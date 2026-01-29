NSƯT Vũ Thắng Lợi tuổi 41 chỉ dám "khoe" concert, hiếm hoi hé lộ về bà xã

Vũ Thắng Lợi sinh năm 1985, tốt nghiệp thanh nhạc ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tốt nghiệp cao học chuyên ngành Biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh từng giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008, giải Ba cuộc thi Tiếng hát mùa thu và giải Người thể hiện ca khúc hay nhất về Hà Nội, giải Nhì dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2011...

Vũ Thắng Lợi được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến năm 2015 ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Tiếp nối hành trình nghệ thuật, sắp tới Vũ Thắng Lợi sẽ thực hiện một đêm nhạc riêng mang tên Mùa chim én bay.

Dịp này, Vũ Thắng Lợi đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí về những tâm huyết dành cho chương trình riêng cũng như những khát khao trong nghề và cả góc khuất đời thường ít ai biết.

NSƯT Vũ Thắng Lợi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Làm show nếu nói không lỗ thì hơi vô lý"

Nhìn lại hơn một thập kỷ làm nghề, NSƯT Vũ Thắng Lợi đã có nhiều album và 4 concert, vì sao anh quyết định tổ chức “Mùa chim én bay” vào thời điểm này?

- Tôi nghĩ mọi sự trên con đường mình đi đều có sự sắp xếp và đã được hoạch định sẵn, nên khó có thể trả lời tại sao lại làm vào lúc này mà không phải lúc khác.

Tôi là một người lính, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, và sau 50 năm kể từ ngày thống nhất, với tôi đây vẫn là một “mùa xuân đầu tiên”.

Sau nửa thế kỷ nhìn lại quá trình chiến đấu, trưởng thành và kiến thiết, đất nước đang ở giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, bước vào một trạng thái mới của cuộc đời.

Bản thân cũng bước sang ngưỡng cửa tuổi 41 - độ tuổi của sự trưởng thành và hy vọng.

Tôi chọn thời điểm này vì mùa xuân mang nhiều ý nghĩa, tinh thần và luồng sinh khí mới. Các bài hát về mùa xuân song hành cùng lịch sử dân tộc đều chứa đựng những hy vọng lớn lao. Tôi muốn thông qua concert lần này kể lại những chặng đường của đất nước bằng âm nhạc.

Tôi ra mắt album và làm concert cùng lúc nên lấy luôn tên đó cho chương trình, như lời chào cho một hành trình mới.

Live concert của Vũ Thắng Lợi trước đây thường mang màu sắc tự sự. Lần này anh mở rộng quy mô, mời đông đảo nghệ sĩ tham gia và lựa chọn tinh thần giao hưởng. Phải chăng anh muốn kể câu chuyện theo một cách khác?

- Concert lần này vẫn mang hơi thở chung như các chương trình trước của tôi, nhưng điểm đặc biệt là sự đồng hành của những người đồng đội trong Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Âm nhạc sẽ mang tinh thần giao hưởng với những bản phối được nhạc sĩ Hồng Kiên chuyển soạn lại rất chi tiết và đầy đủ. Ngoài dàn nhạc, tôi còn mời nhạc trưởng Sơn Nguyễn - một người trẻ học từ Đức về để chỉ huy.

Đây thực sự là một bài toán phức tạp và thử thách lớn, đánh dấu sự trưởng thành của tôi khi dám thực hiện những điều vượt xa trước đây. Thay vì những bản phối pop thông thường, lần này âm nhạc mang hơi hướng cổ điển, chỉn chu hơn.

Tôi nhận thấy văn hóa nghệ thuật những năm gần đây, đặc biệt là nhạc giao hưởng, đã tiếp cận gần hơn với người dân. Đây cũng là cơ hội cho những người theo đuổi con đường này, và bản thân rất hào hứng chờ đợi.

NSƯT Vũ Thắng Lợi thu âm, tập luyện chuẩn bị cho concert "Mùa chim én bay" sắp tới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSƯT Vũ Thắng Lợi đang ở giai đoạn “chín” của sự nghiệp, khi không ít nghệ sĩ gặp rủi ro với live concert, điều gì khiến anh đủ tự tin bước tiếp?

- Tôi có lượng khán giả nhất định. Các liveshow trước vé bán tốt nên tôi khá tự tin. Dòng nhạc của tôi kén người nghe, nhưng đó là những khán giả trung thành, có sự thẩm thấu và hiểu giá trị của những gì tôi làm. Tôi tin vào sự đồng hành lâu dài đó.

Về chi phí, thú thực làm show nếu nói không lỗ thì hơi vô lý, nhưng tôi làm vì đam mê. Tôi không khoe khoang của cải vật chất, tôi chỉ muốn "khoe" các live concert của mình. Nếu làm việc có thành quả mà chỉ khoe cái nọ cái kia, tôi thấy nó chẳng là gì so với nhiều người khác.

Làm mới những ca khúc "đi cùng năm tháng" luôn là bài toán khó. Anh và ê-kíp giải quyết sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới như thế nào?

- Nhạc sĩ Hồng Kiên và tôi đã làm việc nhiều năm, các bản phối của anh ấy luôn được đón nhận.

Dù trước đây có những định kiến theo tiêu chí cũ, tôi tin mỗi nghệ sĩ cần có con đường và hơi thở riêng. Thực tế, âm nhạc của tôi đã chạm đến cả những khán giả trẻ. Các bạn thích thú với những bài hát cách mạng và đó là giá trị cần được bảo tồn.

Lịch sử có thể được trải nghiệm qua điện ảnh, tư liệu, nhưng âm nhạc giống như một "mũi tên" đi thẳng vào trái tim nhanh nhất, gần gũi nhất với đời sống của thế hệ trẻ.

Những năm gần đây, các concert, đêm nhạc về quê hương đất nước thu hút đông đảo khán giả trẻ. Điều đó mang lại cho anh cảm xúc và áp lực như thế nào?

- Tôi thấy thuận lợi nhiều hơn. Tôi có tệp khán giả riêng và xác định được chất riêng của mình. Việc các concert bùng nổ là tín hiệu đáng mừng.

Người trẻ hôm nay rất yêu quê hương đất nước. Dù họ nghe nhiều dòng nhạc thị trường, khi gặp những tác phẩm có tuổi đời lâu, họ vẫn dành cho chúng một tình yêu rất riêng.

Vũ Thắng Lợi nhận mình là người chu toàn, cẩn thận và lo xa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi là người chu toàn, cẩn thận và lo xa"

Vũ Thắng Lợi nổi tiếng cầu toàn, kỹ lưỡng trong công việc. Điều đó có khiến anh tự tạo áp lực cho mình và ê-kíp?

- Có chứ. Tôi là người chu toàn, cẩn thận và lo xa. Làm việc với các nhạc sĩ, mỗi người một tính, nếu không chu toàn thì khó mà chỉn chu được. Quan điểm của tôi là muốn làm nhạc hay thì bản thân người làm nhạc phải biết thưởng thức âm nhạc.

Khi đang làm sản phẩm, tôi rất hào hứng, nhưng làm xong rồi lại ít khi hài lòng, thường cất đi một góc và tìm thứ mới mẻ hơn. Có lẽ vì tính đó mà tôi luôn có những bước tiến mới.

Giữa một Vũ Thắng Lợi đầy chất lính và một nghệ sĩ lãng mạn, anh làm thế nào để giữ được sự hào sảng mà không bị khô cứng, giáo điều?

- Tôi phân định rất rõ: Công việc là công việc, nhiệm vụ là nhiệm vụ và nghề là nghề.

Đời lính đã rèn cho tôi tính kỷ luật và bản lĩnh "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành". Chính điều đó trở thành kim chỉ nam trong nghề nghiệp của tôi.

Là một nghệ sĩ dòng nhạc chính thống, chất lính bổ trợ cho tôi rất nhiều thay vì kìm hãm.

Lần này, việc đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội cũng là một dấu mốc lớn.

Sự ra đời của dàn nhạc này đáp ứng mong đợi của các nghệ sĩ trong quân đội, khẳng định vị thế của âm nhạc quân đội không chỉ là bảo vệ Tổ quốc mà còn mang lại đời sống tinh thần cho nhân dân.

NSƯT Vũ Thắng Lợi thường được nhắc tới cùng Việt Hoàn, Đăng Dương, Trọng Tấn như một “bộ tứ” của dòng nhạc cách mạng. Anh có áp lực khi bị đặt lên bàn cân so sánh với các đàn anh?

- Tôi luôn dành cho các anh sự tôn trọng cao nhất. Có các thầy, các anh mới có chúng tôi hôm nay. Tôi nhìn vào họ như tấm gương để học tập.

Đừng so sánh tôi với các anh, vì các anh đã làm tròn trách nhiệm với thế hệ của mình. Tôi thấy mình có trách nhiệm là người giữ lửa và là "viên gạch nối" giữa các thế hệ.

Đằng sau sự chỉn chu và có phần "khó tính" trong nghề nghiệp, gia đình đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của anh?

- Gia đình là chất xúc tác quan trọng nhất, là nơi giúp tôi thăng hoa và giữ được sự cân bằng.

Với nghệ sĩ, cảm xúc rất quan trọng. Nếu về nhà mà không thoải mái thì cảm xúc bị chi phối nhiều. Tôi may mắn có gia đình hạnh phúc, giúp tôi thăng hoa trong sự nghiệp và tôi rất biết ơn điều đó. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Anh có thể chia sẻ về người phụ nữ đứng sau thành công của mình?

- Đằng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ ngồi không (cười). Tôi chỉ mong vợ tôi được thảnh thơi là tôi vui rồi.

Nói đùa vậy thôi, vợ là hậu phương tuyệt vời, luôn hiểu ý và động viên tôi. Cô ấy là người "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Trong việc dạy dỗ con cái, tôi có phần cứng nhắc và chỉn chu của người lính. Các con cũng thích nghệ thuật nhưng còn nhỏ nên tôi chưa định hướng rõ ràng.

NSƯT Vũ Thắng Lợi: "Với người lính nghệ sĩ, chúng tôi có thứ giàu có hơn tiền bạc, đó chính là vị trí trong lòng nhân dân" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh có bao giờ đặt ra cột mốc khi nào mình sẽ nghỉ hát?

- Tôi không đặt ra giới hạn đó. Tôi sẽ hát đến khi nào không còn tự tin vào giọng hát của mình nữa thì nghỉ.

Chừng nào trái tim vẫn còn thổn thức trên sân khấu, bước chân vẫn vững chãi và khán giả còn đón nhận, tôi vẫn sẽ làm nghề.

Nhìn lại hơn 40 mùa xuân đã qua, điều gì khiến Vũ Thắng Lợi trăn trở nhất?

- Tôi thấy mình may mắn vì được sống và làm nghề. Nghệ sĩ là những người được cuộc đời ban cho tố chất nghệ thuật. Chúng tôi truyền tải nguồn năng lượng đó đến khán giả. Tôi hạnh phúc vì được sinh ra, làm nghề và cống hiến, và tôi nghĩ mình phải làm tốt hơn nữa những gì cuộc đời đã trao cho mình.

Cát-xê hiện tại cũng khá cao, nhưng với người lính nghệ sĩ, chúng tôi có thứ giàu có hơn tiền bạc, đó chính là vị trí trong lòng nhân dân.

Khi khoác lên vai màu áo lính và hát cho dân, đó là niềm hạnh phúc không gì mua được. Liveshow này hay những việc tôi làm không phải để nổi tiếng, mà để cháy hết mình với đam mê và dòng nhạc mình đã chọn.

Cảm ơn NSƯT Vũ Thắng Lợi vì những chia sẻ!