Dấu ấn sâu đậm của chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Sự kiện do Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Các tiết mục trong chương trình được đánh giá giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, góp phần ghi dấu một cột mốc lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước với cách tiếp cận mềm mại, có chiều sâu kết hợp với công nghệ hiện đại và quy mô sân khấu hoành tráng chưa từng có tiền lệ.

Những thông điệp ý nghĩa về vai trò lãnh đạo của Đảng, về hành trình cách mạng vẻ vang của dân tộc, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, vươn mình trong kỷ nguyên mới đã được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Xuyên suốt chương trình, hình ảnh lá cờ Đảng được khắc họa như một biểu tượng thiêng liêng (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trung cho biết được giao trọng trách thực hiện chương trình nghệ thuật Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với anh và ê-kíp Zeit Media là một vinh dự lớn.

Đội ngũ sản xuất đã nỗ lực xây dựng kịch bản đặc sắc, truyền tải thông điệp lớn lao mang tầm vóc quốc gia, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt trong chương trình là tiết mục sử thi Tráng ca dưới cờ Đảng. Bằng kỹ thuật mapping thực cảnh và âm thanh giả lập cùng khối lượng đạo cụ đồ sộ, ê-kíp đã tái dựng hiện trường lịch sử chân thực, kể về hành trình Đảng dẫn dắt đất nước từ buổi đầu gian khó đến ngày tháng chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Hình tượng cầu Hiền Lương, đường Trường Sơn được tái hiện với kích thước dài 40m, cao 6,8m, như kết nối giữa quá khứ gian lao và tương lai rạng rỡ, với mong muốn làm nổi bật ý chí sắt đá và tâm hồn lãng mạn cách mạng.

Chương trình giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa lòng yêu nước (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhằm thể hiện rõ nét từng chặng đường lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, ê-kíp đã thiết kế một không gian trình diễn với sân khấu rộng hơn 10.000m2, hệ thống màn hình led hiển thị lên đến 3.190m2.

Chương trình sử dụng hơn 3.000 thiết bị âm thanh, ánh sáng. Công nghệ mapping (kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim) với hệ thống 26 máy chiếu hiện đại đã mang đến hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh sống động. Hơn 1.000 nhân sự được huy động để vận hành hệ thống thiết bị hiện đại này.

Các phân cảnh được dàn dựng ấn tượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Kịch bản gồm 3 chương: Tráng ca dưới cờ Đảng, Với Đảng, trọn niềm tin yêu và Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. 7.000 diễn viên phối hợp nhịp nhàng, tổ chức đội hình ra - vào theo 12 lối. Hơn 30.000 trang phục, đạo cụ trình diễn cũng được sử dụng.

Theo đạo diễn chương trình, sân khấu mapping 3D được triển khai như một phương thức kiến tạo không gian kể chuyện. Bề mặt sân khấu không còn là phông nền tĩnh, mà trở thành một trường thị giác có thể biến đổi, chuyển hóa, tái lập bối cảnh theo logic của ký ức và biểu tượng.

Song song với đó là công nghệ lập trình tự động, thiết lập chuẩn thời gian để âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng vận hành… trong trạng thái đồng bộ.

Chương trình ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, kết hợp âm thanh, ánh sáng tạo nên những tiết mục giàu cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trung chia sẻ: “Nếu nhìn bằng lăng kính quản trị dự án, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là một bài toán điều phối cực đại, khi thách thức không nằm ở việc có bao nhiêu nguồn lực, mà nằm ở việc khiến tất cả nguồn lực ấy đi cùng một nhịp”.

Niềm tin, sức trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo được truyền tải rõ nét (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng theo ông Trung, hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và sự ghi nhận sau khi chương trình phát sóng giúp anh và ê-kíp có thêm nhiều động lực và cảm hứng xây dựng các chương trình trong tương lai đặc sắc hơn, khẳng định sự phát triển, cập nhật không ngừng của nền nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.