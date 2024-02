Con trai nữ tỷ phú được nắm tay Messi ra sân khiến cộng đồng mạng tranh cãi

Mới đây, cậu con trai của nữ tỷ phú Kim Kardashian - cậu bé Saint West (8 tuổi) - được giao vị trí là em nhỏ nắm tay danh thủ Lionel Messi bước ra sân, trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ LA Galaxy và Inter Miami. Trận đấu diễn ra trên sân Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Mỹ, tối chủ nhật vừa qua.

Những em bé nắm tay các cầu thủ bước ra sân đều sinh sống tại Los Angeles - nơi diễn ra trận đấu. Kim Kardashian đã chia sẻ trên mạng xã hội đoạn clip con trai cô dắt tay Messi ra sân và bình luận: "Saint nắm tay Messi ra sân trong trận LA Galaxy gặp Inter Miami. Con đang được sống trong giấc mơ của mình".

Động thái của Kim đã khiến cộng đồng mạng tranh luận về những ưu thế và biệt đãi dành cho "con nhà giàu". Nhiều cư dân mạng cho rằng vì là con trai của một nữ tỷ phú, nên cậu bé Saint mới có được vị trí đặc biệt này.

Dù vậy, không phải ai cũng đồng tình với cách nhìn nhận tiêu cực như vậy. Không ít ý kiến cho rằng những người lên tiếng chỉ trích Kim Kardashian đã có góc nhìn thiển cận xung quanh một câu chuyện.

Một cư dân mạng lên tiếng bênh vực Kim và nhận được nhiều sự hưởng ứng: "Những người bình luận xấu xí là những người đang không hiểu chuyện. Nếu đã làm cha mẹ, các bạn sẽ hiểu rằng có thể làm được điều gì tốt đẹp cho con, giúp con vui vẻ, hạnh phúc hơn, được truyền cảm hứng để nỗ lực nhiều hơn, chắc chắn các bạn sẽ làm. Kim có thể làm được, vậy tại sao cô ấy không làm?".

Cậu bé Saint rất yêu bóng đá. Kim Kardashian đã chia sẻ nhiều điều đặc biệt cô có thể làm cho con trai, để cổ vũ tình yêu của con dành cho bộ môn túc cầu.

Kim đã thu xếp cho con được ra sân theo dõi trực tiếp trận đấu đầu tiên Messi thi đấu trong màu áo của Inter Miami (Ảnh: Page Six).

Saint đã có cơ hội gặp riêng và xin chữ ký của danh thủ Cristiano Ronaldo (Ảnh: Page Six).

Chẳng hạn, ngay khi Messi tới thi đấu tại Mỹ và tạo nên cơn sốt diện rộng tại xứ sở cờ hoa, Kim đã thu xếp cho con được ra sân theo dõi trực tiếp trận đấu đầu tiên Messi thi đấu trong màu áo của Inter Miami. Cậu bé Saint cũng được gặp thần tượng tại sự kiện này. Khi chia sẻ về trải nghiệm này của con, Kim viết trên mạng xã hội: "Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời con".

Kim Kardashian khuyến khích các con theo đuổi đam mê, sở thích của riêng mình. Đối với cậu bé Saint, niềm đam mê là dành cho thể thao, đặc biệt là bóng đá. Kim đã nhiều lần đưa Saint ra nước ngoài để xem các trận bóng giao hữu. Tại đây, cậu bé có cơ hội gặp gỡ riêng các danh thủ mà cậu yêu thích.

Khi các câu lạc bộ đi thi đấu giao hữu, thường các cầu thủ có lịch trình thư giãn hơn, họ cũng có tâm lý tốt hơn cho những cuộc giao lưu, gặp gỡ. Hiểu được điều ấy, Kim đã nhiều lần đưa con trai đi gặp thần tượng trong những trận đấu giao hữu.

Chẳng hạn hồi tháng 7/2023, cô đưa Saint tới Osaka, Nhật Bản, theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Al-Nassr và Paris Saint-Germain. Tại đây, Saint đã có cơ hội gặp riêng và xin chữ ký của hai danh thủ của hai câu lạc bộ là Ronaldo và Neymar.

Nữ tỷ phú Kim Kardashian bên 4 người con (Ảnh: Page Six).

Chia sẻ với giới truyền thông, Kim cho biết con trai cô rất yêu bóng đá và cậu bé chính là lý do khiến cô quyết định ra sân để theo dõi trực tiếp một số trận bóng: "Khi còn đi học, tôi cũng từng chơi bóng như một hoạt động thể thao ngoại khóa mà mình say mê theo đuổi trong vòng 5-6 năm. Tôi thường giữ vị trí thủ môn hoặc tiền đạo trung tâm.

Tôi có những hiểu biết về bóng đá và chơi bóng không tệ đâu. Tôi yêu bóng đá và tôi rất vui khi thấy con trai tôi yêu bóng đá. Đó là điểm chung giữa hai mẹ con tôi, chúng tôi có thể cùng đi xem bóng đá, cùng phấn khích theo dõi một trận cầu. Thần tượng của con trai tôi bây giờ chính là số 10 của câu lạc bộ Inter Miami".

Kim Noel Kardashian (SN 1980) là nữ doanh nhân và nhân vật có tiếng trong showbiz Mỹ. Cô bắt đầu được truyền thông quan tâm sau khi làm bạn và làm chuyên gia phong cách cho nữ ca sĩ Paris Hilton.

Kim đặc biệt thu hút sự chú ý sau sự vụ lộ clip "nóng" hồi năm 2007. Đoạn clip này được Kim ghi lại hồi năm 2003 với bạn trai của cô khi ấy - nam ca sĩ Ray J.

Ngay sau sự vụ này, Kim và gia đình cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians trong năm 2007. Chương trình này lên sóng tới năm 2021 mới dừng lại.

Thành công của chương trình này đã đưa đến việc thực hiện một số chương trình thực tế khác xoay quanh các thành viên trong nhà Kardashian, trong đó có chương trình The Kardashians lên sóng từ năm 2022 tới nay.

Kim là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt theo dõi trên Twitter và Instagram. Ban đầu, Kim khởi nghiệp kinh doanh bằng việc cùng các chị em gái mở một chuỗi cửa hàng thời trang hoạt động từ năm 2006 tới năm 2018.

Về sau này, Kim tiếp tục làm giàu và gây dựng nên khối tài sản "tỷ đô" từ hoạt động kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Kim tung ra dòng mỹ phẩm KKW Beauty trong năm 2017. Thương hiệu này được ước tính trị giá khoảng hơn 1 tỷ USD, tính đến thời điểm năm 2021.

Kim tung ra dòng sản phẩm đồ nội y định hình cơ thể Skims trong năm 2019, giá trị thương hiệu lên tới hơn 4 tỷ USD tính tới thời điểm năm 2023. Năm 2022, Kim tung ra dòng sản phẩm chăm sóc da Sknn By Kim.

Kim còn thử sức với hoạt động diễn xuất, có thể kể tới một số bộ phim như Disaster Movie (2008), Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013), American Horror Story (2023)...

Giới chuyên gia và công chúng đều nhìn nhận Kim Kardashian là một minh chứng điển hình của khái niệm "nổi tiếng chỉ vì... nổi tiếng thôi", bởi cô không có một thực tài đáng kể nào ở thời điểm bắt đầu được biết tới. Nhưng Kim giỏi tận dụng sự quan tâm dành cho mình để mở ra cơ hội làm giàu và tiếp tục gia tăng tầm ảnh hưởng của bản thân.

Tính tới năm 2022, ước tính khối tài sản của Kim vào khoảng 1,8 tỷ USD. Cô hiện còn theo đuổi con đường trở thành luật sư. Mối quan hệ giữa Kim và chồng cũ - rapper Kanye West - đã và đang thu hút sự quan tâm của truyền thông. Cuộc hôn nhân này kéo dài từ năm 2014 tới năm 2022. Họ có 4 người con chung.