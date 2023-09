Dàn diễn viên Việt "hi sinh" mái tóc để đóng phim

Diễn viên Quang Sự trong "Gia đình mình vui bất thình lình"

Nội dung bộ phim phát sóng giờ vàng VTV nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi xoay quanh chủ đề về gia đình. Ở những tập cuối, liên tục những bi kịch xảy ra đối với gia đình bà Cúc (NSƯT Lan Hương), đặc biệt đối với cậu con trai cả Công (Quang Sự).

Khi biết tin bản thân mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3, nhân vật này đã quyết định "đối đầu" với căn bệnh này. Thấy tóc mình rụng nhiều sau khi hóa trị, Công đã nhờ bố cạo trọc đầu. Phân cảnh này đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi những hình ảnh kết nối giữa bố và con trai liên tục đan xen quá khứ và hiện tại.

Đối với diễn viên Quang Sự, việc cạo đầu là do anh chủ động đề xuất với đạo diễn để cảnh quay trong phim gần gũi, chân thật với khán giả hơn. Đây cũng không phải bộ phim đầu tiên mà Quang Sự chấp nhận "hi sinh" mái tóc của mình. Anh là người luôn muốn sống trọn vẹn với nghề nghiệp.

"Mỗi người có một quan điểm, tư duy làm nghề khác nhau. Ngay từ những ngày đầu làm nghề, tôi vẫn luôn xác định diễn viên là nghề nghiệp chính của mình và cũng là đam mê lâu dài. Vì thế, mình phải làm việc một cách chăm chỉ, chuyên nghiệp với thái độ cầu tiến lâu dài, bền vững", Quang Sự bày tỏ với phóng viên Dân trí.

Hậu trường diễn viên Quang Sự "xuống tóc" trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: VTV).

Diễn viên Anh Vũ trong "Biệt dược đen"

Là bộ phim nối sóng Món quà của cha, Biệt dược đen thuộc thể loại điều tra phá án và nằm trong series Cảnh sát hình sự. Một số diễn viên tham gia bộ phim đều có những thay đổi lớn về ngoại hình.

Ngoài "Nam Tào" Đỗ Duy Nam mất 8 tiếng mỗi ngày để làm mái tóc mang phong cách của những rapper Âu Mỹ, diễn viên Anh Vũ cũng gây bất ngờ với khán giả khi cạo trọc đầu.

Nhân vật Cường do anh đảm nhận là một chàng trai trẻ ăn chơi, thủ lĩnh của một nhóm tội phạm. Đây là tạo hình rất khác so với những vai diễn trước của Anh Vũ và bản thân nam diễn viên sinh năm 1988 không coi đó là sự hi sinh.

Anh Vũ chia sẻ trong buổi ra mắt phim: "Trước đây, tôi thường vào vai chàng trai ngoan, tử tế, tốt nhưng lần này, thử sức ở vai phản diện nên tôi nghĩ mình cần có tạo hình khác. Tôi cảm ơn hai đạo diễn đã tin tưởng cho tôi tự tạo hình nhân vật này, mang màu sắc riêng của cá nhân tôi".

Nhân vật mới của Anh Vũ có tạo hình khác với những bộ phim trước đó (Ảnh: VTV).

Diễn viên Doãn Quốc Đam trong "Phố trong làng"

Nhân vật Mến do Doãn Quốc Đam đảm nhận ở Làng trong phố nổi bật với chất giọng khàn nhưng ở phần 1, anh được nhớ đến với biệt danh Mến "Chí Phèo" của xã Tân Xuân. Đây là một nhân vật thường xuyên say xỉn, chửi bới vợ con, thậm chí từng sử dụng vũ lực khi mâu thuẫn gia đình.

Trong vai diễn này, Doãn Quốc Đam nổi tiếng với cái đầu trọc. Anh từng tiết lộ trong chương trình Chuyển động 24h, vốn dĩ nhân vật Mến ban đầu không có tạo hình đầu trọc nhưng chính nam diễn viên đề nghị thay đổi để khiến cho nhân vật ấn tượng hơn với khán giả.

"Tôi quy định cho nhân vật của mình bẩm sinh đẻ ra đã không có tóc chứ không phải Mến thích cạo đầu trọc. Lời thoại thì tôi tham khảo từ nhiều lần đi quay, nghe dân tình nói chuyện ở các vùng khác nhau…", diễn viên 35 tuổi bày tỏ.

Đối với Doãn Quốc Đam, anh không ngại tạo ra những nhân vật dị biệt. Anh từng hóa thân qua rất nhiều dạng vai khác nhau từ tội phạm, bảo kê, dân xã hội đen...

Doãn Quốc Đam nổi tiếng với vai Mến "đầu trọc" trong "Làng trong phố" (Ảnh: VTV).

NSƯT Công Lý trong "Những cô gái trong thành phố"

"Cô Đẩu" Công Lý cũng từng phải "xuống tóc" để phù hợp với nhân vật của mình hơn trong bộ phim phát sóng năm 2018. Nhân vật mà nam nghệ sĩ đảm nhận là một người đã ra tù và làm nghề mổ lợn. Tính khí cộc cằn, hung dữ của anh khiến nhiều người e ngại.

"Kỷ niệm hậu trường khi vào vai Lâm có rất nhiều. Tôi cảm thấy hơi gây khó chịu với cách tạo hình của nhân vật Lâm đó là bắt tôi phải cạo trọc. Không phải vì nhân vật là một anh đi tù về, làm nghề mổ lợn thuê… mà lý do chả liên quan là vì tóc tôi bạc quá nên phải cạo đi cho đỡ bạc, phù hợp với tuổi nhân vật.

Cảm thấy bị ức chế trong lúc diễn xuất nhưng nếu nhuộm, tôi sợ bị nấm, da đầu không chịu được, đội tóc giả thì mọi người biết ngay", NSƯT Công Lý chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim.