Dàn mỹ nhân quốc tế khoe dáng với đầm dạ hội của nhà thiết kế Việt

Nhà thiết kế Duy Trần vừa giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Moon & Golden Legacy. Theo chia sẻ của anh, bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ chính hành trình làm nghề và quá trình theo đuổi thời trang trong nhiều năm qua.

Các thiết kế xoay quanh hình ảnh “ánh trăng vàng”, chi tiết được nhà thiết kế xem như biểu tượng của sự bền bỉ, thanh lịch và vẻ đẹp mang tính lâu dài. Duy Trần lựa chọn hai gam màu chủ đạo là vàng và đen nhằm tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn giữ nét bí ẩn, hiện đại.

Bộ sưu tập gồm 13 thiết kế với phom dáng ôm sát, nhấn mạnh vào kỹ thuật cắt may và đính kết thủ công. Những chi tiết cườm, pha lê được xử lý tỉ mỉ để tạo hiệu ứng ánh sáng khi trình diễn, đồng thời giúp tôn đường nét cơ thể của người mặc.

Về chất liệu, nhà thiết kế ưu tiên các dòng vải quen thuộc, có tính ứng dụng cao nhưng vẫn đảm bảo độ mềm mại và hiệu ứng thị giác cần thiết cho sân khấu thời trang.

Theo tiết lộ, toàn bộ thiết kế được Duy Trần cùng ê-kíp thực hiện trong thời gian dài để hoàn thiện từng chi tiết thủ công. Anh cho biết bản thân muốn dung hòa giữa tinh thần thời trang ứng dụng với yếu tố trình diễn, thay vì tập trung hoàn toàn vào tính cầu kỳ.

Một trong những điểm gây chú ý của bộ sưu tập lần này là việc Duy Trần lựa chọn dàn người đẹp đến từ Campuchia làm gương mặt trình diễn. Trong đó có Sydney Marith - Miss Planet International 2025, Chhum Chandara - Miss Supranational Cambodia 2025, Chhum Chandara - Miss Supranational Cambodia 2026 và Ry Lyna - Miss Asia pacific Cambodia 2026

Theo nhà thiết kế, việc hợp tác với các người đẹp quốc tế không chỉ nhằm tạo sự mới mẻ cho bộ sưu tập mà còn là cơ hội để anh mở rộng kết nối trong lĩnh vực thời trang, đồng thời đưa các thiết kế Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, Duy Trần cho biết quá trình làm việc với dàn người mẫu nước ngoài cũng mang đến không ít khó khăn, từ rào cản ngôn ngữ cho đến sự khác biệt về vóc dáng và số đo.

“Qua mỗi lần hợp tác, tôi học hỏi được nhiều điều từ sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc của các bạn. Mỗi người đều mang màu sắc riêng và cho tôi thêm nhiều trải nghiệm trong công việc”, anh chia sẻ.

Duy Trần đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đặc biệt gắn bó với các thiết kế áo dài. Trước khi xây dựng thương hiệu riêng, anh từng tham gia thực hiện nhiều bộ sưu tập cùng các nhà thiết kế khác.

Từ năm 2025, Duy Trần bắt đầu phát triển thương hiệu cá nhân cùng nhà thiết kế Eric Moon, đánh dấu bước chuyển hướng sang con đường kinh doanh và xây dựng dấu ấn riêng trong thời trang.

Ảnh: Nhân vật cung cấp