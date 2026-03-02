Gia đình "Đoàn Dự" Trần Hạo Dân bị mắc kẹt ở Dubai vì căng thẳng Trung Đông

Sau khi về quê nhà đón Tết Nguyên đán, Trần Hạo Dân cùng vợ - diễn viên Tưởng Lệ Sa - và các con sang Dubai du lịch. Tuy nhiên, chuyến đi không diễn ra như kế hoạch khi tình hình chính trị khu vực có nhiều biến động.

Trần Hạo Dân và vợ con đang bị kẹt tại Dubai (Ảnh: Weibo).

Ngày 28/2, hoạt động hàng không quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) cùng Sân bay Quốc tế Hamad thông báo đóng cửa.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Israel và Iran leo thang, khiến nhiều quốc gia trong khu vực như UAE, Qatar, Jordan và Iraq phải đóng cửa không phận vì lý do an toàn.

Ngày 1/3, Tưởng Lệ Sa cho biết gia đình cô có mặt tại Dubai từ cuối tháng 2 và dự định lưu lại khoảng một tuần. Những ngày đầu chuyến đi diễn ra thuận lợi, song tình hình bất ngờ thay đổi khiến cả gia đình rơi vào thế bị động.

Nữ diễn viên thừa nhận cô “không lường trước được những điều bất ngờ xảy ra” và đang lo lắng về kế hoạch trở về.

Trần Hạo Dân từng là gương mặt được yêu thích của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đát Kỷ Trụ Vương, Thiên long bát bộ, Truyền thuyết người và rồng…

Trần Hạo Dân từng là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ thập niên 1990 (Ảnh: Sina).

Trong đó, vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ và hình tượng Tế Công trong Phật sống Tế Công được xem là hai dấu mốc nổi bật nhất sự nghiệp của anh.

Những năm gần đây, sự nghiệp của nam diễn viên không còn giữ được phong độ như trước. Dù tham gia nhiều dự án phim và chương trình giải trí, anh vẫn đối mặt với không ít ý kiến trái chiều về chất lượng tác phẩm cũng như phong cách diễn xuất.

Từng được ngợi ca là "nam thần không tuổi" của màn ảnh Hoa ngữ nhưng hiện tại, Trần Hạo Dân không còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Dù trang điểm kỹ, anh vẫn lộ dấu vết lão hóa trên màn ảnh. Việc anh kết đôi với các bạn diễn kém vài thế hệ cũng gây tranh cãi.

Trần Hạo Dân và vợ có 4 người con (Ảnh: Sina).

Kỹ năng diễn xuất của Trần Hạo Dân cũng bị đánh giá ngày càng thụt lùi. Nam diễn viên bị chê biểu cảm cường điệu, nhạt nhòa, thiếu sáng tạo khi chỉ biết cau mày, bĩu môi và nhìn vô định trong mọi hoàn cảnh.

Trần Hạo Dân được cho là hoạt động nghệ thuật với cường độ cao để đảm bảo kinh tế cho gia đình. Ngoài đóng phim, anh còn tham gia thực hiện các chương trình truyền hình thực tế, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Nam diễn viên kết hôn với người mẫu Tưởng Lệ Sa từ năm 2010 và có 4 người con. Trên trang cá nhân, anh nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi có gia đình làm điểm tựa, dù phải đối mặt với không ít áp lực trong công việc và cuộc sống.