Doãn Quốc Đam bị phản ứng vì vai chính gây ức chế trong phim giờ vàng

Sau 30 tập phát sóng, bộ phim truyền hình khung giờ vàng của VTV Gió ngang khoảng trời xanh vẫn là tâm điểm bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã thu hút sự chú ý nhờ quy tụ dàn diễn viên thực lực như Doãn Quốc Đam, Phương Oanh, Lan Phương, cùng đề tài khai thác đời sống hôn nhân và những mâu thuẫn trong giới truyền thông - lĩnh vực vốn ít được đề cập trên màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, càng về sau, phim càng gây tranh cãi khi nhiều tình tiết bị cho là thiếu logic, đặc biệt sau loạt diễn biến mới trong tập 30 vừa lên sóng.

Cảnh “vượt rào” gây "bão" mạng

Theo đó, trong tập phim này, mối quan hệ tay ba giữa Đăng (Doãn Quốc Đam), Mỹ Anh (Phương Oanh) và Linh (Lan Phương) bước vào giai đoạn cao trào.

Nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam) trong “Gió ngang khoảng trời xanh” khiến khán giả bức xúc vì phản bội vợ để sa vào mối quan hệ với Linh (Lan Phương) (Ảnh: Chụp màn hình).

Linh - đồng nghiệp của Đăng - bắt đầu bộc lộ rõ dã tâm chiếm đoạt anh, dù biết anh đã có vợ.

Trong một buổi tiệc công ty, Linh tìm cách chuốc rượu Đăng say rồi lấy cớ bàn thêm công việc để theo anh lên phòng khách sạn. Khi Đăng trong trạng thái mơ hồ, Linh chủ động tiếp cận, khiến cả hai đi quá giới hạn.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và nhớ lại mọi chuyện, Đăng hoảng loạn, day dứt, bật khóc vì cảm thấy có lỗi với vợ.

Ngay sau đó, phim có cảnh Đăng đứng dưới vòi nước trong phòng tắm, để nước xối lên người như một cách gột rửa tội lỗi. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng, phân đoạn này kéo dài, không cần thiết và làm mạch phim trở nên gượng gạo, thiếu chiều sâu cảm xúc.

Cảnh phim vừa lên sóng đã "gây bão" mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận.

Phần lớn người xem nhận xét diễn biến bị đẩy đi quá nhanh và thiếu logic, khiến hình ảnh Đăng - người đàn ông nguyên tắc, điềm đạm - trở nên mâu thuẫn và khó hiểu.

Cảnh nhân vật Đăng đứng tắm dưới vòi sen gây tranh cãi vì bị cho là kéo dài và không cần thiết (Ảnh: Chụp màn hình).

Không ít khán giả tỏ ra bức xúc và thất vọng trước cách xử lý tình huống của biên kịch: “Xem thấy tức, tình tiết vô lý quá”, “Càng xem càng mệt, phim đang hay lại chuyển hướng khó hiểu”; “Một người như Đăng sao có thể dễ dàng gục ngã đến vậy?”; “Cuối cùng, người ức chế, cay nhất vẫn là khán giả”; "Một người tưởng chừng không thể và không có khả năng ngoại tình như Đăng lại khiến người xem thất vọng”...

Một số ý kiến còn hài hước bình luận về cảnh tắm của nhân vật: “Nam chính nước ngoài tắm nhìn dằn vặt mà vẫn đẹp, còn Đăng thì như… đang ngụp lặn trong nước”, “Cảnh tắm dìm nam chính quá”…

Trên fanpage chính thức của bộ phim, 2 nhân vật Đăng và Linh trở thành tâm điểm tranh cãi, trong khi Mỹ Anh - người vợ hiền lành, hết lòng vì chồng - nhận được nhiều sự cảm thông.

Một số người cho rằng tính cách quá nguyên tắc, cầu toàn của Mỹ Anh khiến hôn nhân của cô trở nên ngột ngạt, song hành động phản bội của Đăng vẫn không thể chấp nhận.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thương cảm cho Mỹ Anh: “Thấy thương Mỹ Anh quá, cả đời chỉ biết vun vén cho chồng con mà vẫn bị phản bội”; “Nếu muốn tạo cao trào thì nên viết hợp lý hơn, chứ chi tiết này khiến Đăng mất hết thiện cảm”…

Nam chính bị cho là “lệch vai”

Không chỉ nội dung gây tranh cãi, diễn xuất và tạo hình của Doãn Quốc Đam cũng trở thành đề tài bàn tán.

Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên “không hợp vai tổng giám đốc”, khác xa những hình tượng gai góc, giang hồ hoặc nông dân anh từng thể hiện ấn tượng trong Người phán xử, Quỳnh búp bê…

“Lần đầu thấy Doãn Quốc Đam mặc vest, tóc tai chải chuốt mà thấy… sai sai”, một khán giả bình luận hài hước.

Một số ý kiến khác cho rằng, hình ảnh nam diễn viên trong vai doanh nhân vẫn còn thiếu sự tự nhiên, chưa thể hiện rõ thần thái của người đứng đầu một công ty.

Diễn viên Doãn Quốc Đam tại buổi họp báo ra mắt “Gió ngang khoảng trời xanh” ngày 31/7 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ở một góc nhìn khác, có ý kiến cho rằng nhân vật Đăng của bản Việt vốn được xây dựng khác với nguyên mẫu.

Nếu trong bản Trung 30 chưa phải là hết, người chồng là kỹ sư tại công ty pháo hoa, thì ở bản Việt, Đăng xuất thân là đạo diễn với khát vọng làm ra những tác phẩm để đời.

Vì thế, việc anh có tạo hình hơi luộm thuộm, tóc tai không gọn gàng cũng được cho là hợp lý: “Xuất phát điểm của nhân vật là người làm nghệ thuật, sau mới chuyển sang kinh doanh, nên tôi thấy Doãn Quốc Đam hoàn toàn hợp vai và diễn đúng chất”, một khán giả nhận xét.

Một số người khác cũng bênh vực: “Tôi nghĩ đạo diễn chọn Doãn Quốc Đam để khán giả hiểu và cảm thông cho một giám đốc đi lên từ hai bàn tay trắng, phải bươn chải trong công việc. Đừng vội chê hay quay lưng với anh ấy”.

Thậm chí, có người còn dự đoán kết phim sẽ khác với bản gốc: “Trong bản Trung, nam chính đi tù và hôn nhân tan vỡ, nhưng với bản Việt, tôi nghĩ cặp vợ chồng này sẽ vượt qua sóng gió, thành công trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc, bởi họ vẫn còn tình yêu và sự vun vén cho nhau”.

Tại buổi họp báo phim, Doãn Quốc Đam cũng tiết lộ sự thay đổi trong phong cách diễn xuất: “Ngày xưa tôi diễn vô tư lắm. Còn giờ, có lẽ mình trưởng thành hơn, biết tiết chế, biết nâng niu những cảm xúc tinh tế hơn.

Tôi nghĩ điều này phù hợp với nhân vật Đăng - một người có tài, chí tiến thủ nhưng cái tôi lớn, đôi khi cảm giác bị lép vế trước vợ, tạo nên những dồn nén trong hôn nhân".

Dù vấp phải tranh cãi, không thể phủ nhận Doãn Quốc Đam là một trong những nam diễn viên truyền hình được đánh giá cao hiện nay.

Anh nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng và từng ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Gia đình mình vui bất thình lình, Hồ sơ cá sấu, Mê cung, Phố trong làng, Thương ngày nắng về và Độc đạo...

Chính nhờ sự dấn thân và không ngại thử thách, anh được gọi là “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt.

Dù vai diễn của anh trong Gió ngang khoảng trời xanh nhận nhiều ý kiến trái chiều, khán giả vẫn ghi nhận nỗ lực của Doãn Quốc Đam trong việc tạo nên một nhân vật Đăng có chiều sâu và khác biệt.

Với những diễn biến đang dần căng thẳng, người xem kỳ vọng bộ phim sẽ sớm có bước ngoặt mới, giúp nhân vật Đăng tìm lại được sự đồng cảm, thay vì chỉ là nguồn cơn gây “ức chế” cho khán giả.