Cuộc sống dàn mỹ nhân cùng thời hot girl Ngọc Anh sau 2 thập kỷ giờ ra sao?

Năm 2006, cùng với sự bùng nổ của internet và các cuộc thi trực tuyến, làng giải trí Việt chứng kiến sự xuất hiện của thế hệ "hot girl đời đầu".

Bước ra từ một cuộc thi tuổi teen (tiền thân cuộc thi Miss Teen) mùa đầu tiên, họ nhanh chóng tạo nên làn sóng mới nhờ gương mặt xinh đẹp, phong cách trẻ trung. Những cái tên đình đám có thể kể đến như Ngọc Anh, Tâm Tít, Bảo Thy, Quỳnh Nga...

Sau gần hai thập kỷ, mỗi người đã rẽ sang hướng riêng, có người lùi về hậu trường tận hưởng hạnh phúc gia đình, có người tiếp tục gắn bó với nghệ thuật, cũng có trường hợp vướng vòng lao lý...

Ngọc Anh: Bị khởi tố sau nhiều năm kín tiếng

Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988, Hà Nội) được biết đến là một trong những hot girl đời đầu nổi bật. Năm 2006, cô vượt qua nhiều gương mặt đình đám như Bảo Thy, Quỳnh Nga để chiến thắng ở một cuộc thi dành cho tuổi teen thời đó.

Từ đó, Ngọc Anh trở thành hiện tượng, xuất hiện dày đặc trên các trang báo và nhanh chóng trở thành mẫu ảnh được săn đón.

Hình ảnh Ngọc Anh năm 2006 (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi sự nghiệp đang rộng mở, Ngọc Anh bất ngờ kết hôn ở tuổi 19, rồi gần như rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình. Sau khi ly hôn năm 2019, cô một mình nuôi hai con và chuyển vào TPHCM sinh sống, xây dựng công việc kinh doanh.

Mới đây, cái tên Ngọc Anh thu hút sự chú ý của dư luận khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) tại bar Lava.

Cựu người mẫu bị xác định là người cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động trái phép này. Sự việc khiến công chúng bất ngờ về hình ảnh một mỹ nhân đình đám năm nào.

Nhan sắc hiện tại của Ngọc Anh (Ảnh: vitaminc.105)

Trước khi bị khởi tố, trên trang cá nhân với hơn 80.000 lượt theo dõi, Ngọc Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống mẹ đơn thân, giữ nhan sắc mặn mà. Cô thường xuyên du lịch trong và ngoài nước, nghỉ dưỡng sang trọng, sử dụng hàng hiệu đắt tiền.

Bảo Thy: Từ "công chúa bong bóng" đến hôn nhân viên mãn

Gần hai thập kỷ trước, Bảo Thy (SN 1988) từng là gương mặt nổi bật của giới trẻ Việt. Năm 2006, cô được mệnh danh là "công chúa teen pop” với loạt bản hit Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng... trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của thế hệ 8X, 9X.

Nhan sắc của Bảo Thy lúc mới vào nghề (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, năm 2019, Bảo Thy quyết định lên xe hoa cùng doanh nhân Phan Lĩnh, tạm gác lại sự nghiệp để vun vén gia đình. Nữ ca sĩ sinh con trai đầu lòng Victor (tên thật Nhật Vương) vào năm 2021, từ đó hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí.

Bảo Thy trẻ trung ở tuổi 37 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuộc sống viên mãn của Bảo Thy vẫn luôn được công chúng quan tâm. Cô được ông xã doanh nhân chiều chuộng, thường xuyên cùng gia đình du lịch, nghỉ dưỡng xa hoa trong và ngoài nước. Người đẹp sinh năm 1988 cũng không ít lần khiến khán giả trầm trồ khi khoe được tặng những món quà đắt đỏ như túi xách hàng hiệu, trang sức hay xe sang.

Ở tuổi 37, Bảo Thy giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Phong cách thời trang tinh tế, gu thẩm mỹ hiện đại giúp cô luôn nổi bật, được khen ngợi với thần thái sang trọng, cuốn hút đậm chất "quý bà".

Quỳnh Nga: Bền bỉ hoạt động nghệ thuật

Cùng thời với Bảo Thy, năm 2006, Quỳnh Nga (SN 1988) nổi lên là một trong những hot girl được yêu thích. Khác với nhiều người đẹp cùng thời theo đuổi ca hát, cô rẽ hướng sang diễn xuất và nhanh chóng tạo dấu ấn.

Với biệt danh "Cá sấu chúa", Quỳnh Nga trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua loạt phim ăn khách như Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con, Sinh tử, Về nhà đi con, Sinh tử...

Hình ảnh Quỳnh Nga gần 20 năm trước (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh phim ảnh, người đẹp 8X còn thể hiện sự đa năng khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 và đoạt quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2024.

Trái ngược với sự nghiệp nhiều dấu ấn, Quỳnh Nga lại trải qua không ít thăng trầm đời tư. Năm 2019, cô công khai ly hôn người mẫu Doãn Tuấn. Thời gian qua, nữ diễn viên vướng tin đồn hẹn hò với Việt Anh nhưng cả hai khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết trong một nhóm bạn chung. Hiện tại, Quỳnh Nga khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Ở tuổi 37, "Cá sấu chúa" được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung và vóc dáng gợi cảm. Cô tiết lộ bí quyết giữ gìn hình thể là tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh mà không quá kiêng khem.

Nói về chuyện kết hôn, Quỳnh Nga chia sẻ: "Bố mẹ tôi lo lắng tuổi cao sẽ khó sinh nở nên thường động viên. Tôi cũng đã tìm hiểu về phương pháp trữ đông trứng. Tôi rất mong muốn được làm mẹ, có em bé như mọi người".

Nhan sắc trẻ trung hiện tại của Quỳnh Nga (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tâm Tít: Từ hot girl đình đám đến "mẹ hai con" gợi cảm

Trong dàn hot girl đời đầu, Tâm Tít (tên thật Phạm Thanh Tâm, SN 1989) từng gây sốt với gương mặt thanh tú, vẻ đẹp trong trẻo. Bắt đầu nổi tiếng từ năm 2008, cô nhanh chóng phủ sóng trên các tạp chí tuổi teen, trở thành người mẫu ảnh đắt khách, được săn đón ở nhiều lĩnh vực từ làm mẫu ảnh, đóng MV, làm VJ đến thử sức ca hát và diễn xuất.

Với nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút, mỗi lần xuất hiện, Tâm Tít đều khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Nhan sắc Tâm Tít thời mới vào nghề (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, năm 2014, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển, Tâm Tít vướng ồn ào đời tư khiến hình ảnh bị ảnh hưởng.

Một năm sau, cô bất ngờ kết hôn với doanh nhân Ngọc Thành và gần như rút lui khỏi showbiz. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình của Tâm Tít từ một hot girl sang hình ảnh người phụ nữ của gia đình và doanh nhân.

Tâm Tít vẫn giữ nhan sắc quyến rũ theo thời gian (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi lập gia đình, Tâm Tít tập trung kinh doanh, xây dựng cuộc sống sung túc. Cô sinh hai con trai lần lượt vào năm 2015 và 2017.

Dù rời xa showbiz, Tâm Tít vẫn giữ sức hút riêng, thường xuyên gây chú ý với những hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trong các chuyến du lịch sang chảnh. Ở tuổi 36, bà mẹ hai con vẫn duy trì nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gợi cảm và thần thái trẻ trung.