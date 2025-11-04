Dàn người đẹp trong nước và quốc tế lan tỏa tình yêu áo dài đến giới trẻ

Sự kiện Vietnam Heritage Áo Dài Fest lần thứ 3 được tổ chức tại TPHCM (Vũng Tàu cũ) thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người dành tình yêu cho trang phục truyền thống.

Đây cũng là dịp để các nhà thiết kế (NTK) gửi gắm tâm huyết của mình qua các bộ sưu tập, từ đó quảng bá áo dài đến bạn bè quốc tế.

Trang phục truyền thống được sáng tạo, lồng ghép những nét văn hóa hiện đại (Ảnh: Ban tổ chức).

NTK Thiệu Vy mang đến bộ sưu tập Tinh hoa đất Việt, kết hợp giữa chất liệu nhung, gấm, tơ lụa cùng gam màu trầm ấm, góp phần kể lại câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam vừa mềm mại, đằm thắm, vừa rực sáng bản lĩnh và tự hào.

NTK Việt Hùng lan tỏa tình yêu áo dài đến giới trẻ khi kết hợp với Ngọc Trang - giải Nhì cuộc thi Thiết kế trang phục văn hóa dân tộc ở Miss Grand Vietnam 2025 - để thực hiện bộ sưu tập Khoảnh khắc châu ro, kể câu chuyện về tinh thần đoàn kết, yêu thương của người dân.

NTK Minh Châu mang đến bộ sưu tập áo dài cưới Hẹn ước, gửi gắm niềm tin về giá trị của tình yêu đến với những khán giả trẻ. Các thiết kế với sắc trắng chủ đạo là biểu tượng cho sự thuần khiết và khởi đầu mới đầy hy vọng.

NTK Minh Châu mang đến bộ sưu tập áo dài cưới (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên sân khấu, sự xuất hiện của dàn người mẫu trong nước và quốc tế đã góp phần truyền tải thông điệp ý nghĩa về áo dài đến mọi người.

Người đẹp Kiều Thị Thúy Hằng hai lần đảm nhận vai trò vedette (kết màn). Các người đẹp nước ngoài như Miss Cosmo Cambodia 2024 In Leakana; Miss Cosmo Cambodia 2025 Phorn Sreypii... cũng nhận được sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Người đẹp Kiều Thị Thúy Hằng hai lần đảm nhận vai trò vedette (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài những màn trình diễn áo dài, chương trình còn mang đến những tiết mục kết hợp giữa văn hóa truyền thống với âm nhạc hiện đại như Lý kéo chài - Bài ca tôm cá của Đoàn Minh Tài, Lý ngựa ô - Phải em lý ngựa ô của Quách Phú Thành. Đặc biệt, đại sứ Áo dài TPHCM - ca sĩ Tăng Phúc - mang đến ca khúc Mình cưới nhau nha trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đại diện ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi không chỉ tôn vinh tà áo dài, mà còn kể một câu chuyện lớn hơn về tinh hoa thủ công và văn hóa Việt. Nét đặc trưng của năm nay là sự lồng ghép có chủ đích hàng loạt di sản vật thể, đưa chúng trở thành "nhân vật chính" song hành cùng áo dài".