"Điệp viên 007" Daniel Craig nhận "sao" trên Đại lộ Danh vọng

Dân trí Cách đây ít giờ, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Daniel Craig vừa nhận được ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, Mỹ.

Ngôi sao điện ảnh 53 tuổi Daniel Craig - Người nổi tiếng với vai Điệp viên 007 đã tham dự buổi lễ "gắn sao" trên Đại lộ Danh vọng ở Los Angeles, Mỹ hôm nay - 7/10. Daniel Craig nhận "sao" trên Đại lộ Danh vọng chỉ một ngày trước buổi công chiếu bộ phim James Bond mới nhất tại Mỹ.

Ngôi sao mang tên Daniel Craig nằm cạnh ngôi sao mang tên một James Bond khác đó là nam diễn viên kỳ cựu Roger Moore.

"Daniel Craig là một biểu tượng văn hóa của Anh, cũng giống như James Bond, nhân vật mà anh ấy đã thể hiện trong 5 bộ phim về 007, Ana Martinez, nhà sản xuất của Đại lộ Danh vọng Hollywood nhận xét.

Trong buổi lễ, bạn diễn của Daniel Craig trong phần mới nhất về Điệp viên 007 No Time To Die - Rami Malek đã có bài phát biểu ca ngợi Daniel vì những cống hiến của anh cho điện ảnh.

Daniel Craig sinh năm 1968 là một diễn viên tới từ Anh. Sau khi được đào tạo tại nhà hát tuổi trẻ quốc gia và tốt nghiệp trường âm nhạc và kịch nghệ Guildhall năm 1991, Craig bắt đầu sự nghiệp của mình trên sân khấu.

Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình The Power of One (1992) và thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình chiến tranh lịch sử Sharpe's Eagle (1993) cũng như bộ phim A Kid in King Arthur's Court (1995), Lara Croft: Tomb Raider (2001).

Sự nghiệp của nam diễn viên người Anh bước lên tầm cao mới khi anh được trao vai James Bond trong bộ phim về Điệp viên 007 Casino Royale năm 2006. Vai diễn giúp Daniel Craig nổi tiếng khắp thế giới và anh được giới phê bình điện ảnh dành nhiều lời khen ngợi. Với bộ phim này, Daniel Craig đã được đề cử giải BAFTA cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Từ năm 2016 tới nay, Daniel Craig đã tham gia 5 bộ phim về Điệp viên 007 và trở thành nam diễn viên được thủ vai này lâu nhất trong lịch sử. Phần phim mới nhất mang tên No Time to Die vừa ra mắt tại Anh hôm 28/9 gặt hái nhiều thành công ấn tượng.

No Time to Die đã đạt doanh thu phòng vé 119,1 triệu USD từ 54 quốc gia, bao gồm Anh, Brazil, Đức, Ý, Nhật Bản, Mexico và Tây Ban Nha. Đây là bộ phim đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19 vượt qua mốc doanh thu 100 triệu USD khi ra mắt ở nước ngoài mà không bao gồm thị trường Trung Quốc.

Dù rất thành công và được yêu mến với vai Điệp viên 007 nhưng Daniel Craig đã tuyên bố dừng đóng vai này sau No Time to Die. Hiện nhà sản xuất chưa tìm được người thay thế cho Daniel Craig.

Về đời tư, năm 1992, Craig kết hôn với nữ diễn viên Fiona Loudon, cặp đôi có với nhau một cô con gái tên là Ella trước khi ly hôn vào năm 1994. Sau đó, Daniel Craig từng hẹn hò với nữ diễn viên người Đức Heike Makatsch và nhà sản xuất phim Satsuki Mitchell.

Craig và nữ diễn viên xinh đẹp Rachel Weisz quen biết nhau từ khi cùng hợp tác trong bộ phim Les Grandes Horizontales (1994). Họ bắt đầu hẹn hò vào tháng 12 năm 2010 và kết hôn ở thành phố New York, Mỹ vào ngày 22 tháng 6 năm 2011 với sự tham dự của 4 người khách. Cặp đôi có với nhau một con gái nhỏ năm nay 3 tuổi.

Vĩnh Ngọc

Theo People