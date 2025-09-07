Diễn viên Thuận Nguyễn vào bệnh viện phục hồi chức năng để nhập vai

Thuận Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với công chúng khi anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng qua các phim: Người mặt trời, Người vợ cuối cùng... Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng khả năng biến hóa trong nhiều thể loại vai khác nhau.

Gần đây, Thuận Nguyễn gây chú ý khi tham gia dự án phim điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng Quốc Trường, Uyển Ân... Trong phim, anh vào vai Lực - người em cứng đầu nhưng rất thương chị gái, liên tục gặp những biến chuyển thăng trầm để nhận ra hạnh phúc thực sự.

Thuận Nguyễn cho biết, anh từng lưỡng lự trước khi nhận lời tham gia phim vì chịu ít nhiều áp lực từ những dự án trước. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, anh nhanh chóng nhận lời và dồn toàn bộ tâm huyết cho vai diễn.

Thuận Nguyễn đến bệnh viện để tìm hiểu trước khi nhập vai (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam diễn viên đã tìm đến bệnh viện phục hồi chức năng để tìm hiểu cuộc sống, tâm lý, cách sinh hoạt của người khuyết tật cũng như dành thời gian trò chuyện để vào vai bệnh nhân ngồi xe lăn.

Nhiều người ngạc nhiên khi bắt gặp Thuận Nguyễn ra vào bệnh viện. Nam diễn viên cho biết, nhờ sự quan sát và thấu hiểu này, anh khắc họa nhân vật một cách chân thực và giàu chiều sâu hơn.

Ngoài ra, Thuận Nguyễn cũng miệt mài luyện tập nhiều kỹ năng mới cho nhân vật, như chơi bida, dù lượn, lặn...

“Nhờ Lực, tôi biết thêm nhiều bộ môn nữa, trong đó có xăm. Tất cả động tác đều phải chính xác. Tập trên miếng da giả khác hẳn khi thực hành trên tay khách hàng. Từ lúc đầu bối rối, đau cổ, mỏi tay, tôi đã cố gắng không ngừng để nhận được lời khen từ thầy”, diễn viên tiết lộ.

Không chỉ nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị, Thuận Nguyễn còn được ê-kíp nhận xét là người cầu thị, biết lắng nghe góp ý và luôn chủ động học hỏi từ đồng nghiệp. Anh thường có mặt tại trường quay từ rất sớm để chuẩn bị, tạo không khí làm việc chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho mọi người.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh đánh giá cao tinh thần dấn thân của Thuận Nguyễn, đặc biệt trong phân cảnh giằng xé nguy hiểm ở hồ bơi. Nam diễn viên khẳng định đây là cơ hội cũng như thử thách để đưa nhân vật một cách chân thực đến với khán giả.

Uyển Ân vượt qua nỗi sợ độ cao để quay cảnh chơi dù lượn (Ảnh: Chụp màn hình).

Không riêng Thuận Nguyễn, dàn diễn viên chính trong phim cũng trải qua nhiều thử thách khi nhập vai. Để vào vai cô gái xinh đẹp gen Z sống tự do, phóng khoáng, tự lập, Uyển Ân phải đi học chơi bida, tập lái xe côn và vượt qua nỗi sợ độ cao để hoàn thành cảnh dù lượn.

Trong khi đó, Lê Khánh phải đối diện với nỗi sợ độ sâu. Để chuẩn bị cho các cảnh quay dưới nước, nữ diễn viên đã tham gia khóa học lặn cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp suốt 2 tháng.

Trước ngày quay, Quốc Trường đã dành thời gian học hỏi kỹ thuật và thao tác chuyên ngành thẩm mỹ từ các chuyên gia, để hóa thân thành bác sĩ thẩm mỹ. Những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng như cách mặc áo blouse, đội nón, đeo găng tay… cũng được anh rèn luyện tỉ mỉ để thể hiện đúng thần thái một bác sĩ chuyên nghiệp.