Chuyện tình Hải My - Văn Hậu: Từ kín tiếng đến màn cầu hôn bất ngờ

Những tin đồn về chuyện tình cảm của Hải My - Văn Hậu được chú ý từ năm 2020. Đó là thời điểm My đi thi Hoa hậu Việt Nam. Văn Hậu đã có mặt bất ngờ và dành những hành động thân mật cho Hải My trong đêm chung kết. Bỏ qua lời thắc mắc của nhiều người khi đó, họ đã âm thầm bên nhau và cố gắng phát triển bản thân. Từ danh xưng "bạn gái tin đồn", Hải My chính thức trở thành vợ sắp cưới của Văn Hậu ở thời điểm hiện tại (Ảnh: IGNV).