Dương Trần Nghĩa “Giọng hát Việt” quyết định bất ngờ sau 1 thập kỷ

Thay vì tiếp tục con đường độc lập vốn đã định hình tên tuổi, anh quyết định trở thành một mảnh ghép trong đội hình 6 thành viên của Picker Band.

Theo nam ca sĩ, đây là lựa chọn của một người đã hiểu rõ bản thân và con đường mình muốn theo đuổi. Thay vì đứng một mình, anh tìm thấy sự đồng điệu trong một tập thể cùng chung quan điểm sáng tạo và tinh thần âm nhạc.

Trong ban nhạc, Dương Trần Nghĩa đảm nhận vị trí giọng ca chính, được xem là “người kể chuyện” qua âm nhạc. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng từng gây ấn tượng từ cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012, anh theo đuổi phong cách indie với những sáng tác mang màu sắc tự sự, mộc mạc và giàu cảm xúc.

Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, nam ca sĩ có xuất thân đặc biệt khi từng công tác trong ngành công an. Anh cũng từng là học trò của Thu Minh tại Giọng hát Việt 2012, gây ấn tượng với ngoại hình nam tính và giọng hát giàu nội lực.

Dương Trần Nghĩa cũng từng có hành trình đáng nhớ khi đồng hành cùng nhóm Bức Tường. Dù không phải là thành viên chính thức, anh vẫn thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình, sự kiện của ban nhạc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về quãng thời gian này, nam ca sĩ cho biết đó là một may mắn lớn trong sự nghiệp. Việc được sát cánh cùng các đàn anh giúp anh có thêm trải nghiệm, mở rộng hành trình âm nhạc và tích lũy nhiều bài học quý giá.

“Tôi luôn ý thức mình không phải thành viên chính thức, nhưng luôn xem mình là một người bạn, sẵn sàng có mặt khi ban nhạc cần. Không chỉ riêng tôi, nhiều nghệ sĩ từng đồng hành với Bức Tường như Nguyễn Việt Lâm hay Phạm Anh Khoa cũng coi đây là một trải nghiệm đặc biệt. Với tôi, điều đọng lại không chỉ là kỹ thuật hay phong cách biểu diễn, mà còn là những kỷ niệm đẹp và nguồn năng lượng tích cực từ các thành viên cũng như người hâm mộ”, anh nói.

Dù yêu thích nhạc rock, Dương Trần Nghĩa thẳng thắn nhìn nhận anh không xem mình là một nghệ sĩ rock chuyên nghiệp. Khi đứng trên sân khấu rock, anh cảm nhận rõ những hạn chế của bản thân so với tinh thần và chất liệu âm nhạc mà Bức Tường theo đuổi.

Tuy vậy, chính khoảng thời gian 5-6 năm gắn bó ấy đã mang lại cho anh nhiều bài học sâu sắc trong tư duy âm nhạc lẫn bản lĩnh sân khấu.

Tại sự kiện hôm 15/4, Dương Trần Nghĩa và các thành viên Picker Band cũng cho ra mắt EP đầu tay của nhóm mang tên Lạc mất bản đồ. Nội dung xoay quanh hành trình cảm xúc của một người trẻ - từ trạng thái lạc lối, mất phương hướng, đến quá trình đối diện với những tổn thương nội tâm và cuối cùng là sự chấp nhận để bước tiếp.