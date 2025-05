"Điên nữ" Seo Ye Ji khoe ảnh đến Việt Nam với 2 triệu người hâm mộ

Đồng thời, mạng xã hội Việt Nam cũng đăng tải hình ảnh Seo Ye Ji tại sân bay Đà Nẵng. Ngôi sao nổi tiếng mặc quần jeans, áo phông giản dị và đội nón lá. Khi phát hiện ống kính máy quay, ngôi sao xứ Hàn đã vẫy tay thân thiện chào người hâm mộ.

Seo Ye Ji đội nón lá do fan tặng khi tới Việt Nam (Ảnh: Seo Ye Ji treasure).

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh những món quà nhận được từ người hâm mộ Việt Nam. Được biết, ngôi sao sinh năm 1990 tới Đà Nẵng vì có lịch trình công việc tại đây. Trước khi sang Việt Nam, nữ diễn viên cũng thu hút phóng viên khi xuất hiện tại sân bay ở Hàn Quốc.

Seo Ye Ji bước chân vào làng giải trí xứ Hàn từ năm 2013 với vai trò người mẫu quảng cáo. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như: Ngôi sao khoai tây, Người gác đêm, Người cha tuyệt vời, Bi kịch triều đại, Lời cầu cứu, Luật sư vô pháp, Khung hình chết chóc...

Năm 2020 là một năm bứt phá trong sự nghiệp của Seo Ye Ji khi cô tham gia bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) cùng tài tử Kim Soo Hyun.

Nhân vật nữ nhà văn lập dị mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young của Seo Ye Ji trong phim để lại ấn tượng tốt với khán giả, giúp cô vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn với nhiều giải thưởng và được mời tham gia nhiều sự kiện trong và ngoài Hàn Quốc.

Seo Ye Ji chia sẻ những món quà do người hâm mộ Việt Nam tặng cô trên trang cá nhân có 2 triệu người đăng ký theo dõi (Ảnh: Seo Ye Ji Instagram).

Ngôi sao xứ Hàn trân trọng tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho cô (Ảnh: Seo Ye Ji Instagram).

Cùng trong năm 2020, Seo Ye Ji thể hiện vai Sung Eun Young trong phim điện ảnh Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử và thắng giải Ngôi sao được yêu thích nhất tại lễ trao giải điện ảnh Hàn Quốc - Buil Film Awards 2020.

Năm 2020 được xem là bước ngoặt lớn và tạo tiền đề để Seo Ye Ji phát triển sự nghiệp trong năm 2021.

Tuy nhiên, sự nghiệp đang lên của Seo Ye Ji bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nữ diễn viên bị khui ra chuyện hò hẹn bí mật với nam diễn viên Kim Jung Hyun cùng sở thích điều khiển bạn trai.

Seo Ye Ji nổi tiếng với vai diễn "điên nữ" Go Moon Young trong "Điên thì có sao" (Ảnh: Osen).

Cô cũng bị phát hiện nói dối về chuyện du học tại nước ngoài, bắt nạt đồng nghiệp, chảnh chọe... Vì vụ việc, sự nghiệp của cô chững lại, phải dừng hoạt động một thời gian. Nhiều nhãn hàng chủ động hủy hợp đồng với Seo Ye Ji.

Năm 2023, cô trở lại đóng phim và dần được khán giả đón nhận. Đầu năm nay, Seo Ye Ji bất ngờ bị réo gọi vào tranh cãi đời tư giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Ngay lập tức, Seo Ye Ji lên tiếng phủ nhận có mối quan hệ với Kim Soo Hyun và khẳng định muốn tập trung cho sự nghiệp, thay vì bị kéo vào những ồn ào không đáng có.