đã truyền cảm hứng, giúp tôi hiểu rằng người nghệ sĩ không chỉ hát hay mà còn phải có tâm hồn đẹp”, nữ giảng viên chia sẻ.

Hiện nay, trong vai trò giảng viên thanh nhạc, Thu Trang vẫn luôn xem việc giảng dạy và biểu diễn là hai mảnh ghép không thể tách rời. Trên bục giảng, chị truyền lại kỹ thuật và đam mê cho sinh viên; còn khi bước lên sân khấu, Thu Trang lại học được nhiều điều mới mẻ để làm phong phú hơn bài giảng của mình.

“Giải thưởng cúp vàng là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, nhưng quan trọng hơn, nó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến và lan tỏa niềm tin cho sinh viên, rằng người nghệ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao mới nếu dám mơ và dám làm”, Thu Trang cho hay.

Ngoài giảng dạy, Thu Trang thường xuyên tham gia chương trình âm nhạc với vai trò ca sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thành công tại Asia Arts Festival 2025, giảng viên Thu Trang tiết lộ chuẩn bị ra mắt một số MV ca nhạc mới mang hơi thở dân gian Việt Nam kết hợp phong cách thanh nhạc hàn lâm.

Đặc biệt, sắp tới chị sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức ở Trung Quốc, cơ hội để tiếp tục học hỏi, giao lưu và quảng bá âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng cúp vàng mà Thu Trang giành được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân chị, mà còn là minh chứng cho tài năng, tâm huyết và bản lĩnh của nghệ sĩ Việt trên hành trình đưa âm nhạc dân tộc hòa nhịp cùng bạn bè quốc tế.