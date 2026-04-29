Đôi sandal chỉ có “nửa bàn chân” giá 30 triệu đồng gây tranh cãi

Sandal nằm trong bộ sưu tập Cruise đầu tiên của nhà thiết kế Matthieu Blazy tại Chanel, vì vậy mọi chi tiết đều được soi xét kỹ lưỡng. Ngay sau khi ra mắt, thiết kế sandal tối giản cực đoan nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên các diễn đàn thời trang quốc tế.

Điểm đặc biệt của đôi sandal nằm ở cấu trúc bị lược bỏ gần như toàn bộ. Phần mũi và gót tách rời, được giữ lại trên bàn chân bằng những sợi dây mảnh tối giản, trong khi phần thân dép gần như không tồn tại. Tổng thể tạo cảm giác như người mang đang “đi chân đất” nhưng vẫn có yếu tố phụ kiện.

Chính sự tối giản này lại khiến nhiều người hoài nghi về tính ứng dụng. Không ít ý kiến cho rằng một đôi giày, về cơ bản, cần đảm bảo khả năng giữ chân ổn định và hỗ trợ di chuyển. Với thiết kế “nửa vời” này, cả hai yếu tố đều bị đặt dấu hỏi. Một số người thậm chí nhận xét sản phẩm trông giống như chưa hoàn thiện hơn là một thiết kế cao cấp.

Mức giá ước tính khoảng 30-40 triệu đồng cho một đôi sandal của Chanel vốn không quá bất ngờ trong phân khúc xa xỉ. Tuy nhiên, việc bỏ ra số tiền lớn cho một thiết kế bị cho là “gần như không tồn tại” khiến nhiều tín đồ thời trang cảm thấy khó hiểu.

Theo giới chuyên môn, bộ sưu tập lần này của Chanel theo đuổi tinh thần tự do, giải phóng cơ thể khỏi những ràng buộc. Trong bối cảnh đó, việc tối giản giày dép để tạo cảm giác nhẹ nhàng, “như không mang gì” là một ý tưởng có chủ đích. Dẫu vậy, cách thể hiện cụ thể của thiết kế lại gây hiệu ứng trái chiều khi vượt quá giới hạn chấp nhận của số đông.

Thực tế, Chanel không xa lạ với những thiết kế gây tranh cãi, đặc biệt ở mảng phụ kiện. Tuy nhiên, phần lớn các thử nghiệm trước đây vẫn giữ được sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng.

Với đôi sandal lần này, việc lược bỏ quá mạnh tay khiến thiết kế rơi vào trạng thái lưng chừng, chưa đủ thực tế để sử dụng, nhưng cũng chưa đủ thuyết phục để trở thành một tuyên ngôn thời trang mang tính đột phá.

Đứng sau thiết kế gây chú ý này, Matthieu Blazy được biết đến là một trong những nhà thiết kế tiêu biểu của thời trang đương đại. Sinh năm 1984 tại Paris (Pháp), anh trưởng thành trong môi trường giàu tính nghệ thuật và được đào tạo bài bản tại La Cambre (Bỉ).

Trước khi gia nhập Chanel, Blazy từng làm việc tại nhiều nhà mốt lớn như Maison Martin Margiela, Celine và Calvin Klein, sau đó trở thành Giám đốc sáng tạo của Bottega Veneta.

Phong cách của Matthieu Blazy gắn liền với triết lý “tinh giản nhưng không đơn giản”. Anh nổi tiếng với việc tôn vinh kỹ thuật thủ công, đặc biệt là xử lý chất liệu da tinh xảo, đồng thời ứng dụng kỹ thuật “đánh lừa thị giác” để biến những chất liệu cao cấp thành các thiết kế trông như đồ thường ngày.

Chính sự cân bằng giữa sáng tạo và tính ứng dụng đã giúp Blazy trở thành một trong những người định hình xu hướng “quiet luxury” (sang trọng kín đáo) trong thời trang hiện đại. Tuy nhiên, với thiết kế sandal “nửa bàn chân” lần này, anh đang cho thấy một hướng đi táo bạo hơn, sẵn sàng đẩy nhanh ranh giới giữa nghệ thuật và công năng.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng thiết kế này đã hoàn thành một mục tiêu quan trọng của thời trang cao cấp, chính là tạo ra một cuộc đối thoại. Và trong thế giới thời trang khi sự chú ý là giá trị, đôi sandal “có mà như không” của Chanel có lẽ đã thành công theo cách riêng của nó.