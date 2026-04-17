Đồng hồ thiên thạch gần 32 tỷ đồng bị chê “xấu nhất thế giới”

Diện mạo của chiếc đồng hồ triệu USD gây tranh cãi (Video: Lifestyle Asia, The limited edition).

Theo thông tin của hãng, mẫu Asteroid được chế tác từ một mảnh thiên thạch thuộc vành đai tiểu hành tinh, rơi xuống Trái Đất cách đây khoảng 5.000 năm.

Thiên thạch này thuộc loại Campo del Cielo, được tìm thấy tại Argentina và là một trong những khối thiên thạch lớn nhất từng được phát hiện.

Hãng mô tả đây là một “kiệt tác độc bản”, giữ nguyên hình dạng thô sơ ban đầu của thiên thạch, với bề mặt mang dấu vết của hành trình xuyên không gian và thời gian.

Theo giới thiệu, chiếc đồng hồ không nhằm tuân theo các chuẩn mực chế tác truyền thống, mà hướng đến việc “chạm vào một mảnh của vũ trụ”.

Chiếc đồng hồ không có mặt số hoàn chỉnh, mà sử dụng cấu trúc skeleton (lộ cơ) với thiết kế tối giản chỉ hiển thị giờ và phút. Các chi tiết hiển thị được đặt chìm bên trong khối thiên thạch, khiến việc đọc giờ không phải là ưu tiên chính của sản phẩm.

Thay vì đánh dấu bằng cọc số hay vạch giờ rõ ràng, phần “mặt số” của Asteroid gần như bị hòa lẫn vào cấu trúc tự nhiên của vật liệu, tạo cảm giác đây là một vật thể nghệ thuật hơn là công cụ đo thời gian.

Bên trong lớp vỏ thiên thạch là bộ máy cơ khí Thụy Sĩ, đi kèm các chi tiết phát quang đặc trưng của hãng khi chiếu tia cực tím. Đồng hồ được giới thiệu sử dụng bộ máy ETA 6497-1 lên cót tay, với 17 chân kính, dự trữ năng lượng khoảng 40 giờ.

Theo tạp chí Autoevolution, mẫu Asteroid được giới thiệu với mức giá dao động từ 1 đến 1,2 triệu USD. Tuy nhiên, sản phẩm chưa từng thực sự được bán ra thị trường và có thể mang tính trưng bày hoặc quảng bá nhiều hơn.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất của Asteroid nằm ở thiết kế khi chiếc đồng hồ này trông giống một mảnh đá gắn trên dây đeo, khác xa với hình dáng quen thuộc của đồng hồ cao cấp.

Tạp chí Luxurylaunches thậm chí nhận xét sản phẩm mang “cảm giác tiền sử” và có thể “phù hợp để trưng bày hơn là đeo trên tay”. Còn Autoevolution nhận định đây có thể là “chiếc đồng hồ gây tranh cãi nhất” khi vừa được ca ngợi là sáng tạo, vừa bị xem là “xấu nhất từng tồn tại”.

Một số ý kiến trên mạng xã hội gọi đây là “mảnh thiên thạch lãng phí”, trong khi số khác lại coi nó là biểu tượng thể hiện đẳng cấp khi “đeo cả không gian trên cổ tay”.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của chiếc đồng hồ không phải là chức năng, mà là việc nó cho phép người sở hữu “đeo một phần của vũ trụ trên cổ tay”. Đây là một “tuyên ngôn cá tính”, dù không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận thiết kế của nó.