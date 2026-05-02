Cơ bụng hoàn hảo và đường cong gợi cảm của Jennifer Lopez ở tuổi U60

Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh trong phòng tập gym, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong ảnh, cô diện áo tay dài dáng croptop kết hợp quần legging ánh kim cạp thấp và giày thể thao trắng. Tuy nhiên, điểm nhấn gây ấn tượng mạnh chính là vòng hai với cơ bụng rõ nét, săn chắc - thành quả của quá trình tập luyện bền bỉ trong nhiều năm.

Giọng ca Let's Get Loud chú thích cho bài đăng: “Rise and grind” (Dậy sớm và bắt đầu làm việc), kèm biểu tượng bắp tay, thể hiện tinh thần kỷ luật quen thuộc. Bài viết nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen từ người hâm mộ, trong đó có huấn luyện viên nổi tiếng Tracy Anderson với nhận xét: “Thật ngưỡng mộ vòng eo này!”.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lối sống khoa học và ý chí bền bỉ của nữ nghệ sĩ. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công và khối tài sản lớn, Jennifer Lopez còn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp dường như thách thức thời gian.

Để duy trì vóc dáng, nữ ca sĩ áp dụng chế độ tập luyện đa dạng, kết hợp giữa tập tạ theo chuỗi, cardio (các bài tập thể dục làm tăng nhịp tim) dựa trên vũ đạo và các bài siết cơ bụng cường độ cao như plank (tấm ván), nâng chân treo người hay gập bụng với dây kháng lực. Huấn luyện viên của cô đặc biệt chú trọng các bài tập kích hoạt cơ lõi (core), giúp tăng hiệu quả toàn diện thay vì chỉ tập trung vào những động tác gập bụng cơ bản.

Bên cạnh đó, Jennifer Lopez còn duy trì các bài tập HIIT (phương pháp tập luyện cường độ cao ngắt quãng) để đốt mỡ nhưng vẫn giữ được khối cơ nạc. Cô linh hoạt điều chỉnh cường độ tập luyện theo tình trạng cơ thể, đồng thời kết hợp chế độ dinh dưỡng lành mạnh nhằm tối ưu hiệu quả.

Tự tin với vóc dáng gợi cảm, nữ nghệ sĩ tiếp tục chinh phục những sân khấu lớn với các động tác vũ đạo khó và trang phục táo bạo. Tuy nhiên, phong cách trình diễn này cũng khiến cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt liên quan đến cách ăn mặc ở tuổi ngoài 50.

Trước những tranh luận, Jennifer Lopez thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã quen với các ý kiến tiêu cực và không để chúng ảnh hưởng đến bản thân. Theo cô, âm nhạc và phong cách trình diễn là cách để thể hiện hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập sau những đổ vỡ trong cuộc sống.

“Những bình luận đó không có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi cũng nói với các con mình như vậy”, nữ ca sĩ cho biết. Thậm chí, cô còn hài hước đáp lại những ý kiến cho rằng mình ăn mặc không phù hợp với tuổi tác: “Nếu sở hữu vóc dáng như tôi, có lẽ nhiều người cũng sẽ tự tin tương tự”.

Được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng và thành công bậc nhất của làng giải trí Mỹ, Jennifer Lopez ghi dấu ấn trong cả âm nhạc, điện ảnh lẫn lĩnh vực kinh doanh và truyền hình. Cô đồng thời là biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt trong việc tôn vinh hình ảnh phụ nữ và cộng đồng người Mỹ gốc Latin.

Ở tuổi 56, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì sự nghiệp ổn định, vóc dáng quyến rũ và khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD. Cô tiếp tục “cháy” hết mình trên sân khấu và tham gia nhiều dự án điện ảnh.

Về đời tư, Jennifer Lopez từng trải qua nhiều biến cố tình cảm và có 2 con. Gần đây, cô cho biết cảm thấy “hạnh phúc” và “tự do” sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với tài tử Ben Affleck, người chồng thứ 4.

“Tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc của cuộc đời. Có lẽ lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy tự do và được là chính mình”, cô chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng cho biết đã học cách tin tưởng và trân trọng bản thân nhiều hơn, thay vì luôn tạo áp lực phải chứng tỏ mình.

Hiện tại, Jennifer Lopez tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, đồng thời vẫn giữ phong độ đáng nể. Đầu tháng này, cô gây bất ngờ khi xuất hiện tại Coachella 2026, góp mặt trong phần trình diễn của David Guetta với ca khúc mới Save Me Tonight. Nữ nghệ sĩ tiếp tục khiến khán giả bùng nổ khi khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bodysuit (đồ ôm sát) ánh bạc, khẳng định sức hút không suy giảm theo thời gian.