Dùng AI thay Thùy Tiên, "Chốt đơn!" rời rạp với doanh thu vỏn vẹn 5,1 tỷ

Sau 3 tuần công chiếu, bộ phim Chốt đơn! của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito đã chính thức rút khỏi rạp. Theo Box Office Vietnam, phim chỉ mang về 5,1 tỷ đồng, con số khiêm tốn nếu so với mặt bằng chung điện ảnh Việt năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên các website và ứng dụng đặt vé của CGV, Lotte Cinema, Galaxy, BHD, Cinestar, Chốt đơn! không còn xuất hiện trong danh sách phim đang chiếu. Trên các nền tảng mua vé trực tuyến, phim không còn xuất hiện trong danh mục đặt vé.

Diễn viên AI vẫn phảng phất nhiều đường nét giống Thùy Tiên (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Trên hệ thống Box Office Vietnam, phim rơi xuống vị trí cuối bảng, số vé bán trong ngày bằng 0, dù cột suất chiếu vẫn hiển thị 3.

Ra rạp từ ngày 8/8, Chốt đơn! khởi đầu không mấy khả quan. Ngày công chiếu chính thức, phim chỉ đạt 800 triệu đồng, tính cả suất chiếu sớm mới vượt 1 tỷ đồng. Dù thời gian đầu phim được rạp ưu ái số suất chiếu, lượng khán giả vẫn èo uột khiến doanh thu không thể cải thiện.

Trong khi đó, các phim Việt ra mắt trong tháng 8 lại bùng nổ doanh thu. Mang mẹ bỏ đi do Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính cán mốc hơn 170 tỷ đồng. Phim Mưa đỏ, khởi chiếu 22/8, nhanh chóng vượt 200 tỷ chỉ sau một tuần. Làm giàu với ma chưa ra mắt chính thức (29/8) nhưng doanh thu đặt vé trước đã vượt 7 tỷ đồng. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến Chốt đơn! gần như "mất đất sống".

Thời gian qua, nhà sản xuất Chốt đơn! nỗ lực quảng bá, tổ chức giao lưu, thậm chí tung chiến dịch đồng giá vé 50.000 đồng trên toàn quốc nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình ế ẩm.

Quyền Linh và tạo hình diễn viên AI thay thế Thùy Tiên (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Một trong những nguyên nhân khiến Chốt đơn! không được đón nhận đến từ tranh cãi xoay quanh việc phim sử dụng diễn viên AI thay cho Hoa hậu Thùy Tiên (nữ chính ban đầu). Đây cũng là phim điện ảnh Việt đầu tiên dùng AI thay thế nữ chính.

Quyết định táo bạo này tạo hiệu ứng tò mò nhưng nhanh chóng vấp phản ứng trái chiều. Khán giả cho rằng nhân vật AI dù có diện mạo khá giống Thùy Tiên nhưng biểu cảm gượng gạo, thô cứng. Cùng với đó, kịch bản Chốt đơn! cũng bị chê nhạt nhòa, thiếu kịch tính, nhân vật không đủ chiều sâu khiến phim khó giữ chân người xem.

Tại buổi công chiếu 4/8, đạo diễn Nam Cito thừa nhận ê-kíp từng rơi vào khủng hoảng, còn Bảo Nhân gọi đây là "dự án khổ nhất" trong sự nghiệp.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng nên nhìn nhận trường hợp này với sự chia sẻ: "Không nhà sản xuất nào muốn dùng AI thay diễn viên nếu không rơi vào thế bất khả kháng".

Thùy Tiên cùng các diễn viên trong họp báo giới thiệu dự án vào cuối năm 2024 (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - khẳng định việc cấp phép cho Chốt đơn! được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ Luật Điện ảnh. Theo ông, việc đưa AI vào sản xuất phim là xu thế tất yếu của điện ảnh toàn cầu.

"Nhà sản xuất Chốt đơn! đã có một bước đi táo bạo, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với sự phát triển công nghệ trong sản xuất phim", ông Cường nhấn mạnh.