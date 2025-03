"Em gái quốc dân" IU thu về hàng chục tỷ đồng từ hợp đồng quảng cáo đắt giá

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, IU trở lại với vai nữ chính trong bộ phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt). Dự án lên sóng vào tháng 3 và nhanh chóng gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á.

Vốn được biết đến là một trong những ngôi sao giàu có nhất Kpop, IU sở hữu khối tài sản lên đến 40-45 triệu USD, tính đến tháng 1/2024.

IU từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Sony Korea, hãng giày New Balance, thời trang thể thao Le Coq Sportif, GUESS, Samsung…

Gucci

Tháng 2/2020, Gucci chính thức công bố IU trở thành đại sứ thương hiệu tại Hàn Quốc, đồng thời xác nhận cô sẽ góp mặt tại sự kiện giới thiệu Bộ sưu tập Thu/Đông 2020.

Từ đó, nữ ca sĩ tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp cùng Gucci, thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ và nhiều dự án quan trọng với những thiết kế sang trọng từ nhà mốt Italy.

Năm 2021 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của IU khi cô góp mặt trong chiến dịch quảng bá "Gucci Beloved", giới thiệu 4 dòng túi biểu tượng của thương hiệu.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục hợp tác cùng Kai - đại sứ toàn cầu của Gucci - trong chiến dịch "Gucci Aria", tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

IU cũng tham gia kỷ niệm 100 năm thành lập Gucci tại triển lãm Gucci Garden Archetypes ở Seoul, Hàn Quốc - không gian trưng bày sống động, tôn vinh hình ảnh, tầm nhìn và di sản của thương hiệu thời trang Italy.

Ngày 30/5/2022, Gucci chính thức "thăng cấp" IU trở thành đại sứ toàn cầu thông qua bài đăng trên Instagram, đính kèm hình ảnh nữ ca sĩ khoác lên mình bộ váy xanh nhạt điểm họa tiết hoa tinh tế của thương hiệu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 (Ảnh: Gucci, MBC, Getty).

Chaumet

Dù chưa có danh phận chính thức với Chaumet, IU nhiều lần được thương hiệu trang sức xa xỉ nước Pháp ưu ái tài trợ phụ kiện cho các sự kiện quan trọng, từ thảm đỏ lễ trao giải đến những lần xuất hiện trước công chúng.

Tháng 5/2022, IU khiến giới mộ điệu bất ngờ khi đeo chiếc vòng cổ Joséphine Aigrette của Chaumet có giá trị khoảng 89.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng) tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

Bên cạnh đó, IU còn sử dụng đôi khuyên tai từ House of Chaumet, có giá trị khoảng 16.000 USD (hơn 408 triệu đồng).

Đây là lần chạm ngõ đầu tiên của giọng ca Blueming với thương hiệu xa xỉ Pháp. Trước đó, IU chỉ gắn bó với J.Estina - nhãn hiệu trang sức nội địa - trong vai trò người mẫu quảng cáo.

Cuối tháng 2, IU kết hợp cùng với nam diễn viên Cha Eun Woo - đại sứ toàn cầu của Chaumet - và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác trên thế giới. Cô trở thành gương mặt đại diện cho dòng trang sức Bee de Chaumet tôn vinh sự hài hòa và biểu trưng cho tinh thần hiện đại.

Lấy bối cảnh một góc Seoul gần núi Namsan (Hàn Quốc), loạt ảnh chiến dịch mới ghi lại nhịp sống hiện đại và vẻ đẹp đa chiều của Bee de Chaumet - bộ trang sức lấy cảm hứng từ hình lục giác tổ ong.

Trong trang phục denim và áo trắng khỏe khoắn, hai gương mặt đại diện lần đầu xuất hiện chung khung hình, thể hiện tinh thần trẻ trung và sự hòa hợp của bộ sưu tập.

Gần đây, trong buổi họp báo ra mắt phim When life gives you tangerines, IU một lần nữa lựa chọn hoa tai Joséphine, nhẫn Bee de Chaumet để tạo điểm nhấn, tôn lên vẻ quyến rũ và phản ánh nét ngọt ngào của nhân vật (Ảnh: Chaumet, Dispatch, News1).

Estée Lauder

Tháng 4/2024, IU trở thành đại sứ toàn cầu người Hàn Quốc đầu tiên của Estée Lauder, bên cạnh các gương mặt nổi tiếng thế giới như Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca, Dương Mịch…

Sau đó không lâu, nữ ca sĩ sinh năm 1993 nhanh chóng góp mặt trong các chiến dịch quảng bá cho 2 dòng sản phẩm chăm sóc da chủ lực của thương hiệu là Advanced Night Repair và Double Wear.

Justin Boxford - chủ tịch toàn cầu của Estée Lauder - bày tỏ: "IU là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hiện nay, tạo sự gắn kết chặt chẽ với người hâm mộ toàn cầu nhờ âm nhạc và hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội.

Chúng tôi mong chờ sự hợp tác cùng cô ấy - một nghệ sĩ tài năng và truyền cảm hứng - giúp thương hiệu mở rộng kết nối với thế hệ khách hàng mới tại châu Á cũng như trên thế giới" (Ảnh: Estée Lauder).

New Balance

Trong giai đoạn 2018-2019, ngôi sao phim Hotel Del Luna từng là người mẫu độc quyền của thương hiệu giày New Balance và xuất hiện trong chiến dịch "Fearlessly Independent" vào năm 2018.

Tháng 7/2021, IU được công bố trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của New Balance. Cô góp mặt trong chiến dịch quảng cáo "We Got Now" được phát hành tại hơn 10 quốc gia và khu vực trên khắp châu Á (Ảnh: New Balance).