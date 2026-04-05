Mỹ nhân phim VTV là thủ khoa, từ nông thôn đi theo nghề diễn bằng học bổng

Diễn viên Yến My (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến My, SN 2000) không xuất thân từ gia đình nghệ thuật hay có điều kiện tiếp xúc với môi trường làm phim từ sớm. Cô lớn lên trong một gia đình nông thôn với cuộc sống giản dị. Nữ diễn viên cho biết, chính những năm tháng lớn lên ở làng quê đã nuôi dưỡng cho cô sự lạc quan, cùng với đó là ý chí độc lập, kiên định trong sự nghiệp.

“Tôi nghĩ nền tảng lớn lên giúp mình hiểu rõ bản thân muốn gì và đủ vững vàng để chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình trong cuộc sống, đồng thời làm dồi dào vốn trải nghiệm của tôi trong cảm xúc, phục vụ cho nghề diễn”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Con đường đến với nghệ thuật của Yến My không phải là lựa chọn ngẫu hứng. Cô theo học diễn xuất chính quy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong suốt 4 năm học, cô giữ vai trò lớp trưởng, đồng thời liên tiếp nhận học bổng nhờ thành tích học tập nổi bật.

Khi ra trường, Yến My là Thủ khoa đầu ra lớp Diễn viên kịch - Điện ảnh K40.

Những năm đầu đại học, nữ diễn viên từng làm thêm để trang trải cuộc sống, chia sẻ phần nào chi phí "nuôi con đi học" với gia đình. Tuy nhiên, việc duy trì học bổng giúp cô sớm giảm bớt áp lực tài chính.

“Gần như trong 4 năm, tôi có thể tự lo học phí. Từ năm thứ 2 đại học, tôi bắt đầu có cơ hội tham gia diễn kịch và một số dự án nhỏ, từ đó chủ động hơn về chi phí sinh hoạt,” cô nói.

Sau khi tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa, Yến My về công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Đây được xem là môi trường giúp cô rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp khi có cơ hội đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Thuộc thế hệ diễn viên trẻ của phim truyền hình VTV, Yến My từng góp mặt trong một số dự án như Cuộc chiến không giới tuyến, Gặp em ngày nắng, Không thời gian. Tuy nhiên, các vai diễn ban đầu của cô chủ yếu mang màu sắc hiền lành, trong sáng, chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Bước ngoặt đến khi cô đảm nhận vai Minh Anh trong Đồng hồ đếm ngược - bạn gái của nhân vật Thành do Thanh Sơn thủ vai. Nhân vật có hành trình tâm lý phức tạp, từ dịu dàng đến những lựa chọn gây tranh cãi khi đặt vật chất lên trên tình cảm. Chính sự thay đổi này giúp Yến My có nhiều “đất diễn” và trở thành cái tên được bàn luận trên mạng xã hội.

Dù có xuất phát điểm khá cao ngay từ khi ra trường, Yến My cho rằng đó không phải là “tấm vé đảm bảo” cho sự nghiệp lâu dài. Cô tỉnh táo chỉ ra rằng, danh hiệu chỉ là điểm khởi đầu, không phải điều giữ mình ở lại. Đồng thời cô thừa nhận rằng việc được kỳ vọng từ thầy cô giáo, bạn bè và khán giả khiến cô cảm nhận được áp lực nhưng sẵn sàng biến đó thành động lực để tiến bộ hơn.

Bên cạnh công việc, Yến My lựa chọn lối sống kín tiếng và chưa từng công khai chuyện tình cảm. Theo cô, việc giữ khoảng cách nhất định giữa đời tư và công việc giúp bản thân cô cân bằng và tập trung hơn vào sự nghiệp.

“Tôi nghĩ mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Với tôi, sự kín tiếng giúp mình giữ được sự ổn định. Còn chuyện tình cảm, tôi tin mọi thứ đến đúng thời điểm sẽ tốt hơn là vội vàng”, cô bày tỏ.

Yến My thẳng thắn nhìn nhận việc cô vẫn “lẻ bóng”, chưa có bạn trai không phải là điều đáng lo ngại. Cô cho rằng chuyện tình cảm cần đúng thời điểm, thay vì vội vàng để rồi phải đánh đổi. Nữ diễn viên cũng tự nhận là người sống lý trí, vì vậy trong chuyện tình cảm, cô đề cao sự trưởng thành và đồng điệu hơn là những tiêu chuẩn hình thức.

Nói về hình mẫu bạn trai, Yến My không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể, nhưng nhấn mạnh yếu tố cốt lõi là sự an toàn, tôn trọng và khả năng cùng nhau phát triển lâu dài. Với cô, sự chân thành ngoài đời thực quan trọng hơn nhiều so với những hình tượng đẹp đẽ, "soái ca".

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô tập trung toàn bộ năng lượng cho diễn xuất. Cô bày tỏ: "Trong thời gian tới, tôi muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, đặc biệt là những nhân vật có chiều sâu tâm lý và hành trình chuyển biến rõ nét. Tôi không muốn mình bị đóng khung trong một hình ảnh an toàn, mà luôn mong có cơ hội làm mới bản thân qua từng vai diễn.

Hiện tại, Yến My cũng đang tham gia một dự án điện ảnh đầu tay. Đây là một bước đi mới và cũng là thử thách với cô. Tuy nhiên, vì yếu tố bảo mật của dự án, nữ diễn viên chưa công bố thông tin cụ thể.

