Con gái cố nghệ sĩ Choi Jin Sil vượt bi kịch mất bố mẹ, sống hạnh phúc

Choi Jun Hee (SN 2003) là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil và cựu cầu thủ bóng chày Jo Sung Min. Cô có một người anh trai là Choi Hwan Hee. Tuổi thơ của Jun Hee gắn liền với nhiều biến động gia đình.

Mẹ cô, diễn viên Choi Jin Sil, từng là ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc thập niên 1990 với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Ước mơ vươn đến một ngôi sao, Yêu lần cuối hay Cuộc đời của Rosy.

Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2005 sau những cáo buộc bạo hành. Sau ly hôn, hai con sống cùng mẹ.

Tháng 10/2008, Choi Jin Sil qua đời tại nhà riêng, để lại 2 con nhỏ. Sau biến cố này, Choi Jun Hee và anh trai được người thân trong gia đình chăm sóc. Tuy nhiên, cuộc sống của họ tiếp tục trải qua nhiều mất mát khi những người thân khác cũng lần lượt qua đời. Năm 2012, cầu thủ Jo Sung Min cũng qua đời.

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thân và chịu nhiều sang chấn tâm lý, Choi Jun Hee từng đối mặt với trầm cảm trong giai đoạn tuổi dậy thì.

Trong những năm sau đó, cô nhiều lần vướng vào mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là với bà ngoại, bao gồm các cáo buộc liên quan đến bạo hành và tranh chấp tài sản. Sự việc từng gây chú ý lớn tại Hàn Quốc khi được đưa ra cả cơ quan chức năng.

Năm 2019, Jun Hee mắc bệnh lupus, khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và cân nặng tăng gần 100kg. Cô thừa nhận từng rơi vào khủng hoảng tâm lý, đồng thời phải đối mặt với áp lực từ dư luận về ngoại hình.

Sau đó, nhờ quá trình điều trị, tập luyện và sự hỗ trợ từ người thân, cô dần cải thiện sức khỏe, giảm cân và lấy lại sự tự tin. Jun Hee bắt đầu chia sẻ các nội dung về làm đẹp, chăm sóc bản thân và truyền cảm hứng tích cực trên mạng xã hội.

Năm 2023, cô ký hợp đồng với công ty giải trí Y Bloom với định hướng theo đuổi diễn xuất, nhưng sau đó không tiếp tục con đường này vì cho rằng bản thân chưa đủ đam mê và cũng chịu nhiều áp lực từ sự chú ý công chúng.

Những năm gần đây, Jun Hee chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu và sáng tạo nội dung về thời trang, làm đẹp. Cô cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại ổn định.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cố diễn viên Choi Jin Sil để lại khối tài sản ước tính khoảng 20 tỷ won (gần 350 tỷ đồng). Jun Hee và anh trai là những người thừa kế. Ngoài ra, cô cũng được cho là nhận một phần tài sản từ cha mình, Jo Sung Min, người qua đời vào năm 2013.

Tuy nhiên, Choi Jun Hee nhiều lần khẳng định cô không sống phụ thuộc vào tài sản thừa kế mà tự lập trong công việc và thu nhập cá nhân.

Mới đây, Choi Jun Hee đã tổ chức hôn lễ với một người đàn ông hơn cô 11 tuổi, không hoạt động trong ngành giải trí. Đám cưới diễn ra tại một khách sạn ở Gangnam (Hàn Quốc), do anh trai cô là rapper Choi Hwan Hee chủ trì. Những người bạn của Choi Jin Sil cũng có mặt tại hôn lễ để chúc phúc cho Jun Hee.

Trong ngày trọng đại, Choi Jun Hee chia sẻ loạt hình ảnh và bày tỏ cảm xúc hạnh phúc. Cô cho biết người bạn đời là người luôn đồng hành và hỗ trợ cô trong thời gian dài.

Chia sẻ về người bạn đời, cô bày tỏ tình cảm: “Anh từng nói với em rằng con đường phía trước có thể rất dài, có thể không nhìn thấy điểm cuối, nhưng anh sẽ cõng em mà chạy. Hãy cùng nhau bắt đầu. Anh là người em thực sự biết ơn”.

Trước lễ cưới, Choi Jun Hee từng trải lòng về nỗi buồn khi cả cha và mẹ đều không thể có mặt trong ngày trọng đại của cô. Cô đăng tải video ghi lại hành trình trưởng thành, từ những hình ảnh thời thơ ấu đến khoảnh khắc bên mẹ - cố diễn viên Choi Jin Sil - trong bữa tiệc sinh nhật đầu đời.

Trong video, cố diễn viên từng xúc động chia sẻ: “Tôi hy vọng mọi người tiếp tục dành tình yêu thương và sự quan tâm cho Jun Hee cho đến khi con bé trưởng thành. Tôi vô cùng biết ơn và xúc động. Tôi sẽ nhớ từng người có mặt hôm nay và sẽ mời họ khi Jun Hee kết hôn. Mong mọi người luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng cháu”.

Nhắc lại khoảnh khắc này, Choi Jun Hee cho biết cô cảm thấy xúc động khi những người từng tham dự buổi tiệc năm xưa giờ lại chứng kiến lễ cưới của mình. “Điều buồn nhất là cả mẹ và bố đều không thể có mặt trong bất kỳ khoảnh khắc nào của ngày trọng đại này. Càng gần đến đám cưới, tôi càng có nhiều cảm xúc dâng trào”, cô chia sẻ.