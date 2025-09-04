Con trai 17 tuổi của Hà Kiều Anh gây chú ý khi đệm đàn cho diva Hồng Nhung

Đêm nhạc Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn do Chi hội Ươm mầm ước mơ (thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Cơ quan thường trực phía Nam) tại Nhà hát VOH TPHCM đã diễn ra trong không khí ấm áp, tràn đầy cảm xúc.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự góp mặt biểu diễn của nhiều em nhỏ, trong đó có Kamen, Kingsley và Viann (con Hoa hậu Hà Kiều Anh), bé Sol (con gái ca sĩ Đoan Trang), An Nhiên - An Như (con MC Bình Minh), bé Nhím (con nuôi NTK Đỗ Mạnh Cường)…

Con trai Hà Kiều Anh đệm đàn cho Hồng Nhung hát "Cho con" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, đêm nhạc còn có sự tham gia của diva Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang và MC Bình Minh.

Ngay tiết mục mở màn, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng 3 con đã mang đến tiết mục đầy cảm xúc khi cùng hòa giọng trong ca khúc Người gieo mầm xanh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Xuyên suốt chương trình, những phần trình diễn piano của Kamen, Kingsley, Luna, An Nhiên, An Như… hay tiếng hát trong trẻo của bé Sol với Cánh én tuổi thơ và phần song ca cùng mẹ trong Em là bông hồng nhỏ đều nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Bé Sol, con gái Đoan Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những khoảnh khắc xúc động là khi diva Hồng Nhung thể hiện ca khúc Cho con, được chính Kamen (17 tuổi) - con trai lớn của Hà Kiều Anh - đệm đàn.

Nữ ca sĩ dí dỏm chia sẻ: "Ngày thường mà bảo Kamen đệm đàn cho hát thì còn lâu mới chịu, nhưng vì ý nghĩa đặc biệt của chương trình nên hôm nay Hồng Nhung mới được cháu đệm đàn cho hát".

"Cậu ấm" nhà Hà Kiều Anh trổ tài đàn piano (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ tại sự kiện, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Chi hội trưởng Chi hội Ươm mầm ước mơ - xúc động nói: "Đêm nhạc không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là ước mơ được ấp ủ từ những trái tim nhỏ bé. Các con đã tập luyện, đã cố gắng không phải để trở thành ngôi sao, mà để tiếng đàn, lời ca của mình có thể sưởi ấm và mang đến niềm vui cho những bạn kém may mắn hơn".

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi 3 con của mình cũng tham gia chương trình, sánh vai cùng các bạn nhỏ khác trong hành trình lan tỏa yêu thương.

"Tôi tin rằng, dù chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng khi làm bằng cả trái tim thì tình yêu thương ấy sẽ được lan tỏa. Tôi hy vọng sau chương trình này sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của mọi người", Hà Kiều Anh chia sẻ.

Theo ban tổ chức, sau đêm nhạc, nhiều phần quà và học bổng ý nghĩa đã được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đến từ nhiều mái ấm và gia đình kém may mắn.