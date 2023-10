Có 1,7 tỷ USD, Kim Kardashian vẫn sợ bị đánh giá thấp kém

Kim Kardashian hiện có khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD, nhưng cô vẫn không ngừng làm việc. Kim tiếp tục xuất hiện trong các chương trình thực tế, không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm cách kiếm về nhiều tiền hơn từ các nguồn thu đa dạng.

Kim Kardashian xuất hiện trên trang bìa tạp chí kinh doanh Fortune (Ảnh: Fortune).

Kim vừa tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô trở nên tham vọng và không muốn dừng lại bởi cô luôn cảm thấy rằng mình bị mọi người đánh giá thấp kém.

Trong nền công nghiệp giải trí thế giới hiện nay, Kim Kardashian được nhìn nhận là một trong những phụ nữ tham vọng nhất, giàu có nhất. Cô sở hữu khối tài sản lớn được gây dựng nên từ nhiều nguồn thu.

Vốn được biết đến bắt đầu từ việc bị lộ clip "nóng" hồi năm 2007, ngay sau đó, Kim đã cùng các thành viên trong gia đình xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Kể từ đó đến nay, danh tiếng và thành công mà Kim Kardashian có được vẫn là đề tài gây tranh cãi.

Nhiều người cho rằng Kim là một nhân vật nổi tiếng nhưng không hề có thực tài. Sự nổi tiếng của cô bắt nguồn từ sự tai tiếng. Để từ đó, cô tìm kiếm các cơ hội giúp bản thân được biết đến nhiều hơn, gia tăng tầm ảnh hưởng, rồi tìm các cơ hội kiếm tiền từ hoạt động showbiz và hoạt động kinh doanh.

Cách Kim Kardashian phục sức khi đi dự sự kiện thời trang đình đám Met Gala 2023 (Ảnh: Vogue).

Không ai hiểu rõ những nhận định này hơn chính Kim Kardashian. Cô từng công khai chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng, cô biết rất rõ bản thân chỉ bắt đầu được biết tới từ sau sự cố lộ clip "nóng".

Chính vì tai tiếng ấy mà Kim Kardashian từng nói rằng cô sẽ phải nỗ lực "gấp 10 lần người khác" trong cả cuộc đời mình, để được đánh giá đúng đắn hơn.

Dù đã có một khối tài sản lớn thuộc vào hàng hiếm thấy trong giới showbiz quốc tế, nhưng Kim Kardashian vẫn không ngừng thực hiện các chương trình truyền hình thực tế, tiếp tục kinh doanh các dòng sản phẩm thời trang, mỹ phẩm. Mới đây, Kim còn mở thêm công ty đầu tư mạo hiểm.

Thời gian qua, cô theo học ngành luật với hy vọng sau khi dừng các hoạt động showbiz lại, cô sẽ có thể trở thành một nữ luật sư. Việc Kim Kardashian làm việc không ngừng nghỉ, luôn nảy ra những ý tưởng mới, tìm ra thêm hướng đi cho sự nghiệp của mình, mở ra thêm những hoạt động kinh doanh mới khiến nhiều người tưởng như Kim có sức làm việc không giới hạn.

Kim Kardashian xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time (Ảnh: Time).

Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tạp chí Fortune, Kim tâm sự rằng cô không ngừng nỗ lực thúc đẩy bản thân bởi cô luôn cảm thấy bất an. Những lời chế giễu, chỉ trích hướng vào cô từ trước đến nay thực sự đã có những tác động đối với tâm lý của Kim.

"Có lẽ chính những lời chê bai, chỉ trích ấy đã trở thành một phần động lực của tôi. Tôi đã luôn cảm thấy mọi người đánh giá mình rất thấp kém. Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã khiến tôi vẫn tiếp tục nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ", Kim Kardashian thẳng thắn chia sẻ.

Khi được hỏi về việc tại sao cô có thể thu xếp để làm được nhiều việc và đa số đều đưa lại hiệu quả như vậy, Kim cho rằng thế mạnh lớn nhất của cô chính là cô có cách tư duy và hành động kiên nhẫn, luôn quan tâm tới bức tranh toàn cảnh mà cô đã phác ra cho cuộc đời và sự nghiệp của mình.

"Tôi luôn hình dung và lên kế hoạch cho bản thân với tầm nhìn từ 8 đến 10 năm. Điều quan trọng khi sống với những kế hoạch ấy chính là phải có được cách tư duy và hành động kiên nhẫn", Kim nói.