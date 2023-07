Giá đêm diễn Blackpink tại Việt Nam cao hơn Philippines, Singapore?

Ngày 4/7, đơn vị tổ chức đêm diễn Born Pink của Blackpink tại Việt Nam đã công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé cho 2 buổi biểu diễn của nhóm nhạc xứ Hàn vào cuối tháng 7. Ban Tổ chức sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7/7 tới.

Blackpink sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào ngày 29/7 và 30/7 (Ảnh: YG).

Theo sơ đồ, đêm diễn của Blackpink gồm 7 hạng vé, dao động từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu đồng. Tất cả các vé đều là ghế ngồi. Theo dự đoán, Blackpink có thể chào đón từ 20.000 đến 30.000 khán giả trong một đêm diễn tại Hà Nội.

Ban Tổ chức cũng ghi rõ quyền lợi riêng dành cho hạng vé VIP. Trong đó, những khán giả mua vé VIP sẽ có khu vực riêng, sở hữu bộ ảnh độc quyền 8 chiếc, có vật phẩm độc quyền, di chuyển theo lối đi riêng và nhận đặc quyền vào sân sớm.

So với giá vé tại các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, giá vé đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội được nhận xét cao hơn.

Theo trang Everythingbkk, đêm diễn của nhóm Blackpink tại Thái Lan, hồi tháng 5 vừa rồi, có giá từ 2.800 baht (1,8 triệu đồng) đến 14.800 baht (gần 10 triệu đồng) với 7 hạng vé khác nhau. Trong đó, giá vé VIP là 14.800 baht (10 triệu đồng).

Tại Indonesia, giá vé VIP cho một đêm diễn là 5,9 triệu đồng và vé mặt sân hạng hai là 5,3 triệu đồng. Trong khi ở Singapore, giá vé VIP là 6,9 triệu đồng trong khi hai hạng vé khác là 5,7 triệu đồng và 4,3 triệu đồng.

Giá vé VIP của đêm diễn Blackpink tại Đài Loan 8.800 Đài tệ (khoảng gần 7 triệu đồng). Theo trang Philstar, tháng 11/2022, giá vé đêm diễn của nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn dao động từ 3.000 peso đến 19.450 peso (1,2 triệu đồng đến 8,3 triệu đồng).

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. 4 cô gái xinh đẹp đã thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và được xem là những biểu tượng thời trang của giới trẻ châu Á.

Born Pink là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm và được bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc để quảng bá cho album mới phát hành. Trong thời gian qua, các cô gái xinh đẹp của nhóm đã đặt chân tới nhiều quốc gia khác nhau. Hà Nội là điểm đến tiếp theo của nhóm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tối 3/7, ông Đào Vương Long - Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội - cho biết đơn vị này đã có văn bản chấp thuận cho nhóm nhạc Blackpink biểu diễn tại Hà Nội theo hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên là Blackpink World Tour 2023 (Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023). Theo đó, chương trình gồm 13 bài hát nổi tiếng của nhóm như Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.