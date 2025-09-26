Cô gái mặc váy cưới đón Hứa Quang Hán kể chuyện “hôn lễ đặc biệt”

Chiều 24/9 tại TPHCM, buổi chiếu phim Năm của anh, ngày của em với sự tham gia của nam diễn viên Hứa Quang Hán đã thu hút đông đảo khán giả. Đặc biệt, một số người hâm mộ nữ còn mặc váy cưới, chấp nhận chi tiền mua vé máy bay để đến TPHCM chào đón thần tượng.

Hình ảnh các fan nữ khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm hoa cưới khiến nhiều người bất ngờ trước cách thể hiện tình cảm đặc biệt của người hâm mộ dành cho Hứa Quang Hán. Cảnh tượng “1m2 có 10 cô dâu” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm (bên trái) tại buổi giới thiệu phim "Năm của anh, ngày của em" chiều 24/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong số “cô dâu” nổi bật tại sự kiện, beauty blogger Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1997) gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hồng Hạnh cho biết, khi biết thông tin về buổi chiếu phim thông qua fanpage Hứa Quang Hán tại Việt Nam, cô nhanh chóng đăng ký tham gia.

Hồng Hạnh nói, chiếc váy này đã có sẵn trong tủ đồ của cô. Ngày hôm ấy, cô chỉ cần dậy sớm chuẩn bị để xuất hiện thật chỉn chu. Khi được hỏi về chi phí đầu tư cho lần xuất hiện này, Hạnh từ chối tiết lộ và cho rằng, được gặp thần tượng Hứa Quang Hán thì mọi thứ đều là vô giá với cô.

Nguyễn Hồng Hạnh diện váy cưới trắng tinh khôi, đội vương miện, cài khăn voan và cầm hoa, trở thành một trong những “cô dâu” nổi bật nhất tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp cho biết, sự chỉn chu không chỉ để gây ấn tượng mà còn xuất phát từ tình cảm đặc biệt dành cho thần tượng. Hạnh bật mí đã yêu mến Hứa Quang Hán từ bộ phim Hôn lễ của em (2021) và từ đó xem anh như “chồng quốc dân”.

“Nếu Hứa Quang Hán là “chồng quốc dân” thì mình sẽ là cô dâu. Tôi muốn diện trang phục thật nổi bật để anh nhìn thấy mình”, Hồng Hạnh hào hứng.

Nguyễn Hồng Hạnh và người bạn thân, ca sĩ Emma Nhất Khanh, cùng hẹn nhau diện váy cưới trong buổi chiếu phim, tạo dấu ấn đặc biệt trước thần tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồng Hạnh còn có bạn đồng hành chung sở thích và tình yêu đặc biệt dành cho Hứa Quang Hán là ca sĩ Emma Nhất Khanh. Cả hai cùng diện váy cô dâu, nhanh chóng trở thành tâm điểm tại sự kiện.

Nếu Hạnh chọn chiếc váy cưới nổi bật, thì Emma Nhất Khanh lại xuất hiện nhẹ nhàng hơn trong trang phục trắng kết hợp voan cưới. Sự xuất hiện của hai “cô dâu” đặc biệt khiến khán giả thích thú và liên tục xin chụp ảnh chung.

Nguyễn Thị Như Quỳnh xuất hiện trong diện mạo "cô dâu" với trang phục và phụ kiện chưa đến 1 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2004, Biên Hòa), hiện là sinh viên, cũng gây chú ý khi xuất hiện trong diện mạo "cô dâu". Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Như cho biết cô đặt mua váy cưới và phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử với chi phí chưa đến 1 triệu đồng. Toàn bộ phần trang điểm và làm tóc đều do Quỳnh tự thực hiện, mất gần 4 tiếng để hoàn thiện.

Khi hình ảnh “cô dâu sinh viên” được nhiều fanpage chia sẻ, Quỳnh nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn, khiến cô vừa thích thú vừa ngượng vì liên tục bị mọi người trêu chọc.

Bên cạnh những khán giả nữ diện váy cưới, nhiều người hâm mộ còn sẵn sàng chi tiền mua vé máy bay để được vào TPHCM gặp Hứa Quang Hán. Trong số đó, Hoàng Yến (SN 1998, quê Bình Định, hiện sống tại Gia Lai) cũng gây chú ý khi chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi.

Hoàng Yến tiết lộ, chi phí bao gồm vé máy bay và đặt phòng khách sạn rơi vào khoảng 10 triệu đồng. Cô nói: "Mình thật may mắn khi ngày Hứa Quang Hán đến Việt Nam lại trùng với lịch làm việc tại TPHCM".

Hoàng Yến bay từ Gia Lai đến TPHCM, chi khoảng 10 triệu đồng cho vé máy bay và khách sạn để gặp Hứa Quang Hán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Yến cho biết Hứa Quang Hán là nghệ sĩ đầu tiên mà cô yêu mến. Cô bắt đầu hâm mộ nam diễn viên từ bộ phim Hôn lễ của em (2021).

Dù đi một mình, Yến nhanh chóng kết nối với nhiều fan khác và tận tay gửi những bức thư đến thần tượng thay cho những người bạn không thể tới, tạo thêm trải nghiệm đáng nhớ tại sự kiện.

Cô cũng tiết lộ rằng nếu Hứa Quang Hán trở lại Việt Nam, cô sẽ tiếp tục có mặt cùng mọi người để chào đón thần tượng.