Cuộc sống trái ngược của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi sau 4 năm

Năm 2021, ca khúc Chỉ là không cùng nhau do hai nghệ sĩ Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi thể hiện từng tạo nên nhiều thành tích ấn tượng trên các nền tảng. Đến nay, bản hit này đã đạt 153 triệu lượt xem trên YouTube.

Tăng Phúc thừa nhận, khi ca khúc được chú ý, anh và Trương Thảo Nhi nổi tiếng hơn vì được khán giả đón nhận, có thêm nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, sau 4 năm, cuộc sống của hai nghệ sĩ có phần trái ngược.

Sau dấu ấn từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Tăng Phúc liên tục “phủ sóng”, được khán giả đón nhận. Trong năm nay, nam ca sĩ đã tổ chức hai buổi giao lưu người hâm mộ tại TPHCM và Hà Nội, liên tục thực hiện những đêm nhạc riêng, kết hợp cùng nhiều giọng ca nội lực...

Trong khi đó, Trương Thảo Nhi có phần trầm lắng hơn. Á quân Sing my song 2016 tâm sự: “Thời gian qua, cuộc sống của tôi có nhiều đảo lộn khiến bản thân trầm lắng hơn. Tôi quay về với không gian sống của chính mình, thích vẽ tranh, sáng tác và tập thể thao. Có lẽ điều này khiến những ca khúc của tôi có chiều sâu về cảm xúc hơn”.

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp sau 4 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 10/12, Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi bất ngờ ra mắt MV Xem như, đánh dấu sự tái hợp sau 4 năm kể từ bản hit trăm triệu view. Lần này, cả hai cùng thể hiện một sáng tác của Trương Thảo Nhi, từng xuất hiện trong EP (đĩa mở rộng) 7 ngày sau chia tay được nữ ca sĩ phát hành vào năm ngoái.

Trương Thảo Nhi tiết lộ Tăng Phúc chính là người chủ động “rủ rê” cô tái hợp. Về phía Tăng Phúc, anh cho biết rất thích bài hát này khi lần đầu được nghe nên đã đề nghị cả hai cùng thực hiện một phiên bản mới. Hai ca sĩ đã nhận được phản ứng tích cực từ khán giả khi lần đầu song ca bài hát này trong một đêm nhạc.

Chia sẻ về lần tái hợp này, Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi đều cho biết cả hai không áp lực về thành tích. Nhờ quá hiểu về tính cách, gu âm nhạc của nhau, cặp đôi hòa giọng ăn ý hơn. Tăng Phúc nói rõ: "Khi kết hợp trở lại trong một dự án mới, cả tôi và Nhi đều rất thoải mái, không áp lực trước sức ép “triệu view” từng có".

Chưa đầy 12 tiếng kể từ khi ra mắt, dự án đánh dấu sự tái hợp của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi đã đạt thành tích top 1 iTunes Vietnam. Trên các nền tảng âm nhạc, ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trong một số bình luận, khán giả gọi Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi là “bộ đôi sát thủ, hát tới đâu thấm tới đó”, “cặp đôi làm lụy tim khán giả”...

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi được nhận xét là “cặp đôi làm lụy tim khán giả” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước ngày ra mắt MV, Tăng Phúc còn giành chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ âm nhạc của năm (Music Artist of The Year) tại giải thưởng Male Icon Awards 2025 với số phiếu bình chọn áp đảo.

Khoảnh khắc khi nhận chiếc cúp chiến thắng, Tăng Phúc chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa bao giờ có cơ hội được đứng trên sân khấu để nhận bất kỳ giải thưởng nào dành cho cá nhân. Giải thưởng này sẽ là bước đệm để tôi cố gắng nhiều hơn, vì đây là tình cảm rất lớn của người hâm mộ đã bình chọn cho mình.

Trách nhiệm của tôi là dùng tất cả tâm huyết và những gì đang có để đáp lại tình cảm của khán giả, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, tận tâm và ra nhiều sản phẩm có giá trị để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật nước nhà”.