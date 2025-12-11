Diễn viên Vinh Râu: "Hiện tại, tôi ưu tiên bố mẹ và sự nghiệp"

Vinh Râu là diễn viên gắn liền với FapTV - nhóm hài thành lập từ năm 2014 với nhiều sản phẩm đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Trong suốt hơn một thập kỷ, giữa nhiều khó khăn và biến động của thị trường, nhóm vẫn duy trì hoạt động, gặt hái thành tích ấn tượng.

Nhớ lại những ngày đầu, Vinh Râu cho biết việc giữ nhóm tồn tại không hề dễ dàng. "Anh em làm việc với nhau không thể lúc nào cũng đồng quan điểm bởi "chín người mười ý". Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi luôn tự hỏi mình muốn cãi thắng hay muốn làm phim. Nhờ vậy mới tìm được tiếng nói chung để đi đường dài", anh nói.

Diễn viên Vinh Râu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Vinh Râu, lý do lớn nhất giúp FapTV duy trì đến hôm nay 70% là nhờ tình thương của khán giả. "Có thời điểm sau dịch, lương anh em trong nhóm chỉ khoảng 9-10 triệu đồng/tháng. Nhiều lúc không có tiền trả cho nhân viên kỹ thuật, quay phim, chúng tôi phải móc tiền túi trả trước để mọi người yên tâm làm việc", anh kể.

Nói về thị trường web-drama (phim chiếu mạng) hiện nay, Vinh Râu thẳng thắn nhìn nhận: "Doanh thu tiền tỷ là có thật, nhưng không phải một tháng làm ra tiền tỷ. Phải có thời gian để phim được phủ sóng. Tuy nhiên, số lượng những bộ phim đạt doanh thu tiền tỷ không có nhiều. Thực tế, đa số web-drama sau năm 2020 dù thành công về tiếng vang thì vẫn thua lỗ".

FapTV trong buổi khai máy phim "Người trong sân trường" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cho biết trước đây nguồn thu đến từ quảng cáo giúp nhóm duy trì sản xuất, nhưng hiện thị trường thay đổi, việc nhận quảng cáo không còn như trước.

"Bây giờ để tồn tại, chúng tôi phải dựa nhiều vào khán giả xem lại các phim cũ. Nguồn thu từ kho phim đó giúp FapTV phần nào duy trì hoạt động", anh nói.

Về đời sống riêng, Vinh Râu tâm sự, bố mẹ anh đã lớn tuổi nên hiện anh muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình.

"Tôi đã trải qua một lần đổ vỡ nên giờ quen ai hay tìm hiểu ai, bố mẹ cũng lo lắng. Tôi nghĩ hiện tại nên tập trung cho bố mẹ và công việc. Nhưng tôi cũng không đóng cửa trái tim, mọi thứ cứ tự nhiên thôi", anh chia sẻ.

Khi được hỏi về việc "say nắng" bạn diễn nữ, Vinh Râu dí dỏm: "Đàn ông diễn với phụ nữ đẹp thì ai chẳng xao xuyến. Nhưng tôi không dễ có "phản ứng hóa học". Gặp người đẹp thì tôi vẫn giữ lịch sự. Người lớn hơn thì tôi xưng chị - em, nhỏ hơn thì xưng anh - mày. Vai vế phải rõ ràng. Còn chuyện cảm mến thì phải có quá trình".

Vinh Râu cùng một số diễn viên trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thời gian yên ắng, Vinh Râu cùng FapTV khởi động dự án phim "Người trong sân trường", đánh dấu sự trở lại với thể loại học đường, dòng nội dung từng giúp nhóm tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Phim có sự tham gia của Vinh Râu, Thái Vũ, Gon Pink, Uy Trần, Trường Đặng, Bình Hưng, Trang Nơ, Phillip Đặng, Min T, Sỹ Tây, Bảo Châu, Bích Châu... ĐẶc biệt, Vinh Râu đảm nhận vai trò sản xuất và đạo diễn.

Anh cho biết: "Tôi làm phim là để tri ân khán giả. FapTV được yêu mến từ những loạt học đường, đời sống. Bây giờ chi phí làm phim khó khăn lắm, nhưng tôi gói ghém từng khoản, thêm sự hỗ trợ từ nhà đầu tư và các mối quan hệ để hoàn thiện dự án".

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ tiềm năng cùng nhiều khách mời nổi tiếng. Nhóm kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm giữ lại tinh thần FapTV nhưng nâng tầm chất lượng.