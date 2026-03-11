Chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất chí sĩ Phan Châu Trinh (1926-2026) gồm các chương trình tôn vinh cuộc đời, tư tưởng và những đóng góp của một trong những nhà khai sáng lớn của dân tộc.

Chuỗi hoạt động được xây dựng như một diễn đàn học thuật liên ngành, hướng đến việc nhìn lại và đối thoại về tư tưởng “Chi bằng học” của cụ Phan Châu Trinh trong bối cảnh hiện đại, khi đất nước đang bước vào thời đại toàn cầu hóa, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 24/3 đến 26/3 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Theo ban tổ chức, chương trình gồm 4 hợp phần chính. Trong đó, hội thảo khoa học với chủ đề “Phan Châu Trinh và tinh thần "Chi bằng học": Tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI” quy tụ nhiều nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và nghệ thuật.

Bên cạnh đó, triển lãm số “Khai minh và đối thoại” được xây dựng theo 5 trục nội dung, tái hiện những cuộc đối thoại tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh với xã hội đương thời và với hiện tại.

Một bộ phim tài liệu dài khoảng 30 phút mang tên “Phan Châu Trinh - Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ” cũng sẽ được thực hiện, tái hiện cuộc đời và hành trình hoạt động của nhà chí sĩ.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp ca, múa, nhạc, sân khấu hóa và tư liệu hình ảnh sẽ khắc họa chủ đề "Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt", truyền tải thông điệp “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh” diễn ra vào chiều 24/3.

Theo đó, ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại chương trình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia phần “Chấn dân khí”, chia sẻ về việc đưa tinh thần yêu nước và bản sắc văn hóa vào sáng tác nghệ thuật. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Minh Sang, Lamoon, Jack Long...

Duyên Quỳnh, Nguyễn Văn Chung tham gia lễ tưởng niệm cụ Phan Châu Trinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ, NSƯT Hoàng Duẩn, Phó Trưởng khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, cho biết tư tưởng “Chi bằng học” của chí sĩ Phan Châu Trinh đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

“Người dân Việt Nam muốn phát triển, muốn theo kịp thế giới, đặc biệt là thế hệ trẻ và sinh viên, thì phải học. Muốn dân tộc tiến bộ, sánh vai với bạn bè quốc tế thì phải tiếp thu những tri thức văn minh, tiến bộ của nhân loại”, ông nói.

Theo đạo diễn Hoàng Duẩn, điểm đặc biệt của chương trình nằm ở phương pháp giáo dục thực hành khi sinh viên giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quá trình tổ chức.

“Các em không chỉ học lý thuyết trên lớp mà còn trực tiếp tham gia nghiên cứu, viết tham luận, sưu tầm tư liệu và dàn dựng chương trình nghệ thuật”, ông cho biết.

Chương trình có khoảng 200 sinh viên tham gia (Ảnh: Ban tổ chức).

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên đã tìm kiếm và sưu tầm tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ sách cổ, công trình nghiên cứu cho đến việc gặp gỡ hậu duệ của cụ Phan Châu Trinh tại Đà Nẵng và khảo sát các địa điểm gắn với cuộc đời ông.

Quá trình chuẩn bị cũng gặp không ít khó khăn khi nguồn tư liệu về Phan Châu Trinh khá phân tán. Nhiều giảng viên đã liên hệ với bảo tàng, cơ quan lưu trữ và các đài truyền hình để xin tư liệu, đồng thời làm việc với gia đình bà Nguyễn Thị Bình - cháu ngoại chí sĩ Phan Châu Trinh - để bổ sung thêm thông tin lịch sử. Hoạt động với sự tham gia của gần 200 sinh viên.

Theo ban tổ chức, sự hỗ trợ từ các học giả, nhà nghiên cứu và gia đình hậu duệ đã giúp chương trình có thêm nhiều giá trị học thuật và nguồn tư liệu quý.