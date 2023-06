Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy "tắm mưa" vừa nhảy, vừa hát trên sân khấu

Tối 4/6 vừa qua, trong một sự kiện đặc biệt của ngân hàng ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy trở thành tâm điểm chú ý khi thể hiện hai ca khúc: Always remember us this way và Cô đơn trên sofa.

Ở tiết mục đầu tiên, vị chủ tịch điển trai bắt đầu màn trình diễn theo phong cách khá lãng mạn. Anh ngồi bên cây đàn piano và lướt ngón tay nhẹ nhàng trên phím đàn.

Bài hát này giống như lời cảm ơn của anh gửi tới những người sáng lập và đồng nghiệp đã luôn sát cánh cùng công ty.

Màn trình diễn "gây sốt" của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy (Video: PTT).

Còn ở tiết mục thứ hai, Chủ tịch Trần Hùng Huy cởi bỏ áo khoác ngoài để có thể thoải mái hát, nhảy. Khoảnh khắc ấn tượng nhất của màn trình diễn là khi anh "tắm mưa" và "cháy" hết mình bên dàn vũ công.

Phía bên dưới, đông đảo đồng nghiệp liên tục hò hét, vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn xuất sắc. Nhiều người thậm chí còn hát theo "ca sĩ" trên sân khấu.

Một nữ nhân viên ACB đã thốt lên: "Để miêu tả màn trình diễn của anh Hùng Huy, chỉ có hai từ "chất ngất". Toàn khán phòng đều bùng nổ. So với những năm trước, màn trình diễn năm nay ngợp thở gấp nhiều lần".

Trên mạng xã hội, phần lớn mọi người dành những lời khen cho màn biểu diễn này: "Vẻ đẹp của tri thức, thành đạt", "Chủ tịch trong truyện ngôn tình đây sao?", "Tài năng, học giỏi, đẹp trai!"...

Hai tiết mục của Chủ tịch Trần Hùng Huy đều khiến các đồng nghiệp bất ngờ (Ảnh: Chụp màn hình).

Cách đây 5 năm, màn trình diễn của chủ tịch ngân hàng ACB từng "gây sốt" trên mạng xã hội. Anh thể hiện loạt ca khúc nổi tiếng như Ngày mai em đi, Uptown funk, Attention…

Trần Hùng Huy (SN1978) được biết đến là chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam.

Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm ngân hàng, là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng - người sáng lập ACB, đồng thời từng là chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của ngân hàng này.

Mẹ anh là bà Đặng Thị Thu Thủy. Bà hiện là một trong những thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng ACB.

Năm 2002, Trần Hùng Huy tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Mỹ. Anh bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ) vào năm 2011.

Chân dung chủ tịch ngân hàng điển trai và đa tài Trần Hùng Huy (Ảnh: FBNV).

Trước đó, vào năm 2000, nam chủ tịch sở hữu ba tấm bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kinh doanh quốc tế.

Anh được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng ACB vào tháng 9/2012 khi ngân hàng này gặp một số biến động.