Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc tái xuất, hé lộ quãng thời gian tăm tối

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lix (tên thật là Yến Nhi) khẳng định, hiện tại cô thấy mình ổn. "Tôi từng trải qua khoảng thời gian tăm tối, suy sụp vì quá nhiều biến cố. Thậm chí, tôi từng nghĩ bản thân khó vượt qua, nhưng có lẽ nhờ tính cách mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc, tôi đã đứng lên và thấy mình càng mạnh mẽ hơn".

Lix thừa nhận, việc rời nhóm Mắt Ngọc từng khiến cô buồn vì đã có nhiều kỷ niệm, tình cảm. "Nhưng rồi, tôi cũng phải chấp nhận đối mặt để bước sang trang mới của đời mình. Với tôi, chuyện gì tới là duyên", cô nói.

Yến Nhi (Lix) bất ngờ trở lại trong nhóm nhạc mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từng là "em út" trong nhóm Mắt Ngọc giờ lại trở thành "chị cả" của nhóm nhạc 3 thành viên, Lix cho biết, với cô việc này không gặp khó khăn. Từ lúc đi học đến khi đi làm, cô thường được giao vai trò leader (người đứng đầu). Nữ ca sĩ tự nhận cô phù hợp với sự chủ động hơn là chờ người khác chỉ đạo.

Ngoài ra, 7 năm đồng hành cùng Mắt Ngọc đã cho cô nền tảng vững chắc và kinh nghiệm cần thiết. Trong bối cảnh nhiều nhóm nhạc tan rã, nghệ sĩ chọn hoạt động solo, Lix vẫn kiên trì với mô hình nhóm nhạc.

Cô cho biết: "Tôi yêu thích việc hoạt động nhóm, thích cảm giác đứng trong một đội hình, cùng nhau nhảy theo nhạc, cùng theo đuổi một giấc mơ chung. Đó gần như là ước mơ cả đời tôi. Tôi thích cảm giác trở thành một mảnh ghép trong tổng thể".

Lix và các thành viên trong nhóm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai thành viên còn lại, Roselle và Viquiti, cũng có nền tảng vững chắc khi từng trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt theo mô hình thực tập sinh tại các công ty giải trí trong và ngoài nước. Để đánh dấu sự ra mắt, nhóm đã phát hành MV “IT GIRL”, thể hiện tinh thần của thế hệ nghệ sĩ mới: Tự tin, chủ động và khẳng định chính mình.

Lix sinh năm 1989, quê ở Kiên Giang (cũ). Năm 2017, cô gia nhập Mắt Ngọc, nhóm nhạc quen thuộc với thế hệ 8X-9X đời đầu, và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

Năm 2024, khi trò chuyện cùng Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trong chương trình Vali cảm xúc, Lix từng tâm sự về những khó khăn thời mới vào nghề như bị chèn ép, mất 3 năm rời sân khấu để theo đuổi công việc khác trước khi quyết định trở lại nghệ thuật.

Bên cạnh đó, cô còn là người thiếu may mắn trong tình yêu. Sau mối tình dang dở, nữ ca sĩ có khoảng thời gian suy sụp, chọn lao đầu vào công việc để khuây khỏa, dồn hết tiền để kinh doanh tiệm hoa nhưng rồi lại thất bại.

Sau những biến cố, Lix từng có suy nghĩ tiêu cực nhưng vì lo cho gia đình nên cô tiếp tục cố gắng và dần trở lại mạnh mẽ.