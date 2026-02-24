Cuộc sống làm dâu hào môn của “hoa hậu đẹp nhất Hong Kong”

Những ngày đầu năm mới, cựu hoa hậu chia sẻ hình ảnh đón Tết bên gia đình trong căn biệt thự sang trọng. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn gây chú ý với diện mạo trẻ trung và phong cách hiện đại. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc bền bỉ của mỹ nhân thế hệ 7X.

Lý Gia Hân và chồng hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới (Ảnh: Weibo).

Lý Gia Hân quen chồng, doanh nhân Hứa Tấn Hanh, từ khi cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Sau nhiều năm, họ tái ngộ tại một sự kiện năm 2006 và chính thức phát triển mối quan hệ.

Thời điểm đó, Hứa Tấn Hanh đang là chồng của Hà Siêu Quỳnh - con gái “vua sòng bạc Macau” Hà Hồng Sân. Cuộc tình vì thế vấp phải nhiều tranh cãi từ dư luận.

Năm 2008, Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh tổ chức hôn lễ. Sau khi kết hôn, cô rời xa màn ảnh, tập trung chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh. Cặp đôi có 1 con trai chung và duy trì cuộc sống kín đáo nhiều năm qua.

Cuộc sống làm dâu nhà tỷ phú hào nhoáng nhưng nhiều phép tắc

Cha của Hứa Tấn Hanh là Hứa Thế Huân - doanh nhân từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực xây dựng và tài chính. Khi ông qua đời năm 2018, khối tài sản ước tính hơn 5 tỷ USD được đưa vào quỹ ủy thác thay vì chia thừa kế trực tiếp. Theo truyền thông Hong Kong, gia đình Lý Gia Hân nhận khoản chu cấp hàng tháng từ quỹ này.

Lý Gia Hân và chồng tiến tới hôn nhân sau nhiều thử thách (Ảnh: HK01).

Sau khi trở thành con dâu nhà họ Hứa, Lý Gia Hân được cho là phải tuân thủ nhiều quy tắc gia tộc: Hạn chế xuất hiện trước truyền thông, ăn mặc kín đáo, giữ gìn hình ảnh, tham gia đầy đủ các nghi thức truyền thống trong dịp lễ Tết… Cuộc sống hào môn vì thế không hoàn toàn “dễ thở” như vẻ ngoài xa hoa.

Cô từng chia sẻ không có kế hoạch sinh con, song cuối cùng vẫn quyết định làm mẹ. Sau khi sinh con trai, sức khỏe của người đẹp suy giảm và cô từng phải nhập viện cắt bỏ u trong tử cung.

Nhiều năm qua, kể từ khi lập gia đình, Lý Gia Hân gần như rút lui khỏi màn ảnh, chỉ thỉnh thoảng tham dự sự kiện hoặc xuất hiện trên một số chương trình truyền hình. Phần lớn thời gian, cô dành cho việc vun vén tổ ấm và hỗ trợ chồng - doanh nhân Hứa Tấn Hanh - trong công việc kinh doanh của gia đình. Người đẹp hạn chế tối đa sự xuất hiện trước truyền thông, duy trì lối sống kín tiếng.

Lý Gia Hân hưởng cuộc sống giàu sang khi trở thành con dâu của dòng họ Hứa (Ảnh: Sina).

Theo trang HK01, gia đình cô nhận khoản chu cấp khoảng 257.000 USD mỗi tháng để chi tiêu. Vợ chồng Lý Gia Hân hiện sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 700 triệu HKD (hơn 2.300 tỷ đồng) tại Hong Kong. Truyền thông địa phương cho biết cô được chồng yêu chiều, thường xuyên tặng siêu xe và hàng hiệu vào các dịp đặc biệt.

Trong một lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình, Lý Gia Hân bày tỏ cô cảm thấy may mắn khi có người chồng tâm lý, bao dung ở bên cạnh. Cựu hoa hậu cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp trên trang cá nhân, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Từ biểu tượng nhan sắc đến quý bà kín tiếng

Sinh năm 1970, Lý Gia Hân mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Năm 1988, cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế, sau đó đầu quân cho đài TVB. Dù diễn xuất không được đánh giá quá cao, cô vẫn ghi dấu ấn qua các bộ phim như Phương Thế Ngọc, Đọa lạc thiên sứ và nhiều tác phẩm khác.

Lý Gia Hân thời trẻ (Ảnh: Sina).

Từng được xếp vào hàng “tứ đại mỹ nhân Hong Kong”, sánh ngang với Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân trở thành biểu tượng sắc đẹp suốt nhiều thập niên.

Câu nói nổi tiếng: “Ở Hong Kong, có hai điều không thể phủ nhận là sự giàu có của Lý Gia Thành và nhan sắc của Lý Gia Hân” từng được lan truyền rộng rãi như một sự khẳng định về vị thế và nhan sắc khó thay thế của cô.

Hiện tại, dù ít xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân họ Lý vẫn duy trì phong thái quý phái và dáng vóc thon gọn. Ở tuổi ngoài 50, cô bắt đầu đối diện dấu hiệu lão hóa tự nhiên, song thần thái sang trọng và vị thế “hoa hậu đẹp nhất Hong Kong” không thay đổi.

Lý Gia Hân vẫn luôn là cái tên thu hút sự quan tâm của giới truyền thông lẫn công chúng mỗi khi xuất hiện. Năm 2025, một nhãn hàng chấp nhận chi hàng triệu USD để người đẹp họ Lý xuất hiện trong vài phút quảng cáo.