Hình ảnh hiếm trong hôn lễ riêng tư của Ronaldo và vợ

Sau nhiều năm bên nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez chính thức kết hôn vào ngày 11/8. Hôn lễ diễn ra hoàn toàn riêng tư trong căn biệt thự tại Cascais (Bồ Đào Nha) với sự hiện diện của 5 người con và 4 người làm chứng.

Ngay sau đó, Vogue công bố những hình ảnh đầu tiên cùng cuộc trò chuyện với cặp đôi, qua đó hé lộ nhiều chi tiết đặc biệt về ngày trọng đại.

Hình ảnh hiếm trong hôn lễ của Ronaldo và vợ (Video: Vogue).

Điều gây bất ngờ nhất là địa điểm tổ chức. Với danh tiếng và khối tài sản khổng lồ của Ronaldo, nhiều người từng nghĩ đám cưới của anh sẽ là một sự kiện đình đám với hàng trăm khách mời và những màn trang trí xa hoa. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Ronaldo và Georgina lựa chọn phòng khách trong chính căn nhà của họ tại Cascais. Đây là không gian gia đình thường xuyên sinh hoạt, nơi các thành viên cùng ăn uống và dành thời gian bên nhau. Cặp đôi muốn ngày cưới trở thành một khoảnh khắc riêng tư, thay vì một sự kiện dành cho truyền thông.

Georgina cho biết khi còn nhỏ, cô từng mơ về một đám cưới như cổ tích với lâu đài, váy cưới lộng lẫy và vương miện phủ đầy kim cương. Nhưng khi trưởng thành, điều cô mong muốn lại đơn giản hơn nhiều: Được ở bên người bạn đời và các con trong một không gian thân thuộc.

Theo Georgina, những thứ xa hoa như nhà đẹp, xe sang hay những chuyến du lịch đặc biệt có thể dễ dàng sở hữu, nhưng một khoảnh khắc riêng tư và bình yên bên gia đình lại là điều khó tìm.

Đám cưới đánh dấu 10 năm kể từ lần gặp đầu tiên

Ngày 11/8 không phải một lựa chọn ngẫu nhiên. Đây là thời điểm đánh dấu khoảng 10 năm kể từ khi Ronaldo và Georgina lần đầu gặp nhau tại Madrid (Tây Ban Nha) vào năm 2016. Khi đó, Georgina còn là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci trên phố Calle Serrano.

Ronaldo khi đó đã là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới còn Georgina mới bắt đầu cuộc sống trưởng thành và làm việc trong lĩnh vực thời trang.

Cả hai kể rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên giống như một khoảnh khắc định mệnh. Ronaldo nhớ lại việc nhìn thấy Georgina trong cửa hàng và hai người nhanh chóng có ấn tượng với nhau. Georgina cũng từng mô tả cuộc gặp này như một giấc mơ.

Sau 10 năm, thương hiệu Gucci một lần nữa xuất hiện trong câu chuyện tình yêu của họ, lần này thông qua trang phục cưới.

Cô dâu Georgina không mặc váy cưới truyền thống

Trong ngày trọng đại, Georgina không lựa chọn một chiếc váy cưới cầu kỳ. Thay vào đó, cô xuất hiện trong bộ trang phục màu trắng thanh lịch của Gucci.

Ronaldo cũng mặc bộ suit màu be nhạt của thương hiệu này. Các con của cặp đôi được diện trang phục đồng điệu, tạo nên hình ảnh một gia đình thay vì một lễ cưới mang tính phô trương.

Sự xuất hiện của Gucci mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây chính là nơi Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu.

Georgina từng là nhân viên tại cửa hàng Gucci ở Madrid, còn Ronaldo là vị khách bước vào cửa hàng cùng con trai Cristiano Jr. Một thập kỷ sau, cô trở thành cô dâu và khoác lên mình trang phục cưới của chính thương hiệu từng gắn với bước ngoặt lớn nhất trong chuyện tình của họ.

Nói về bộ trang phục cưới đặc biệt, Demna - Giám đốc Nghệ thuật của Gucci - xúc động chia sẻ: "Thật đặc biệt khi được thiết kế trang phục cho Georgina và Cristiano trong khoảnh khắc này. Nó giống như một vòng tròn khép lại đầy lãng mạn của một câu chuyện cổ tích hiện đại".

Bên cạnh trang phục tối giản, Georgina vẫn thể hiện phong cách xa xỉ quen thuộc bằng những món trang sức đắt giá.

Một trong những điểm nhấn là chiếc vòng cổ Chopard với viên kim cương 50 carat được truyền thông nhắc tới. Cô cũng đeo chiếc nhẫn cầu hôn kim cương từng gây chú ý khi hai người công khai đính hôn vào năm 2025.

Chỉ có gia đình trong khoảnh khắc quan trọng

Điều đặc biệt nhất của hôn lễ chính là sự hiện diện của các con. Thay vì mời đông đảo bạn bè nổi tiếng và các ngôi sao bóng đá, Ronaldo và Georgina dành ngày trọng đại cho gia đình. Năm người con của Ronaldo gồm Cristiano Jr., cặp song sinh Eva và Mateo, Alana Martina cùng Bella đều có mặt.

Sau lễ cưới riêng tư tại nhà, gia đình tiếp tục đến Fátima để nhận lời ban phước tại một nhà nguyện. Đây là phần nghi lễ mang ý nghĩa tinh thần đối với cặp đôi.

Đáng chú ý, Ronaldo và Georgina chưa tổ chức một bữa tiệc cưới quy mô lớn. Cặp đôi cho biết một lễ kỷ niệm lớn hơn với gia đình và bạn bè có thể được tổ chức trong tương lai.

Như vậy, hôn lễ diễn ra trong ngày 11/8 có thể được xem như một nghi lễ riêng tư dành cho gia đình, thay vì một siêu tiệc cưới dành cho hàng trăm khách mời.

Bộ ảnh cưới không giống một album gia đình thông thường

Một điểm đặc biệt khác là cách cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới. Thay vì lựa chọn phong cách ảnh cưới truyền thống, Ronaldo và Georgina hợp tác với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Juergen Teller. Mục tiêu của Georgina là tạo ra những hình ảnh có tính nghệ thuật, thay vì một album cưới thông thường.

Cách lựa chọn này cũng phù hợp với tinh thần của hôn lễ, chính là riêng tư, tối giản nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân. Từ căn phòng khách quen thuộc, những bộ trang phục Gucci đến sự xuất hiện của các con, tất cả đều được xây dựng xoay quanh một chủ đề duy nhất: Gia đình.

Một ngày sau hôn lễ, Georgina gửi tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc cho phóng viên Vogue: “Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi từng hình dung. Ấm cúng, tràn ngập tình yêu và gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Tôi đã không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc”.

Ronaldo nghĩ đến chương cuối sự nghiệp

Hôn lễ cũng diễn ra vào thời điểm Ronaldo đang đứng trước một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện với Vogue, siêu sao người Bồ Đào Nha thừa nhận mùa giải sắp tới có thể là giai đoạn cuối trong sự nghiệp bóng đá của anh. Ronaldo muốn dành thêm thời gian cho gia đình, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống sau khoảng 25 năm cống hiến cho bóng đá.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn thi đấu đỉnh cao nhưng bắt đầu nói nhiều hơn về cuộc sống sau khi giải nghệ.

Nếu sự nghiệp bóng đá từng là trung tâm cuộc đời Ronaldo trong nhiều thập kỷ, thì hôn lễ với Georgina cho thấy gia đình đang ngày càng giữ vị trí quan trọng với anh.

Câu chuyện tình yêu của Ronaldo và Georgina bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ tại cửa hàng ở Madrid. Một thập kỷ sau, họ trở thành vợ chồng ngay trong phòng khách của căn nhà mình, trước sự chứng kiến của các con.

Không lâu sau hôn lễ riêng tư, Ronaldo trở lại Saudi Arabia để chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh không tổ chức tuần trăng mật theo cách thông thường và hài hước nói rằng với hai người, mỗi ngày đều có thể là một tuần trăng mật.