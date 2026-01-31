Diễn viên Quốc Trường "phá lệ" trở lại sân khấu kịch

Những năm gần đây, Quốc Trường không còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch mà chủ yếu xuất hiện trên truyền hình và màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, anh dành thời gian tập trung vào việc kinh doanh.

Nam diễn viên chia sẻ, anh từng từ chối nhiều lời mời diễn kịch suốt thời gian qua. "Tôi không sợ cực, chỉ sợ mình không đủ thời gian để đầu tư chỉn chu cho vai diễn, làm cản trở anh em nghệ sĩ", Quốc Trường tâm sự.

Quốc Trường hiếm hoi trở lại sân khấu kịch (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuy nhiên, mới đây, Quốc Trường đã quyết định "phá lệ" tham gia chương trình Táo xuân. Chia sẻ lý do, nam diễn viên hóm hỉnh bộc bạch: “Ban đầu, khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam ngỏ ý mời tôi tham gia “cho vui”, tôi chỉ nghĩ mình sẽ đảm nhận một vai nhỏ thôi.

Thế nhưng, khi cầm kịch bản trên tay, tôi mới ngỡ ngàng khi mình được giao trọng trách hóa thân thành linh vật ngựa, nhân vật then chốt xuất hiện xuyên suốt chương trình”.

Quốc Trường thừa nhận đây là một thử thách không nhỏ đối với một người đã lâu chưa đứng trên sân khấu kịch. “Nếu ở điện ảnh, việc học thoại có thể chia nhỏ theo từng phân cảnh thì với sân khấu kịch, tôi phải ghi nhớ khối lượng thoại rất lớn cho một vở diễn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Dù có chút áp lực nhưng vì lời hứa với đạo diễn, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình để mang đến một vai diễn trọn vẹn nhất”, nam diễn viên chia sẻ.

Trước áp lực từ việc học thoại, Quốc Trường hài hước tuyên bố rằng đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất khán giả thấy mình trong một vai diễn dài hơi. Sắp tới, anh sẽ chỉ cân nhắc quay lại nếu được giao những vai ít thoại và nhẹ nhàng hơn.

Quốc Trường hiếm hoi trở lại sân khấu kịch (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình Táo xuân phát sóng đêm giao thừa Tết Bính Ngọ (16/2) trên kênh THVL1 với chủ đề “Xuân mới vươn mình”. Năm nay, chương trình có nhiều đổi mới về kịch bản và cách dàn dựng, khai thác những dấu ấn đáng chú ý của năm 2025 bằng tiếng cười châm biếm, đan cài các giá trị nhân văn và thông điệp tích cực cho mùa xuân mới.

Ngoài Quốc Trường, dàn nghệ sĩ tham gia gồm những gương mặt dày dặn kinh nghiệm như NSƯT Kim Tử Long, NSND Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt… cùng những tên tuổi quen thuộc với khán giả như Hải Triều, Tuấn Kiệt, Tuấn Dũng…

Chương trình còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng...