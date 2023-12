Diễm My 9X lộ mặt mộc trước đám cưới, chú rể xuất hiện phong độ

Sáng 21/12, Diễm My 9X có mặt tại địa điểm tổ chức đám cưới để tổng duyệt chương trình. Nữ diễn viên diện đồ đơn giản cùng gương mặt ít son phấn. Dù vậy, nhan sắc "cô dâu tháng 12" vẫn xinh đẹp và rạng rỡ.

Hội bạn thân của Diễm My 9X gồm Khả Ngân, Thùy Anh, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Oanh, Trang Hý… cũng có mặt trong buổi tổng duyệt.

Diễm My 9X và hội bạn thân tập luyện chăm chỉ cho tiết mục được trình diễn tại đám cưới. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng hé lộ về tiết mục này: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho màn debut ngày 21/12 tới đây. Mọi người cùng chờ đón nhé".

Đám cưới của Diễm My 9X diễn ra tối 21/12 ở nhà hàng 5 sao tại TPHCM. Ngoài ra, cô dâu chú rể cũng tổ chức thêm tiệc đặc biệt để "cháy hết mình" cùng khách mời.

Thời gian qua, Diễm My 9X gây chú ý khi hé lộ thiệp cưới, ảnh cưới và ấn định ngày về chung một nhà với Vinh Nguyễn. Cả hai cũng tổ chức lễ gia tiên vào ngày 16/12.

Khán giả khen Diễm My và Vinh Nguyễn đẹp đôi.

Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn cuối năm 2022. Trước khi chính thức về chung một nhà, diễn viên và "nửa kia" có hành trình yêu đáng nhớ, vượt sóng gió để gắn bó bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9X" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My.

Diễm My 9X từng tham gia một số phim như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990...

Diễm My 9X và Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương.

Thời gian trước đây, Vinh Nguyễn sống ở Úc nên cặp đôi phải chấp nhận yêu xa. Cả hai có khoảng thời gian bị rạn nứt nhưng sau đó hàn gắn và gắn bó hạnh phúc cho đến hiện tại.