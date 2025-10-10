Dàn nhạc giao hưởng London mở màn hòa nhạc tại Hà Nội với "Tiến quân ca"

Sáng 10/10, Dàn nhạc giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO) tổ chức họp báo, công bố việc trở lại Hà Nội với 2 đêm hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025 (VACC 2025).

Chương trình được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), góp phần mang đến cho khán giả Thủ đô một không gian nghệ thuật, nơi âm nhạc hàn lâm hòa cùng không khí lễ hội và niềm tự hào dân tộc.

Dàn nhạc giao hưởng London dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, hứa hẹn mang đến những đêm giao hưởng đầy cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Dàn nhạc giao hưởng London (LSO) biểu diễn tại Việt Nam dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, Giám đốc âm nhạc của LSO, một trong những tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đời sống giao hưởng đương đại. Đây cũng là lần đầu tiên ông đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc đáng nhớ với khán giả yêu nhạc cổ điển trong nước.

Theo Ban tổ chức, chương trình mở màn với ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Bản Quốc ca quen thuộc, qua bàn tay chuyển soạn của nhạc sĩ Lưu Quang Minh dành riêng cho dàn nhạc giao hưởng, khoác lên mình một diện mạo mới nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thiêng liêng và trang trọng vốn có.

Sau phần mở đầu, khán giả được thưởng thức 2 tác phẩm nổi tiếng là Giao hưởng số 5 của Beethoven và Giao hưởng số 10 của Shostakovich.

Âm nhạc của Beethoven mang âm hưởng hùng tráng, thể hiện ý chí và niềm tin bất khuất của con người, trong khi Shostakovich lại dẫn dắt người nghe vào thế giới nội tâm sâu lắng, chất chứa triết lý và những giằng xé của thế kỷ 20.

Hai tác phẩm tưởng chừng đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau, tạo nên cuộc đối thoại giàu ý nghĩa giữa 2 thời kỳ âm nhạc cổ điển và hiện đại.

Chia sẻ tại họp báo, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cho biết ông đặc biệt xúc động khi được cùng Dàn nhạc giao hưởng London trình diễn Tiến quân ca.

Theo ông, việc mở đầu chương trình bằng bản nhạc này không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho nước chủ nhà và khán giả Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần đấu tranh và khát vọng vươn lên, điều gắn liền với chủ đề chung của chương trình năm nay.

Tại sự kiện, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano bày tỏ niềm xúc động khi được cùng Dàn nhạc giao hưởng London trình diễn “Tiến quân ca”, tôn vinh tinh thần đoàn kết và sự kiên cường của người Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Vị nhạc trưởng khẳng định rằng, chính tinh thần đó đã khiến ông cảm thấy gắn bó với khán giả Việt Nam dù lần đầu tiên đến đây.

“Âm nhạc vượt qua biên giới và ngôn ngữ, là cây cầu kết nối con người. Chúng tôi đến đây không chỉ để biểu diễn, mà để chia sẻ, cùng khán giả Việt Nam cảm nhận sức mạnh của âm nhạc, thứ có thể chạm vào trái tim và khiến người ta tin vào điều tốt đẹp hơn”, ông Sir Antonio Pappano nói.

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết: “Khi Tiến quân ca vang lên trong khán phòng, đó không chỉ là nghi thức mở màn mà còn là khoảnh khắc âm nhạc trở thành chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa.

Với Dàn nhạc giao hưởng London và Sir Antonio Pappano, âm nhạc Việt Nam không chỉ mang bản sắc dân tộc, mà còn là một phần của câu chuyện toàn cầu, nơi tinh thần tự hào hòa cùng cảm xúc nhân loại”.

Bà Kathryn McDowell bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại Hà Nội cùng Dàn nhạc giao hưởng London, nơi bà xem như ngôi nhà thứ 2 (Ảnh: Ban tổ chức).

Từ góc nhìn của những người nghệ sĩ quốc tế, Hà Nội cũng để lại ấn tượng đặc biệt. Bà Kathryn McDowell, Giám đốc điều hành Dàn nhạc giao hưởng London (LSO), xúc động chia sẻ: “Hà Nội là một trong những thành phố mà chúng tôi luôn mong muốn quay lại. Sự chào đón nồng hậu của khán giả Việt Nam khiến các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng London cảm thấy như được trở về ngôi nhà thứ 2 của mình.

Mỗi bản nhạc chúng tôi trình diễn đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để lắng nghe câu chuyện của đất nước các bạn. Đó chính là tinh thần của âm nhạc, của sự đối thoại, sẻ chia và tôn trọng”.

Hòa nhạc VACC 2025 diễn ra tối 10/10 và 11/10 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đêm diễn ngày 11/10 sẽ được truyền hình trực tiếp tại khu vực Tượng đài Cảm tử và phố đi bộ hồ Gươm.