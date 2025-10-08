Đời thực trái ngược của 3 cô vợ Núi trong "Sóng ở đáy sông" sau 25 năm

Sóng ở đáy sông do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện là một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam gây tiếng vang lớn vào cuối thập niên 1990. Phim xoay quanh cuộc đời nhiều biến cố của Phạm Quang Núi (NSND Xuân Bắc thủ vai), người đàn ông chịu nhiều sóng gió, lầm lạc nhưng vẫn khát khao hướng thiện.

Bộ phim từng tạo nên cơn sốt trên sóng truyền hình nhờ kịch bản chân thực, nhân vật giàu chiều sâu và đặc biệt là câu chuyện tình éo le của Núi với 3 người phụ nữ: Mây, Hiền và Hồng.

Mỗi người một tính cách, một số phận, vừa khiến cuộc đời Núi thêm nhiều thăng trầm, vừa khắc họa rõ nét những lát cắt khác nhau của tình yêu và cuộc sống.

Điều thú vị là, ngoài đời, 3 nữ diễn viên đảm nhận vai Mây, Hiền và Hồng lại có cuộc sống, tính cách và lựa chọn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh họ thể hiện trên màn ảnh.

NSND Xuân Bắc với vai Núi và NSƯT Kim Oanh đóng Mây trong một cảnh phim "Sóng ở đáy sông" (Ảnh: Chụp màn hình).

NSƯT Kim Oanh vai Mây: Độc thân, “trẻ hóa” nhan sắc sau thẩm mỹ

Vai Mây trong Sóng ở đáy sông giúp NSƯT Kim Oanh ghi dấu ấn với hình tượng đanh đá, chua ngoa, sắc sảo và mưu mô.

Mây là cô gái giang hồ ngang ngược, tình cờ quen rồi nên duyên với Núi, nhưng cuối cùng lại phụ tình, bỏ chồng con. Nhân vật bị ghét nhất phim ấy cũng chính là vai diễn khiến khán giả nhớ Kim Oanh suốt nhiều năm.

Sau thành công của bộ phim đầu tay, Kim Oanh tiếp tục được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai phản diện trong: Ma làng, Cầu vồng tình yêu, Đừng bắt em phải quên… Khán giả ấn tượng với ánh mắt, biểu cảm và khả năng thể hiện nội tâm nhân vật tinh tế của Kim Oanh.

Bên cạnh phim truyền hình, Kim Oanh có thời gian dài gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ và hiện công tác tại Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, với vai trò biên tập viên kiêm đạo diễn sân khấu. Năm 2012, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Kim Oanh vào vai Mây, cô vợ đanh đá, chua ngoa, thường xuyên làm khổ anh Núi trong “Sóng ở đáy sông” (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2020, Kim Oanh gây chú ý khi vào vai Linh trong phim Đừng bắt em phải quên. Năm 2023, chị trở lại màn ảnh rộng với Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ nghệ sĩ thừa nhận rằng, với gương mặt đanh đá và sắc sảo, chị thường được giao những nhân vật “không thể yêu thương nổi”, nhưng bản thân không lấy đó làm buồn. Theo Kim Oanh, thà được khán giả ghét mà nhớ, còn hơn là trở nên nhạt nhòa, không ai quan tâm.

Gần đây, Kim Oanh gây chú ý khi công khai loạt hình ảnh sau phẫu thuật thẩm mỹ. Diện mạo trẻ trung, mềm mại hơn khiến nhiều người khen ngợi, song cũng có khán giả nhận xét chị bớt đi phần sắc sảo, cá tính quen thuộc trước kia.

Diện mạo trẻ trung của NSƯT Kim Oanh sau khi phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ khẳng định việc làm đẹp không nhằm thay đổi hình tượng hay tìm kiếm vai diễn mới. Chị không đặt mục tiêu để đổi vai, bởi với chị, vai diễn đến với nghệ sĩ luôn là cái duyên.

“Trước đây, tôi từng hóa thân vào những nhân vật hiền dịu và cũng nhận được nhiều giải thưởng lớn. Nếu có duyên, tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục. Nhưng mục đích chính vẫn là làm đẹp cho bản thân, giống như việc sửa sang một ngôi nhà để ở”, Kim Oanh bày tỏ.

Về chuyện tình cảm, Kim Oanh thẳng thắn cho biết, sau nhiều năm bận rộn với công việc, chị học được cách tận hưởng cuộc sống một mình và không quá áp lực về việc phải có người bên cạnh.

“Với người độc thân như tôi, có tiền đã vui rồi, thêm chút tình yêu càng vui hơn. Nếu gặp người phù hợp, có thể coi như duyên mới nhờ phong thủy. Nhưng tôi không cưỡng cầu, vì bản thân đã xác định sống độc thân”, nữ diễn viên nói.

Khi được hỏi về niềm tin vào tình yêu và hôn nhân, nữ nghệ sĩ khẳng định: “Tôi vẫn tin tình yêu tuyệt vời ở phía trước. Tôi chờ người ấy đến, chứ không đi tìm. Còn cưới hay không thì tùy duyên, bởi đã cưới là phải làm cho nhau hạnh phúc hơn”.

Thu Hường: Ăn chay, làm thiện sau những năm tháng lận đận tình duyên

Trong Sóng ở đáy sông, Thu Hường vào vai Hiền, cô gái thôn quê hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn khao khát hạnh phúc. Hiền là mối tình đầu dang dở nhưng sâu nặng của Núi. Sau nhiều biến cố, chính cô là người ở bên, giúp anh làm lại cuộc đời.

Thu Hường gây ấn tượng với vai Hiền trong “Sóng ở đáy sông” (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù xuất hiện không nhiều, nhân vật của chị vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, ánh mắt biết nói và cách thể hiện tinh tế nội tâm người phụ nữ cam chịu, luôn đứng giữa ranh giới của yêu thương và hy sinh.

Vai Hiền cũng đánh dấu bước trưởng thành của Thu Hường trong diễn xuất, khi chị thoát khỏi hình ảnh cô Thư đanh đá, đỏng đảnh trong Của để dành để hóa thân vào một nhân vật mềm mại, sâu lắng và giàu cảm xúc hơn.

Sau này, Thu Hường tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình khác như: Vũ khúc ánh trăng, Bí mật Eva, Điệp khúc mùa xuân, Đi tìm ngôi sao, Tình thắm Sapa, Người ở bến sông, Chiến hạm nổ tung…

Hiệu ứng từ những vai diễn nổi bật không chỉ giúp tên tuổi Thu Hường được khán giả nhớ đến mà còn mang đến nhiều thay đổi trong cuộc sống hằng ngày.

Chị kể, có thời gian ra đường được mọi người nhận ra, được ưu tiên, hỏi han và dành nhiều tình cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn giữ quan điểm rõ ràng: Diễn xuất là một công việc, còn nổi tiếng chỉ là duyên may.

“Với một người nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất là có được một vai diễn để đời. Tôi thấy mình quá may mắn khi có được một vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả từ khi còn rất trẻ”, Thu Hường nói.

Thu Hường (phải) trong hậu trường phim "Hồng Hà nữ sĩ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Hiện tại, Thu Hường công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và vẫn đều đặn tham gia các vở kịch, mang về nhiều giải thưởng.

Một số tác phẩm tiêu biểu có sự tham gia của chị như: Mùa hoa sữa (Huy chương vàng Hội Nghệ sĩ sân khấu), Điện thoại di động (Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2009), Vùng lạnh (Giải vàng Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018). Năm 2023, Thu Hường tái xuất màn ảnh rộng với vai mẹ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trong phim Hồng Hà nữ sĩ.

Về đời tư, Thu Hường từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, cảm thấy áp lực và đôi lúc nản lòng vì chuyện kết hôn. Chị từng tâm sự: “Dù rất thương bố mẹ, bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa”.

Hiện tại, nữ diễn viên sống vui vẻ, tích cực với lối sống ăn chay, tham gia làm công quả tại chùa và nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân ung thư.

Thanh Hiền: Viên mãn bên tổ ấm nhỏ, bình lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong Sóng ở đáy sông, Hồng do NSƯT Thanh Hiền đảm nhận là người phụ nữ thứ 3 bước vào cuộc đời đầy sóng gió của Núi. Khác với Hiền, mối tình đầu hiền lành, dịu dàng hay Mây, cô vợ giang hồ chua ngoa, ngang ngược Hồng là hình mẫu của sự chín chắn, biết điều và bao dung.

Nếu Hiền khiến Núi day dứt, Mây khiến anh tổn thương, thì Hồng lại mang đến quãng đời êm đềm, giúp anh học cách sống bình thản, hướng thiện.

Trong phim, ngay cả khi Mây đưa con về làm ầm ĩ, Hồng vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhận ra sự nhu nhược của Núi và chọn rời đi, quyết định khiến nhiều khán giả xót xa nhưng đồng cảm.

Hình ảnh NSND Xuân Bắc và NSƯT Thanh Hiền trong phim "Sóng ở đáy sông" (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau Sóng ở đáy sông, Thanh Hiền tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sân khấu chèo, nơi chị được đào tạo và gắn bó từ những ngày đầu làm nghề. Chị từng công tác tại Đoàn Chèo Hà Bắc (1997-1999), sau đó về Nhà hát Chèo Hà Nội và gắn bó suốt hơn 2 thập kỷ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chị còn từng giữ vị trí Trưởng rạp Đại Nam, rồi Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (2017), và hiện là Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Trong sự nghiệp sân khấu, Thanh Hiền gặt hái nhiều giải thưởng lớn như: Huy chương vàng với vai Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh trong Oan khuất một thời (2009), Giải vàng vai Thị Hến trong Nhà Hến (2011), Giải vàng vai Supakha trong Nàng Sita (2013)…

NSND Xuân Bắc hội ngộ NSƯT Thanh Hiền sau 25 năm phát sóng “Sóng ở đáy sông” (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài sân khấu, chị còn tham gia một số bộ phim truyền hình như: Hoa đất Mường, Dòng đời, Hội làng quan họ… nhưng dấu ấn sâu sắc nhất vẫn là vai Hồng trong phim Sóng ở đáy sông.

Mới đây, NSND Xuân Bắc bất ngờ chia sẻ bức ảnh hội ngộ cùng Thanh Hiền sau 25 năm bộ phim phát sóng.

Nam nghệ sĩ dí dỏm viết: “Hôm trước gặp "em gái" Biển, hôm nay lại gặp “vợ ba” - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, có ga lăng phong sương nên Hồng mới theo. Giờ thì… thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận!”.

Bức ảnh nhanh chóng gây sốt, gợi lại ký ức đẹp trong lòng khán giả yêu phim Việt cuối thập niên 1990.

Hiện tại, NSƯT Thanh Hiền có cuộc sống viên mãn bên chồng con tại Hà Nội. Chị được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài phúc hậu, tính cách nhẹ nhàng và luôn biết tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị.

Với chị, danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, còn hạnh phúc thật sự là được sống bình yên và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật truyền thống.