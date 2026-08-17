Em gái lai Tây của Đặng Văn Lâm được ví như búp bê, mặc váy cưới gây sốt

Gần đây, người mẫu Đặng Thanh Giang - em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm - gây sốt khi xuất hiện tại show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long.

Diện bộ váy cưới cùng mạng che mặt đính hạt cườm bắt mắt, người đẹp mang hai dòng máu Việt - Nga khoe trọn bờ vai, đường nét thanh mảnh. Chiếc nơ voan cỡ lớn phía sau đầu cùng khăn voan dài tạo vẻ mong manh, kiêu kỳ, khiến cô được nhận xét như bước ra từ thế giới cổ tích.

Vẻ ngoài thanh tú cùng thần thái bí ẩn giúp em gái thủ môn Đặng Văn Lâm trở thành một trong những chân dài gây ấn tượng trong chương trình thời trang. Loạt video về Thanh Giang thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Trong show của nhà thiết kế Chung Thanh Phong hồi đầu tháng 8, Đặng Thanh Giang cũng sải bước trên sàn diễn cùng nhiều chân dài nổi tiếng. Hình ảnh cô gái sinh năm 2007 được chia sẻ trên mạng xã hội nhờ chiều cao nổi bật và diện mạo được ví như búp bê.

Đây cũng là show diễn lớn đầu tiên mà Đặng Thanh Giang tham gia kể từ khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu. "Khoảnh khắc tôi sẽ mãi khắc ghi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trên hành trình này", người mẫu gen Z chia sẻ hôm 3/8.

Đặng Thanh Giang bắt đầu thử sức với vai trò người mẫu từ tháng 4. Hồi tháng 5, cô tham gia các buổi tuyển chọn của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa Xuân Hè 2026 với mong muốn tìm cơ hội trình diễn cho các nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và Đặng Trọng Minh Châu, song không được lựa chọn.

Việc bị loại khiến Thanh Giang khá buồn, nhưng cô cũng xem đây là trải nghiệm cần thiết khi thử sức lĩnh vực mới. Thay vì nghi ngờ khả năng của bản thân, em gái Đặng Văn lâm tiếp tục tập luyện, hoàn thiện kỹ năng.

Từ thất bại hồi tháng 5 cho đến những màn catwalk gây chú ý gần đây, Đặng Thanh Giang được nhận xét có nhiều tiến bộ. Cô giữ nhịp bước đều, sải chân chắc chắn hơn, phần vai và cánh tay cũng thả lỏng tự nhiên, không còn cảm giác gượng gạo như ở những bước đi đầu tiên.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007 tại Nga, là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm, sở hữu chiều cao 1,77m. Cô hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại TPHCM.

Những năm qua, người đẹp được biết đến với danh xưng "em gái thủ môn Đặng Văn Lâm". Tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023, khoảnh khắc Đặng Văn Lâm bên gia đình từng gây sốt mạng xã hội. Tại đám cưới của thủ môn Đặng Văn Lâm năm 2024, hình ảnh Thanh bật khóc bên anh trai cũng được chia sẻ rộng rãi.

Đặng Văn Lâm từng cho biết, hai anh em có mối quan hệ thân thiết, quấn quýt từ nhỏ. Khi Thanh Giang bắt đầu thử sức với nghề người mẫu, cô cũng nhận được sự ủng hộ từ anh trai và cha mẹ.

Nói về lợi thế từ danh xưng "em gái của thủ môn nổi tiếng", Thanh Giang cho rằng đây có thể là một yếu tố thu hút giai đoạn đầu khi cô theo đuổi nghệ thuật, nhưng cô muốn khán giả nhớ đến bằng những gì bản thân thể hiện trên sàn diễn.

"Tôi muốn thử xem mình có thể đi được đến đâu với công việc này. Nếu đã có cơ hội, tôi muốn nghiêm túc trải nghiệm và làm tốt nhất có thể", cô từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Gương mặt trái xoan, sống mũi cao, làn da sáng, những đường nét lai Tây cùng phong cách thời trang đa dạng giúp cô tạo ấn tượng, nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Đời thường, Thanh Giang theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào. Cô thường chọn những thiết kế váy liền, áo hai dây với phom dáng ôm vừa phải, ưu tiên các gam pastel nhẹ nhàng. Cách ăn mặc này tôn chiều cao 1,77m, vóc dáng mảnh và gương mặt mang nét lai Tây của người mẫu trẻ.

Thanh Giang cũng không ngại thử những thiết kế gợi cảm. Trong một số bộ ảnh đời thường, cô diện váy hở lưng, váy hai dây hoặc những trang phục nhấn vào vòng eo nhưng vẫn giữ tổng thể thanh lịch.

Phụ kiện đi kèm thường được tiết chế, chủ yếu là trang sức nhỏ, đồng hồ hoặc phụ kiện tóc, tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại.

Khi đi biển, Thanh Giang chuyển sang phong cách gợi cảm và phóng khoáng hơn. Người mẫu trẻ diện áo tắm 2 mảnh với gam hồng pastel, kết hợp áo khoác ren để tạo vẻ nữ tính. Cách phối này vừa khoe được vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon và đôi chân dài, vừa giữ nét mềm mại đúng với phong cách cô theo đuổi.

Ảnh: Facebook nhân vật