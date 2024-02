"Đả nữ" Dương Tử Quỳnh từng có cuộc hôn nhân chớp nhoáng ở tuổi đôi mươi

Giới phê bình nhận định, Dương Tử Quỳnh hiện là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất trong nền điện ảnh Mỹ. Trái ngược với sự nghiệp thuận lợi, "đả nữ" xinh đẹp lại gặp trắc trở trong hôn nhân.

Người chồng đầu tiên của bà là doanh nhân Dickson Poon. Năm 23 tuổi, Dương Tử Quỳnh gặp Dickson Poon ở phim trường Yes, Madam, bộ phim đưa bà trở thành nữ diễn viên hành động hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc).

Dương Tử Quỳnh từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với doanh nhân Dickson Poon (Ảnh: Sohu).

Khi đó, Dương Tử Quỳnh đóng vai chính trong phim còn Poon là nhà sản xuất. Cả hai phải lòng nhau và đi đến hôn nhân vào năm 1988. Sau khi kết hôn, Dương Tử Quỳnh tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để chăm lo gia đình. Tuy nhiên, cả hai tuyên bố ly hôn vào 3 năm sau vì tính cách không hợp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bustle vào năm 2022, Dương Tử Quỳnh tiết lộ, bà và Dickson không còn mâu thuẫn. Nữ diễn viên cũng giải thích, bà lựa chọn rời bỏ diễn xuất chứ không phải do áp lực từ gia đình chồng cũ. Nguyên nhân hôn nhân tan vỡ là bà không thể sinh con.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với người bạn thân Gwyneth Paltrow, Dương Tử Quỳnh cũng nhắc lại cuộc hôn nhân đầu tiên. Nữ diễn viên nói, chồng cũ và gia đình anh luôn mong muốn có thật nhiều con để nối nghiệp.

Dickson Poon nhiều lần bày tỏ mong muốn, vợ có thể sinh 2-3 con. Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh không thể đáp ứng mong muốn này vì vấn đề sức khỏe, và cuối cùng, họ quyết định ly hôn. Họ chia tay trong hòa bình và hiện, hai người vẫn là bạn.

Dẫu vậy, "đả nữ" màn ảnh Hoa ngữ thừa nhận, cuộc hôn nhân tan vỡ từng khiến bà đau buồn trong thời gian dài. Sau khi ly hôn, Dương Tử Quỳnh quay lại sự nghiệp diễn xuất và bước chân vào làng điện ảnh Hollywood, nổi tiếng với vai Bond Girl châu Á đầu tiên trên màn ảnh.

Dương Tử Quỳnh thừa nhận, việc không thể sinh con khiến cô và chồng cũ chia tay (Ảnh: Getty Images).

Hiện tại, Dickson Poon kết hôn lần thứ ba và có thêm 2 con trai và 2 con gái, hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Về phần mình, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Dương Tử Quỳnh hò hẹn với một số người trước khi tìm thấy tình yêu lớn nhất cuộc đời mình, doanh nhân Jean Todt.

Năm 2004, Dương Tử Quỳnh gặp Jean Todt - cựu chủ tịch của Fédération Internationale de l'Automobile (cơ quan giám sát các cuộc đua Công thức 1), tại một giải đấu ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hai người phải lòng nhau và đính hôn một năm sau đó.

Nữ diễn viên gốc Malaysia thừa nhận, cô bị ánh mắt dịu dàng của Todt chinh phục ngay từ lần đầu gặp gỡ. Họ ở bên nhau 19 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân vào năm 2023. Đám cưới của họ có sự tham gia của người thân và một số người bạn thân thiết tại Thụy Sỹ.

Trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi của mình, Dương Tử Quỳnh không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn đời. Todt cũng thường thể hiện tình cảm dành cho người phụ nữ của mình. Ông luôn hiện diện, đồng hành và hỗ trợ Dương Tử Quỳnh trong cuộc sống, sự nghiệp.

Được biết, trong gần 20 năm bên nhau, Dương Tử Quỳnh và Todt nỗ lực có con nhưng không thành. Trong nhiều bài phỏng vấn, nữ diễn viên bày tỏ khát khao được làm mẹ và chia sẻ hành trình IVF (thụ tinh nhân tạo).

Dương Tử Quỳnh hiện hạnh phúc bên chồng, doanh nhân giàu có Jean Todt (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao 62 tuổi tâm sự: "Thật không may, tôi không thể có con. Tôi đã thử IVF. Tôi đã tuyệt vọng. Tôi yêu trẻ con và thấy mình được vây quanh bởi chúng. Nhưng có nhiều thứ trong cuộc sống mà bạn phải chấp nhận".

Không thể làm mẹ, Dương Tử Quỳnh vui vẻ chấp nhận và rất thân thiết với các con riêng của chồng. Đầu năm 2024, cô hạnh phúc hé lộ bản thân đã lên chức bà khi con trai riêng của chồng đón con đầu lòng.

Dương Tử Quỳnh (SN 1962) trong một gia đình gốc Hoa tại Malaysia. Cô theo học múa từ nhỏ. Tuy nhiên, chấn thương cột sống khiến ước mơ trở thành vũ công ba lê chuyên nghiệp của cô gái trẻ tan vỡ. Dương Tử Quỳnh buộc phải tìm hướng đi khác.

Năm 1983, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia và giành ngôi vị cao nhất nhờ ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. Với danh hiệu từ cuộc thi nhan sắc, Dương Tử Quỳnh quyết định gia nhập làng giải trí, theo đuổi nghiệp diễn.

Dương Tử Quỳnh thời trẻ (Ảnh: HK01).

Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1985 và lựa chọn Hong Kong (Trung Quốc) làm nơi phát triển sự nghiệp điện ảnh. Khác với nhiều nữ diễn viên tại Hong Kong, Dương Tử Quỳnh từ chối trở thành bông hoa đẹp hay bình hoa di động trên màn ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1962 lựa chọn con đường trở thành một nữ diễn viên hành động và trải qua quá trình khổ luyện.

Với những vai diễn hành động võ thuật vừa thể hiện khí chất nữ quyền, vừa phô bày những thế võ điêu luyện, Dương Tử Quỳnh dần trở thành nữ diễn viên hành động số một châu Á. Cô tự mình đóng những pha hành động dù nhiều lần mạo hiểm tính mạng hay bị chấn thương gân, cơ và xương.

Không chỉ nổi tiếng tại châu Á, Dương Tử Quỳnh còn phát triển sự nghiệp tại Hollywood. Cô liên tục tỏa sáng tại Mỹ trong một loạt các dự án nổi tiếng của Hollywood như Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi.

Gần nhất là bộ phim Everything everywhere all at once đã mang về cho cô giải Oscar đầu tiên dành cho Nữ diễn viên xuất sắc.