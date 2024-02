Kim Kardashian "chơi trội", chạy xe điện hàng hiếm Tesla Cybertruck

Hiện tại, ở Hollywood, Kim Kardashian là ngôi sao hiếm hoi sở hữu mẫu xe điện có thiết kế lạ lẫm Tesla Cybertruck. Người đẹp 43 tuổi liên tục xuất hiện trên đường phố và thu hút sự chú ý bằng cách tự mình điều khiển chiếc xe còn khá mới mẻ này.

Kim không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để "khoe giàu". Cô thường công khai chia sẻ hình ảnh các món đồ trang sức đắt giá, bộ sưu tập túi xách đắt tiền, phi cơ riêng đẳng cấp, những kỳ nghỉ xa hoa, siêu xe đắt giá... Những điều này lại phù hợp với cộng đồng fan của Kim.

Hiện tại, ở Hollywood, Kim Kardashian là ngôi sao hiếm hoi sở hữu mẫu xe điện có thiết kế lạ lẫm Tesla Cybertruck (Ảnh: Page Six).

Kim hiểu rõ các fan của mình thích những nội dung xoay quanh cuộc sống xa hoa, đẳng cấp ở mức độ khó lòng đạt tới. Việc cung cấp những nội dung như vậy giúp Kim duy trì sức hút đối với cộng đồng fan và thành công khi tung ra các dòng sản phẩm thời trang, mỹ phẩm...

Kim luôn thể hiện mức độ "chịu chi" và sự giàu có của bản thân bằng cách sở hữu những món đồ đắt tiền hoặc hiếm có, những thứ được xem như biểu trưng của người có tiền.

Chẳng hạn, để chứng minh đẳng cấp của một nữ tỷ phú đình đám trong showbiz Mỹ, Kim thi thoảng gây chú ý bằng cách sử dụng chiếc túi xách Hermès Himalaya Birkin.

Dòng túi xách này được xem là đắt nhất trong giới thời trang bởi mức độ cầu kỳ trong quá trình thực hiện. Số lượng túi Hermès Himalaya Birkin được làm ra rất ít ỏi, vì vậy, những chiếc túi xuất hiện trên thị trường thường là túi đã qua sử dụng và được mua đi bán lại như một món tài sản có giá trị.

Giá của dòng túi xách này lên tới vài tỷ đồng một chiếc.

Kim bên 4 người con (Ảnh: Page Six).

Kim và chồng cũ - rapper Kanye West - khi còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Chiếc túi được làm từ da của cá sấu sông Nile, gắn 450 viên kim cương li ti, sử dụng bạch kim để thực hiện các chi tiết trang trí... Trên thế giới, hiện chỉ có khoảng 50 chiếc túi dòng này đang thuộc quyền sở hữu của những nhân vật giàu có, đình đám. Kim Kardashian đã xuất hiện với chiếc túi Hermès Himalaya Birkin từ năm 2014.

Quay lại với mẫu xe điện "hàng hiếm" mà Kim đang sử dụng, cô chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng bản thân muốn trở thành một người mẹ "ngầu" trong mắt các con, khi sử dụng mẫu xe có thiết kế lạ lẫm này để đưa đón các con đi học.

Kim sở hữu bộ sưu tập siêu xe ấn tượng, có thể kể tới như Mercedes-Maybach GLS 600 có giá 250.000 USD, Lamborghini Urus có giá 400.000 USD, Rolls-Royce Ghost có giá 350.000 USD... Dù chiếc Tesla Cybertruck không phải mẫu xe đắt nhất trong bộ sưu tập siêu xe của Kim, nhưng đây là mẫu xe đang được xem là "hàng hot và hiếm".

Kim không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để "khoe giàu" (Ảnh: Page Six).

Dù luôn thể hiện đẳng cấp của một nữ tỷ phú USD theo đuổi phong cách sống sang chảnh nhưng mới đây, Kim bị một bộ phận dân mạng chỉ trích vì rao bán một chiếc túi xách Hermès đã qua sử dụng trên website rao bán đồ cũ của gia đình với mức giá 70.000 USD.

Chiếc túi được miêu tả là có một vài lỗi nhỏ ở phần tay cầm và ở các góc thuộc phần đáy túi, ngoài ra, có những vết xước trên một số chi tiết kim loại. Bên cạnh đó, chiếc túi này cũng bị thất lạc một số giấy tờ chứng nhận quan trọng.

Điều này có thể gây khó khăn cho người mua, bởi họ sẽ cần giấy tờ chứng nhận tính hợp pháp của nguồn da cá sấu được sử dụng để thực hiện chiếc túi. Đây là một chi tiết rất quan trọng nếu người mua muốn sử dụng chiếc túi trong quá trình di chuyển giữa các quốc gia.

Một bộ phận dân mạng cho rằng việc nữ tỷ phú Kim Kardashian vội vã rao bán lại chiếc túi cũ có nhiều khiếm khuyết là một động thái gây ảnh hưởng tới hình ảnh và phong cách của cô. Theo cư dân mạng, Kim có thể gửi chiếc túi lại cho hãng sửa chữa trước khi đem rao bán món đồ. Việc cô cố gắng bán vội một mặt hàng không còn nhu cầu sử dụng bị cho là hành động thiếu tinh tế.

Kim Noel Kardashian (SN 1980) là nữ doanh nhân và nhân vật có tiếng trong showbiz Mỹ. Cô bắt đầu được truyền thông quan tâm sau khi làm bạn và làm chuyên gia phong cách cho nữ ca sĩ Paris Hilton.

Kim đặc biệt thu hút sự chú ý sau sự vụ lộ clip "nóng" hồi năm 2007. Đoạn clip này được Kim ghi lại hồi năm 2003 với bạn trai của cô khi ấy - nam ca sĩ Ray J.

Ngay sau sự vụ này, Kim và gia đình cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians trong năm 2007. Chương trình này lên sóng tới năm 2021 mới dừng lại.

Thành công của chương trình này đã đưa đến việc thực hiện một số chương trình thực tế khác xoay quanh các thành viên trong nhà Kardashian, trong đó có chương trình The Kardashians lên sóng từ năm 2022 tới nay.

Kim là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt theo dõi trên Twitter và Instagram. Ban đầu, Kim khởi nghiệp kinh doanh bằng việc cùng các chị em gái mở một chuỗi cửa hàng thời trang hoạt động từ năm 2006 tới năm 2018.

Về sau này, Kim tiếp tục làm giàu và gây dựng nên khối tài sản "tỷ đô" từ hoạt động kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Kim tung ra dòng mỹ phẩm KKW Beauty trong năm 2017. Thương hiệu này được ước tính trị giá khoảng hơn 1 tỷ USD, tính đến thời điểm năm 2021.

Kim tung ra dòng sản phẩm đồ nội y định hình cơ thể Skims trong năm 2019, giá trị thương hiệu lên tới hơn 4 tỷ USD tính tới thời điểm năm 2023. Năm 2022, Kim tung ra dòng sản phẩm chăm sóc da Sknn By Kim.

Kim còn thử sức với hoạt động diễn xuất, có thể kể tới một số bộ phim như Disaster Movie (2008), Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013), American Horror Story (2023)...

Giới chuyên gia và công chúng đều nhìn nhận Kim Kardashian là một minh chứng điển hình của khái niệm "nổi tiếng chỉ vì... nổi tiếng thôi", bởi cô không có một thực tài đáng kể nào ở thời điểm bắt đầu được biết tới. Nhưng Kim giỏi tận dụng sự quan tâm dành cho mình để mở ra cơ hội làm giàu và tiếp tục gia tăng tầm ảnh hưởng của bản thân.

Tính tới năm 2022, ước tính khối tài sản của Kim vào khoảng 1,8 tỷ USD. Cô hiện còn theo đuổi con đường trở thành luật sư. Mối quan hệ giữa Kim và chồng cũ - rapper Kanye West - đã và đang thu hút sự quan tâm của truyền thông. Cuộc hôn nhân này kéo dài từ năm 2014 tới năm 2022. Họ có 4 người con chung.