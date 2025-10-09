Cuộc sống rời xa hào quang làng giải trí của “Tể tướng Lưu Gù” Lý Bảo Điền

Mới đây, một người làm nghề sửa chữa đồ gia dụng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chụp chung với Lý Bảo Điền. Người này cho biết, ngôi sao nổi tiếng vui vẻ nhận lời khi được anh đề nghị chụp chung một bức ảnh. Người hâm mộ kể lại, Lý Bảo Điền ngoài đời rất giản dị và thân thiện.

Lý Bảo Điền (phải) của hiện tại (Ảnh: Sina).

Khác với nhiều ngôi sao nổi tiếng, Lý Bảo Điền sống khá khép kín và giản dị. Công việc yêu thích hàng ngày của ông hiện chỉ xoay quanh việc đọc sách, ngắm đồ cổ và nghiên cứu nghệ thuật. Điều này cũng là yếu tố khiến ông được khán giả luôn yêu mến dù Lý Bảo Điền không còn hoạt động nghệ thuật.

Một nguồn tin cho hay, ngôi sao 78 tuổi thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài đăng của con trai, nam diễn viên Lý Úc. Ông vẫn giữ phong thái như trước. Về ngoại hình, ông có già hơn, mái tóc đã rụng nhiều, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng Lý Bảo Điền vẫn rất minh mẫn.

Lý Bảo Điền mất gần 20 năm lăn lộn trong các đoàn kịch tại Trung Quốc trước khi trở thành ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi của ông bắt đầu được biết tới khi nam diễn viên đã ngoài 50 tuổi.

Ông không sở hữu ngoại hình cuốn hút như phần lớn các đồng nghiệp. Bù lại, diễn xuất tinh tế khiến những nhân vật của ông có nét đẹp riêng và thu hút khán giả. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông gồm: Thần y Hỷ Lai Lạc, Cúc Đậu, Tể tướng Lưu Gù...

Sau khi vụt sáng nhờ bộ phim Tể tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền nhận được nhiều lời mời cho những vai diễn tương tự trên màn ảnh. Ông nhất định từ chối trong khi hai bạn diễn của ông là Vương Cương vẫn chăm chỉ vào vai Hòa Thân hay Trương Quốc Lập tiếp tục tỏa sáng với vai diễn Càn Long.

Lý Bảo Điền nổi tiếng với vai diễn trong "Tể tướng Lưu Gù" (Ảnh: Sina).

Nói về nguyên nhân từ chối, Lý Bảo Điền nói rằng, việc rập khuôn hay cố tình đóng khung trong một nhân vật khiến khán giả thấy nhàm chán. "Nghệ thuật chân chính là sáng tạo chứ không phải sống mãi bằng vốn để dành", Lý Bảo Điền nói.

Năm 2003, ông góp mặt trong Thần y Hỷ Lai Lạc và đây tiếp tục là một tác phẩm thành công, ghi dấu ấn của Lý Bảo Điền. Với bộ phim này, ông giành 2 giải thưởng Kim Ưng, trong đó có giải Nam diễn viên được yêu thích nhất và Nam diễn viên xuất sắc.

Một điều khiến Lý Bảo Điền trở nên đặc biệt trong làng giải trí Hoa ngữ chính là thái độ kiên quyết từ chối làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu.

Khi bước ra khỏi dự án phim truyền hình Thần y Hỷ Lai Lạc (2003), Lý Bảo Điền nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo cho các hãng dược phẩm, nhưng ông một mực từ chối.

Để thuyết phục ngôi sao nổi tiếng, một công ty dược đề nghị ông mức lương tới 20 triệu NDT (hơn 70 tỷ đồng), một con số không nhỏ vào thời điểm đó.

Nói về việc từ chối các lời mời làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu, Lý Bảo Điền cho biết: "Nếu tôi nhận lời đóng quảng cáo, người xem sẽ lẫn lộn giữa hình ảnh của tôi trong phim và hình ảnh của tôi trong quảng cáo, như vậy là có lỗi với nhân vật. Đa phần quảng cáo mời tôi đóng là quảng cáo dược phẩm".

Lý Bảo Điền (phải) và con trai (Ảnh: Weibo).

"Tôi chưa bao giờ uống những loại thuốc đó, tôi không biết chúng có lợi, có hại thế nào. Tôi không muốn lừa dối khán giả. Họ có thể vì tin tôi nên mới mua thuốc, tôi phải xứng đáng với lòng yêu mến của họ, không thể có lỗi với họ", ông nói thêm.

Câu chuyện Lý Bảo Điền kiên quyết nói không với các hợp đồng quảng cáo, lời mời tham dự sự kiện thương mại đã trở thành một giai thoại trong làng giải trí Hoa ngữ qua nhiều năm tháng.

Sự liêm khiết và những nguyên tắc làm nghề rất riêng của Lý Bảo Điền khiến ông không giàu có như phần lớn những nghệ sĩ cùng lứa và từng bị 13 công ty cấm sóng, không có việc làm suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, điều này lại giúp ông có lượng người hâm mộ rất bền bỉ và chân thành.