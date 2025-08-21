“Ctrl C” - tác phẩm đầu tay gây chú ý giữa kỷ nguyên AI

Một trong số đó là Đinh Anh, bút danh #byAnhĐinh, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Côte d’Azur (Pháp) - ngôi trường từng đào tạo nhà văn đoạt giải Nobel Văn học Jean-Marie Gustave Le Clézio.

Với niềm đam mê mãnh liệt, mới đây, Đinh Anh đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay, Ctrl C.

Cuốn tiểu thuyết "Ctrl C" độc đáo và bìa bí ẩn, cuốn hút (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đinh Anh cho biết, Ctrl C là tác phẩm đầu tay của anh, lấy cảm hứng từ một kịch bản phim ngắn bí ẩn - kinh dị được ấp ủ từ năm 2015. Dù dự án điện ảnh không thành, sau gần 10 năm, câu chuyện đã được hồi sinh dưới hình hài tiểu thuyết, như một minh chứng cho sự kiên trì theo đuổi đam mê.

Ctrl C là một tiểu thuyết kỳ ảo độc đáo, mang màu sắc bí ẩn, siêu thực, pha chút kinh dị và kịch tính. Lấy bối cảnh Việt Nam, câu chuyện xoay quanh nhân vật Chính, một học sinh cấp 3 vô tình bị cuốn vào một thế giới kỳ lạ, nơi tất cả mọi người đều biến thành một giống loài quái dị gọi là “Nó”.

Bị kỳ thị và săn đuổi, Chính phải tìm cách chạy trốn và nỗ lực đưa thế giới trở lại như ban đầu.

Không chỉ là một câu chuyện viễn tưởng hấp dẫn, Ctrl C còn khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về bản sắc con người trong một xã hội mà sự sao chép lẫn nhau ngày càng phổ biến - ý nghĩa được ẩn dụ qua chính cái tên Ctrl C.

Tác giả mới #byAnhĐinh ký tặng độc giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tác phẩm mang phong cách văn học hiện đại, chịu ảnh hưởng từ văn học và điện ảnh thế giới (Mỹ, Nhật), nhưng vẫn gần gũi với độc giả Việt Nam nhờ những chi tiết đời thường như khung cảnh con phố hay khu nhà thân thuộc.

Với thể loại kỳ ảo kết hợp yếu tố kinh dị, Ctrl C hứa hẹn sẽ là một làn gió mới, góp phần thổi hồn vào văn học Việt Nam hiện đại, khơi dậy sự tò mò và thu hút thế hệ trẻ đến với sách.

Sự kiện ra mắt còn có phần tọa đàm với sự tham gia của các khách mời: Tác giả - BTV Đinh Phương Ly và tác giả Morpheus.

Ba diễn giả cùng #byAnhĐinh đã trao đổi về chủ đề “Tác giả mới thời AI”, bàn luận về khả năng hỗ trợ nhưng không thể thay thế con người của trí tuệ nhân tạo.

Các khách mời chia sẻ, bàn luận về chủ đề “Tác giả mới thời AI” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Họ thống nhất rằng, AI có thể là công cụ hữu hiệu cho sáng tác và xuất bản, nhưng cảm xúc và cá tính của tác giả vẫn là điều cốt lõi làm nên giá trị văn chương.

Theo các diễn giả, trong bối cảnh AI tràn lan và từng xuất hiện những sản phẩm “lỗi” bị cộng đồng lên án, vấn đề đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là bản quyền, được đặt ra.

AI là một công cụ quyền năng, nhưng chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng cách, tránh lạm dụng để không tạo ra những sản phẩm méo mó, dị dạng.

Sự kiện không chỉ là dịp để ra mắt Ctrl C mà còn là cơ hội để độc giả giao lưu với tác giả, nhận sách ký tặng và cùng khám phá những giá trị mới mẻ mà cuốn tiểu thuyết mang lại.

Với nội dung độc đáo và thông điệp sâu sắc, Ctrl C hứa hẹn sẽ tạo nên một dấu ấn trong lòng độc giả yêu văn học Việt Nam.