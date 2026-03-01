Cường Cá kể chuyện thức đến 3h sáng cùng Xuân Hinh khi quay "Mùi phở"

Theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tính đến sáng 1/3, phim Mùi phở của đạo diễn Minh Beta đạt tổng doanh thu gần 37 tỷ đồng.

Cường Cá bên cạnh nghệ sĩ Xuân Hinh trong chuyến quảng bá cho phim "Mùi phở" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mùi phở xoay quanh câu chuyện của các thành viên trong nhà ông Mùi - một gia đình có truyền thống nấu phở. Với chất liệu quen thuộc, thông điệp gần gũi, Mùi phở phù hợp không khí sum họp dịp đầu năm.

Phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo ở miền Bắc và miền Nam như: Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Cường Cá, Thanh Hương, Tiến Lộc, Hà Hương...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Cường Cá - người vào vai Giang, con rể ông Mùi (Xuân Hinh đóng) - cho biết, với doanh thu gần 40 tỷ đồng và gần 500 vé được bán ra trong ngày, anh thấy đây là một con số cũng đáng tự hào với một tác phẩm có chủ đề khó và mới.

"Đạo diễn Minh Beta cũng nói với tôi, doanh thu thắng hay thua cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chiến thắng bản thân mình.

Ngoài các vấn đề về các con số, bộ phim được thực hiện để tôn vinh các giá trị về nét đẹp văn hoá lối sống, âm nhạc. Đó là điều mà ê-kíp muốn hướng đến...", Cường Cá cho biết.

Nam nghệ sĩ nói thêm, khi gặp gỡ các khán giả ngoài rạp trong những chuyến cinetour (ê-kíp phim đi giao lưu trực tiếp với khán giả tại nhiều cụm rạp khác nhau), anh thấy người xem phản hồi rất tích cực, hào hứng khi xem phim.

Theo anh, có khán giả đã đi xem Mùi phở tới 3 lần, họ đưa cả bố mẹ cùng người thân đến để xem. Khi phim kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt chính là sự ủng hộ đối với ê-kíp.

Khi phóng viên hỏi: "Một số khán giả cho rằng, cách diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Hương trong phim là “kịch hoá” diễn hơi over (cường điệu cảm xúc), so với một bộ phim điện ảnh, anh nghĩ gì về bình luận này?".

Cường Cá trả lời: "Đây là một bộ phim điện ảnh có màu sắc hài hước nên việc các diễn viên trong phim diễn cường điệu hơn một chút trong các đoạn diễn là chuyện hết sức bình thường, đôi khi là cần thiết .

Sự cường điệu đó tôi lại thấy khán giả rất đón nhận tại rạp. Trong một số phân cảnh của chú Xuân Hinh và chị Thanh Hương, khán giả xem vỗ tay rào rào, cười nghiêng ngả...".

Nghệ sĩ Cường Cá cho biết, anh cùng nghệ sĩ Xuân Hinh đã có nhiều ngày quay Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) để hoàn thành các phân cảnh trong quán phở.

Có những ngày, cả đoàn phải thức dậy từ 5h để đi ăn sáng và ra bối cảnh quay. Ê-kíp đã làm việc đến 23h, sau đó lại rủ nhau đi ăn.

"Về đến khách sạn, mấy chú cháu dừng lại để "buôn" thêm chút nữa, nhưng câu chuyện kéo dài đến hơn 3h sáng mà tôi vẫn thấy chú Xuân Hinh không mệt mỏi. Chú vẫn có thể tiếp chuyện các con, các cháu. Tôi luôn thán phục tinh thần làm việc, năng lượng của chú Xuân Hinh", Cường Cá nói.

Cường Cá thấy nghệ sĩ Xuân Hinh là một người thánh thiện, hồn nhiên và đáng yêu. "Khi làm việc, chú Xuân Hinh luôn tôn trọng mọi người, chú làm nghề cầu toàn, hay để ý đến từng chi tiết nhỏ...", anh chia sẻ về nghệ sĩ gạo cội.

Theo Cường Cá, khi vào vai Giang, anh cũng dành thời gian để nghiên cứu nhân vật mình thủ vai, đồng thời khi đi ăn anh cũng quan sát xem các hàng phở sẽ có đặc trưng thế nào để vào vai mượt mà hơn.

"Trong phim có đoạn nhân vật Giang nói hay hát vui theo kiểu chèo, những câu thoại này có trong kịch bản nhưng cũng có câu tôi ngẫu hứng diễn xuất cùng bạn diễn", nam nghệ sĩ kể lại.

Giang của Mùi phở cho biết, làm phim điện ảnh rất khác với phim truyền hình. Bởi điện ảnh tập trung vào kỹ xảo, hình ảnh nghệ thuật để xem ở màn ảnh rộng.

Cường Cá, Thanh Hương, Tiến Lộc (từ phải sang) ở hậu trường phim "Mùi phở" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Với phim truyền hình nếu đoạn diễn này mình chưa diễn tốt thì sẽ còn những đoạn khác trong các tập khác "cứu" nhưng với phim điện ảnh thì đòi hỏi mình phải "chắt chiu" từng chút qua mỗi giây được diễn.

Hơn nữa, những bộ phim điện ảnh luôn được các nhà sản xuất đầu tư với mức chi phí “khủng” nên hình ảnh cũng sẽ lung linh, kỹ xảo đẹp mắt hơn trong từng thước phim. Khi được mời vào một bộ phim điện ảnh đậm chất văn hoá Việt Nam như Mùi phở, tôi rất hạnh phúc", Cường Cá tâm sự.