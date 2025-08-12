Diễn viên Anh Đào bật khóc khi được chồng tặng bó hoa đầu tiên

Tại chương trình Khách sạn 5 sao do MC Công Tố làm "chủ nhà" (host), các diễn viên Anh Đào, Trọng Lân, Thanh Bình cùng chia sẻ những thông tin hậu trường về quá trình làm phim Cầu vồng ở phía chân trời.

Món quà bất ngờ khiến diễn viên Anh Đào xúc động bật khóc

Diễn viên Anh Đào bật khóc khi được chồng tặng hoa lần đầu tiên sau 5 năm yêu nhau (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi Anh Đào đang cùng các đồng nghiệp chia sẻ về quá trình làm phim, chồng mới cưới của cô, diễn viên Anh Tuấn, đã xuất hiện mà không hề báo trước. "Vì anh nói với em là anh đang đi quay, nên em không hề biết anh sẽ có mặt trong chương trình này", Anh Đào xúc động chia sẻ.

Không chỉ mang đến niềm vui cho vợ bằng sự hiện diện của mình, diễn viên Anh Tuấn còn tặng cho Anh Đào một chiếc gối ôm và một bó hoa rất to. Món quà bất ngờ khiến nữ diễn viên xúc động, không kìm được nước mắt.

Đứng trước ống kính, chồng Anh Đào chia sẻ: "Em từng hỏi anh rằng, tại sao anh không tặng hoa cho em trong suốt 5 năm yêu nhau. Anh nghĩ rằng anh phải chọn một thời điểm đặc biệt để tặng em một món quà đặc biệt. Thời điểm đó chính là lúc em trưởng thành nhất, tự tin nhất và đẹp nhất".

Lời chia sẻ chân thành và bó hoa đầu tiên được nhận từ chồng đã chạm đến trái tim của Anh Đào. Cô vừa khóc vừa nói rằng món quà này có ý nghĩa đặc biệt với cô.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Anh Đào và chồng đã khiến cả trường quay như tràn ngập tình yêu. Với Anh Đào, sự hiện diện của chồng, công việc ổn định, sức khỏe tốt... chính là hạnh phúc lớn nhất của cô ở hiện tại. Nữ diễn viên hy vọng rằng mình và những người xung quanh sẽ luôn dồi dào sức khỏe để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Bán quần áo, phục vụ quán ăn để nuôi đam mê nghề diễn

Từ trái qua phải: Diễn viên Anh Tuấn, Anh Đào, Trọng Lân, Thanh Bình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình này, ngoài khoảnh khắc hạnh phúc riêng của diễn viên Anh Đào, khán giả cũng quan tâm đến những chia sẻ của Anh Đào, Trọng Lân, cùng "ông bố quốc dân" Thanh Bình về hành trình làm nghề đầy gian nan.

Cả 3 diễn viên đều tham gia bộ phim Cầu vồng ở phía chân trời, đang được phát sóng trên VTV3. Phim xoay quanh câu chuyện của 2 gia đình sống trong một khu chung cư, cùng nhau đối mặt với những khó khăn và tìm thấy hạnh phúc.

Diễn viên Trọng Lân chia sẻ rằng, bản thân đồng cảm với nhân vật trong phim khi anh cũng vừa lên chức bố. Trong khi đó, diễn viên Thanh Bình, trong vai trò "người bố quốc dân", bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại với công việc diễn xuất sau gần 20 năm gián đoạn để chăm sóc gia đình.

Người trẻ nhất và chưa sinh con là diễn viên Anh Đào cho biết cô học hỏi được rất nhiều khi vào vai một bà mẹ đơn thân trong phim.

Đặc biệt, bộ phim Cầu vồng ở phía chân trời không phải là lần đầu tiên Anh Đào và Trọng Lân đóng cặp yêu nhau. Trước đây, hai diễn viên từng đóng vai chính trong Lối về miền hoa.

Tuy nhiên, sau bộ phim Lối về miền hoa, Anh Đào từng đối mặt với sóng gió khi bị khán giả chỉ trích không hợp vai. “Tôi bị cư dân mạng tấn công, thậm chí lôi cả họ hàng vào, tôi sốc lắm. Nhưng đạo diễn và ê-kíp đã động viên tôi, nói rằng đó là phản ứng với nhân vật mà tôi thủ vai chứ không phải chính tôi”, cô kể lại.

Trọng Lân và Anh Đào là một cặp đôi ăn ý trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đây, những ngày không có phim để quay, không có công việc, Anh Đào từng bán quần áo, phục vụ quán ăn... Cô sẵn sàng nhận những vai diễn "chạy qua sân khấu" để kiếm thêm thu nhập. “Thời gian cô đơn nhất là khi tôi không biết có nên tiếp tục với nghề diễn hay không, nhưng tôi luôn tìm cách vượt qua”, Anh Đào tâm sự.

Trọng Lân cũng chia sẻ rằng, vai diễn đầu tiên của anh là một vai quần chúng. Anh được bạn bè rủ đi quay với thù lao 20.000 đồng. "Tôi đạp xe từ nhà đến phim trường, ngồi đợi 5 giờ, quay xong một cảnh đá cầu rồi về. Nhưng tôi rất vui vì được bước chân vào nghề,” anh cười kể lại.

Từ đó, Trọng Lân bén duyên với những vai gai góc, trong đó có vai trong phim Quỳnh búp bê, Người phán xử. Những vai diễn này khiến bà của anh ở quê lo lắng vì thấy... “hư quá”.

Về phía diễn viên gạo cội Thanh Bình, anh được xưng tụng là “ông bố quốc dân”, cũng từng đóng vai bố của diễn viên Trọng Lân trong phim Lối về miền hoa. Anh cho rằng: "Hạnh phúc lớn nhất là được làm nghề và trở thành bố trên phim". Anh cũng tự hào khi chứng kiến các “con” trong phim trưởng thành qua từng vai diễn.