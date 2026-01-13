Jennifer Lopez diện váy xuyên thấu, chứng minh “tuổi tác chỉ là con số”

Dù không có tên trong danh sách đề cử, Jennifer Lopez vẫn xuất hiện đầy kiêu hãnh tại Quả cầu vàng 2026 - lễ trao giải điện ảnh lớn của nước Mỹ diễn ra ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

Ngôi sao đình đám lựa chọn mẫu váy dạ hội xuyên thấu mang phong cách cổ điển của nhà thiết kế Jean-Louis Scherrer, điểm xuyết họa tiết thêu màu nâu tinh tế. Cô kết hợp cùng trang sức Sabyasachi, tạo nên diện mạo vừa sang trọng, vừa gợi cảm.

Chia sẻ với truyền thông, Jennifer Lopez cho biết cô không cảm thấy áp lực phải thể hiện một hình ảnh cố định trước công chúng. “Mọi người thường gán cho bạn những gì họ nghĩ bạn nên là. Tôi luôn nhất quán với con người mình, nên tôi tin rằng khán giả hiểu tôi là ai. Dĩ nhiên, luôn có những ồn ào và năng lượng tiêu cực, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi”, nữ nghệ sĩ nói.

Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã chọn cuộc sống chậm rãi hơn, Jennifer Lopez vẫn duy trì nhịp độ làm việc dày đặc. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, tham gia lưu diễn toàn cầu và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh. Trước những ý kiến trái chiều về chất lượng phim ảnh hay việc không chịu “lùi bước” trước ánh hào quang, Lopez cho biết cô không quá bận tâm.

Phong cách thời trang và trang phục biểu diễn táo bạo của nữ ca sĩ U60 cũng nhiều lần trở thành đề tài tranh luận. Một số ý kiến cho rằng Jennifer Lopez nên tiết chế việc khoe hình thể khi đã có tuổi, trong khi không ít khán giả ủng hộ cô sống đúng với bản thân, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng tự tin cho phụ nữ.

Trước những lời chê trách, Jennifer Lopez thẳng thắn phản hồi: “Nếu bạn có được vóc dáng như tôi, có lẽ bạn cũng sẽ tự tin khoe chúng như vậy”.

Nói về hành trình trưởng thành của mình, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Điều giúp tôi vượt qua mọi thứ là biết rõ mình là ai và giữ vững lập trường. Tôi không còn bận tâm phải chứng minh điều gì với người khác. Tôi chỉ tìm kiếm những dự án khiến mình hứng thú, nơi tôi có thể lan tỏa tình yêu, sự tích cực và niềm vui”.

Sau lễ trao giải Quả cầu vàng 2026, Jennifer Lopez tiếp tục gây chú ý tại bữa tiệc hậu lễ trao giải với thiết kế đính pha lê tua rua lấp lánh của Tamara Ralph. Chiếc váy cúp ngực ôm sát được phối cùng vòng cổ nổi bật, nhẫn, ví cầm tay và giày cao gót màu nude, tôn lên vẻ quyến rũ và đẳng cấp.

Hiện tại, ngôi sao phim Kiss of the Spider Woman bận rộn tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với tài tử Ben Affleck vào đầu năm 2025. Theo nguồn tin thân cận, Jennifer Lopez không hẹn hò mà tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc cặp song sinh 17 tuổi Max và Emme - con chung với chồng cũ Marc Anthony.

“Đối với cô ấy, ưu tiên lớn nhất lúc này là công việc và các con. Jennifer có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện”, nguồn tin cho biết.

Bản thân Lopez cũng từng chia sẻ về việc học cách sống một mình sau đổ vỡ hôn nhân. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview, cô nói: “Tôi không tìm kiếm ai cả. Sau nhiều năm trải qua những mối quan hệ phức tạp, tôi tự hỏi mình có thể làm gì khi chỉ có một mình. Nếu tôi được tự do thì sao?”.

Jennifer Lopez nộp đơn ly hôn tài tử Ben Affleck, người chồng thứ 4, vào tháng 8/2024, hai năm sau đám cưới lần 2 của họ. Cuộc chia tay khép lại mối tình tái hợp thu hút sự quan tâm của công chúng, bắt đầu từ năm 2021, gần 20 năm sau khi họ hủy hôn lần đầu vào năm 2004.

Jennifer Lopez là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của làng giải trí Mỹ, ghi dấu ấn trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Ngoài ra, cô còn là doanh nhân, giám khảo truyền hình và biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt trong việc tôn vinh phụ nữ và cộng đồng người Mỹ gốc Latinh.

Ở tuổi 56, Jennifer Lopez vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm, sự nghiệp bền vững và khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD. Nữ nghệ sĩ từng trải qua 4 cuộc hôn nhân và hiện là mẹ hai con.

