Con gái Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 15 tuổi sắc vóc gây chú ý

Gần đây, Mina - con gái lớn của ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - nhận được sự quan tâm khi xuất hiện cùng mẹ tại một sự kiện thời trang.

Trong những khung hình chụp chung, Mina gây chú ý khi có chiều cao gần bằng mẹ. Ngoại hình hiện tại của cô bé cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với trước. Một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự lột xác của Mina cả về vóc dáng lẫn diện mạo.

Mina (bìa trái) cùng mẹ tham dự sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh ngoại hình, Mina cũng gây chú ý bởi cách ứng xử. Trong những video được chia sẻ trên mạng xã hội, cô bé chủ động cúi chào những người xung quanh, được nhận xét ngoan ngoãn, lễ phép.

Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chia sẻ: "Lâu không gặp ai cũng bảo Mina lớn nhanh quá. Các cô chú nhìn tụi nhỏ lớn nhanh, chợt nhận ra mình vẫn trẻ đúng không?".

Trong một số khoảnh khắc xuất hiện bên người thân, Mina cho thấy phong cách ăn mặc cũng có sự thay đổi theo thời gian, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.

Hồ Hoài Anh chia sẻ hình ảnh cùng hai con vào cuối năm 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mina là con gái đầu lòng của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Khi còn nhỏ, cô bé từng nhiều lần xuất hiện trong các video cùng bố mẹ. Thời điểm đó, Mina gây chú ý bởi khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin khi trò chuyện trước ống kính. Cô cũng từng tham gia một số chương trình âm nhạc cùng bố mẹ.

Cùng với em gái Misu, Mina được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ sớm thông qua các hoạt động, sự kiện có bố mẹ đồng hành. Tuy nhiên, sau khi gia đình gặp biến cố, Mina ít xuất hiện hơn trên mạng xã hội và trong các video đời thường.

Thay vào đó, cô bé chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong những bộ ảnh kỷ niệm cùng mẹ hoặc xuất hiện tại một số sự kiện phù hợp.

Hai chị em Mina mặc áo dài, chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Lưu Hương Giang cho biết khi con gái bước vào tuổi dậy thì, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng có những thay đổi. Nữ ca sĩ thừa nhận không tránh khỏi những lúc khác biệt trong quan điểm, song tình cảm và sự quan tâm dành cho con luôn là điều cô đặt lên hàng đầu.

Cô gọi vui giai đoạn này là "tuổi ẩm ương", nhưng vẫn khuyến khích Mina thể hiện cá tính và phong cách riêng.

Mina và em gái Misu lúc nhỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau biến cố hôn nhân, hiện tại, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đều đã trở lại với công việc. Cả hai vẫn dành thời gian đồng hành cùng con trong những dấu mốc quan trọng.

Cuối năm 2025, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từng chia sẻ những khoảnh khắc bên hai con gái Mina và Misu, nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong khi đó, Lưu Hương Giang chia sẻ về quãng thời gian dành cho các con: "Điều tốt đẹp nhất mà mình có thể dành cho những người yêu thương chính là sự hiện diện của mình. Những ngày cuối năm, mấy mẹ con dành toàn thời gian bên nhau những bữa ăn, những tiếng cười, những tâm sự mà không phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra".