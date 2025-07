"Định luật Murphy": Hướng tới lối sống vững tâm trong bất ổn

Không chỉ lý giải định luật Murphy - định luật nổi tiếng từng được xem là biểu tượng của “sự đen đủi” - cuốn sách Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra còn đóng vai trò như một kim chỉ nam giúp người đọc điều chỉnh tư duy, cảm xúc và hành vi, từ đó sống chủ động và tích cực hơn trong một thế giới đầy biến động.

Câu nói nổi tiếng “Anything that can go wrong, will go wrong” (Bất cứ điều gì có thể xảy ra sai sót thì sẽ xảy ra sai sót) chính là cốt lõi của định luật Murphy - một định luật mang tên kỹ sư người Mỹ Edward A. Murphy Jr.

Ra đời từ những năm 1940 trong lĩnh vực kỹ thuật, định luật này nhanh chóng vượt khỏi giới hạn chuyên môn để trở thành một khái niệm phổ biến trong đời sống, tâm lý học và văn hóa đại chúng.

Bìa cuốn sách "Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra" của tác giả Lý Thế Cường (Ảnh: Bách Việt).

Mang sắc thái hài hước pha chút bi quan, định luật Murphy thường được ví như “định luật của sự xui xẻo”. Nó diễn tả chính xác cảm giác mà ai cũng từng gặp phải: Khi đang vội thì xe hết xăng, khi đến muộn thì thang máy lại kẹt, lúc không mang dù thì trời lại mưa. Cuộc sống dường như luôn có cách “chơi khăm”, và định luật Murphy chỉ đơn giản là đặt tên cho một quy luật quen thuộc ấy.

Bằng tư duy logic sắc bén và ngôn ngữ gần gũi, tác giả Lý Thế Cường không đi theo lối mòn than vãn hay bi quan về định luật Murphy. Thay vào đó, ông tiếp cận vấn đề từ góc nhìn tâm lý học thực tiễn, lý giải tại sao chúng ta có xu hướng phóng đại rủi ro, tại sao nỗi lo thường lấn át lý trí, và làm sao để "lật ngược tình thế", biến định luật Murphy từ lời nguyền thành bài học.

Ngay từ tiêu đề, cuốn sách đã đưa ra một lời hứa táo bạo: "Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra". Lý Thế Cường không hề rao giảng những phương pháp viển vông, ông đi từ bản chất của lo lắng - một phản ứng tự nhiên của não bộ nhằm chuẩn bị cho nguy cơ - để dẫn dắt người đọc đến cách quản trị lo âu hiệu quả.

Theo ông, chính sự thừa nhận và hiểu rõ định luật Murphy là bước đầu tiên để vô hiệu hóa nó. Thay vì phủ nhận những điều xấu có thể xảy ra, chúng ta nên chấp nhận rằng rủi ro là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng thay vì để nỗi lo thống trị, chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn, kiểm soát tốt hơn và sống linh hoạt hơn. Đó là cách để những điều bạn lo lắng sẽ… không xảy ra.

Một điểm đặc biệt của cuốn sách là sự hòa quyện nhịp nhàng giữa triết lý phương Đông và tư duy khoa học phương Tây.

Lý Thế Cường không chỉ nói về Murphy như một định luật, mà còn dùng nó như một ẩn dụ để soi rọi đời sống con người hiện đại - nơi con người sống trong trạng thái “quá tải lo âu”, mất kết nối với hiện tại và dễ bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực.

Cuốn sách được chia thành nhiều chương nhỏ, mỗi chương khai thác một khía cạnh khác nhau của định luật Murphy: Từ tâm lý học nhận thức, phản xạ tiêu cực, ảnh hưởng của truyền thông đến cách vận hành của trí tưởng tượng.

Với lối viết súc tích, dễ hiểu, giàu ví dụ đời thường và đôi khi dí dỏm, Lý Thế Cường khiến người đọc không chỉ "ngộ" ra chân lý, mà còn bật cười vì nhận ra bản thân trong từng câu chữ.

Đáng chú ý, tác giả không tách biệt Murphy ra khỏi các nguyên lý lớn khác của thế kỷ 20. Ông đặt định luật này bên cạnh định luật Parkinson (công việc sẽ mở rộng cho đến khi hết thời gian được giao) và nguyên lý Peter (con người có xu hướng thăng tiến đến khi không còn đủ năng lực) để hình thành một tam giác hiểu biết đầy giá trị về giới hạn của con người trong tổ chức, xã hội và bản thân.

Theo ông, 3 nguyên lý này không phải là "lời nguyền", mà là lời cảnh tỉnh, nếu ta hiểu và hành xử khôn ngoan, chúng trở thành công cụ hữu ích để sống tỉnh thức và hiệu quả hơn.

Ở chiều sâu hơn, Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra còn là một bản hướng dẫn sống chủ động trong thế giới đầy biến động.

Cuốn sách gợi mở một lối sống mới, thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ, hãy học cách kiểm soát chính mình. Thay vì cố dập tắt mọi rủi ro, hãy học cách sống cùng rủi ro một cách khôn ngoan.

Lý Thế Cường nhấn mạnh vai trò của tư duy tích cực, không phải theo nghĩa “lạc quan mù quáng”, mà là khả năng giữ được sự sáng suốt và chủ động trong cả những tình huống tồi tệ nhất.

Ông cũng đề cao thực hành chánh niệm, thiền định, và quản trị cảm xúc như những công cụ giúp chúng ta "miễn nhiễm" với sức công phá của Murphy.

Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra không chỉ là cuốn sách về một định luật mà còn là hành trình khám phá bản thân, học cách đối diện và chuyển hóa những điều không như ý. Tác giả Thế Cường đã biến một câu nói bi quan trở thành động lực hành động.

Định luật Murphy không phải là kẻ thù, mà là lời nhắc nhở: Nếu có thể sai, hãy chuẩn bị để nó không sai, nếu có thể xảy ra chuyện xấu, hãy làm cho khả năng ấy nhỏ nhất có thể. Và nếu cuộc sống là một chuỗi bất ngờ, thì tâm thế vững vàng chính là chiếc chìa khóa để bước qua tất cả.