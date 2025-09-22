Đêm nhạc “Vivaldi & Beethoven”: Nhịp điệu bốn mùa và hành trình âm nhạc xuyên thời gian

Đêm nhạc với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Hương Loan - Phó tổng giám đốc MSB - tặng hoa các nghệ sĩ trong đêm nhạc tối 20/9 (Ảnh: BTC).

Sự kiện đưa khán giả bước vào một hành trình âm thanh thi vị, nơi mỗi nốt nhạc vang lên như một câu chuyện nhỏ dịu dàng giữa đời sống thường nhật. Phần mở đầu là bốn bản Concerto trong tuyển tập Bốn Mùa (Le quattro stagioni) – kiệt tác của Antonio Vivaldi, được thể hiện qua phần trình diễn của hai nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi và Chương Vũ.

Không đơn thuần là biểu diễn kỹ thuật, phần trình tấu này còn là sự diễn đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế và chân thực, mở ra từng không gian bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nhẹ nhàng và cân bằng.

Nghệ sĩ trẻ Đỗ Phương Nhi trình diễn đầy cảm xúc (Ảnh: BTC).

Nghệ sĩ Chương Vũ với kĩ năng chơi violin điêu luyện

Đỗ Phương Nhi thể hiện hai bản Concerto đầu mang tên Xuân và Hạ với tinh thần tươi mới, không chỉ tường thuật sự hồi sinh rực rỡ của thiên nhiên mà còn gợi lên sự hân hoan, cuồng nhiệt từ nắng hè.

Ở phần sau, nghệ sĩ Chương Vũ tiếp tục mạch cảm xúc với Thu và Đông - hai tác phẩm mang tính đối lập rõ nét về cảm xúc nhưng vẫn được anh thể hiện một cách nhất quán, nhấn nhá từng nốt nhạc như tiếng bước chân chậm rãi.

Qua nhạc phẩm bất hủ và kĩ năng trình diễn, nhịp điệu bốn mùa không chỉ được cất lên, mà còn trở thành bức tranh cảm xúc của chính con người, bên cạnh mong manh vẫn tràn đầy hạnh phúc.

Beethoven: Khi sự kết hợp ba nhạc cụ trở thành một bản hòa ca tĩnh tại

Ở chương tiếp theo của đêm nhạc, khán giả được lắng nghe bản Concerto ba đàn Đô trưởng, Op. 56 của Ludwig van Beethoven. Nhạc phẩm nổi tiếng về tính phức tạp và giàu chất đối thoại, đòi hỏi không chỉ kỹ thuật biểu diễn xuất sắc mà còn yêu cầu tinh thần hợp tác tinh tế giữa ba nghệ sĩ độc tấu: violin, cello và piano.

Trong đêm diễn, khán giả đã có dịp chứng kiến sự kết hợp ăn ý và ấn tượng của ba nghệ sĩ là NSND Bùi Công Duy (violin), Denis Shapovalov (cello) và Lương Khánh Nhi (piano). Mỗi người mang đến một màu sắc riêng nhưng cùng hướng tới một nhịp chung: sự đồng điệu và thấu cảm âm nhạc sâu sắc.

Màn trình diễn ăn ý của ba nghệ sĩ: NSND Bùi Công Duy (violin), Denis Shapovalov (cello) và Lương Khánh Nhi (piano) (Ảnh: BTC).

Với chiều sâu kinh nghiệm và cảm xúc chín muồi, NSND Bùi Công Duy dẫn dắt khúc violin bằng nét tinh tế đặc trưng. Denis Shapovalov, nghệ sĩ cello đến từ Nga, mang đến sắc trầm sâu lắng, khiến khán phòng như được kéo lại gần với chiều sâu nội tâm của Beethoven.

Trong khi đó, Lương Khánh Nhi - nghệ sĩ piano trẻ tuổi - lại là điểm chạm nhẹ nhàng, góp phần giữ cho toàn bộ tác phẩm được nâng đỡ bằng một nhịp điệu mượt mà, mềm mại và bay bổng.

Tất cả đã cùng nhau tạo nên một bản thể hoàn chỉnh, nơi âm thanh trở thành chất liệu gắn kết mọi khác biệt, đưa khán giả chạm đến sự bình yên trong tâm hồn.

MSB - Đồng hành lan tỏa những giá trị tinh hoa

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật thành công về chuyên môn, “Vivaldi & Beethoven” còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, như một cầu nối để nghệ thuật cổ điển đến gần hơn với cộng đồng, trong một không gian sang trọng nhưng không xa cách, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự ấm áp.

Đêm nhạc thuộc chuỗi sự kiện “Thanh âm tinh hoa” do MSB đồng hành, với tầm nhìn hướng đến việc tạo nên những giá trị bền vững trong cộng đồng, và là một phần trong cam kết nuôi dưỡng đời sống tinh thần, gìn giữ những giá trị tinh hoa.

Với “Vivaldi & Beethoven”, MSB không chỉ góp phần mang đến một buổi tối giàu cảm xúc, mà còn khơi mở chương mới đầy cảm hứng cho sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nghệ thuật - mối quan hệ giúp nâng tầm những trải nghiệm sống bằng sự tinh tế và sang trọng.