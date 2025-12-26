Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu: 5 năm bên nhau hạnh phúc, có biệt thự xe sang

Doãn Hải My được biết đến là người đẹp nằm trong top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Trong khi đó, Văn Hậu là hậu vệ tài năng của bóng đá Việt Nam, nổi lên từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc).

Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, giữa năm 2022, cặp đôi công khai mối quan hệ và tổ chức hôn lễ tại quê nhà của chú rể ở Thái Bình (nay là Hưng Yên) vào tháng 11/2023.

Cuối tháng 3/2024, Hải My chia sẻ tin vui khi cô mang bầu con đầu lòng. Vào tháng 6 cùng năm, người đẹp sinh bé trai, đặt biệt danh là Lúa. Sau khi sinh con, cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình, trở thành KOL (người có sức ảnh hưởng) trên mạng xã hội.

Văn Hậu từng thừa nhận, anh bị cuốn hút trước vẻ đẹp của Doãn Hải My ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cầu thủ quê Hưng Yên đã áp dụng phương thức đơn giản nhất, đó là làm quen thông qua lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Đây cũng là xuất phát điểm cho mối tình đẹp của đôi trai tài, gái sắc.

Còn Doãn Hải My cho biết, cô ấn tượng với Văn Hậu bởi màn chào hỏi độc, lạ. Tin nhắn đầu tiên mà hậu vệ gửi cho người đẹp là biểu tượng vẫy tay và câu "hello em".

Sau này, trong lễ cưới, Doãn Hải My từng tiết lộ rất bất ngờ và ấn tượng với Văn Hậu, vì trước đó chưa từng có ai làm quen cô theo cách… nhạt nhẽo vậy. Cô cảm thấy thích thú, nhưng vẫn quyết tâm không trả lời tin nhắn của ông xã với lý do bận học.

Tuy nhiên, Văn Hậu không nản lòng. Sau nhiều lần chàng hậu vệ sinh năm 1999 kiên trì làm quen, nói chuyện, Hải My đã "bật đèn xanh" với anh. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 8/2020.

Khoảnh khắc Văn Hậu tiến đến tặng hoa và ôm Hải My để an ủi trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 như lời xác nhận về mối quan hệ của cả hai.

Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc. Trên mạng xã hội, vợ chồng Văn Hậu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị cùng chăm sóc con trai hay những chuyến du lịch tận hưởng thời gian riêng tư.

Văn Hậu cũng nổi tiếng là người chiều vợ khi thường xuyên đưa bà xã tới những concert, chương trình nghệ thuật có quy mô lớn, được giới trẻ yêu thích.

Văn Hậu hiện là một trong những cầu thủ có thu nhập cao của V-League, từng thi đấu tại châu Âu với mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, cùng nguồn thu lớn từ quảng cáo, tài trợ và tiền thưởng.

Trong khi đó, Hải My sinh ra trong gia đình kinh doanh khá giả ở Hà Nội, hiện vừa quản lý công việc riêng, vừa tham gia nhiều hoạt động trên mạng xã hội. Cặp đôi có cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, sau khi bán căn chung cư cao cấp, Văn Hậu và Hải My đã xây dựng một căn biệt thự tại Hà Nội có giá hàng chục tỷ đồng, với thiết kế sang trọng. Căn biệt thự có 4 tầng với phòng khách, phòng bếp tối giản, sang trọng.

Mới đây, Doãn Hải My bất ngờ vướng loạt tin đồn to tiếng với Đoàn Văn Hậu và mẹ chồng trong chuyến du lịch Sa Pa. Sau đó cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng đi Sa Pa cùng gia đình chồng. Cách phản hồi tinh tế nhất của cô nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

